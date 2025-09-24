Nämä olivat syyskuun myydyimmät vaihtoautot - sähköautoissa uusi ykkönen

2.10.2025 07:00:00 EEST | Alma Marketplaces | Tiedote

Jaa

Nettiauton tilastot kertovat, mitkä mallit liikkuvat vaihtoautokaupassa tänä syksynä.

Nettiauto on Suomen suurin autojen markkinapaikka, jolla vierailee noin miljoona kävijää viikossa. Syyskuussa 2025 Nettiautossa ilmoitettuja henkilöautoja myytiin yhteensä reilut 58 000, mikä on noin 12 % enemmän viime vuoden syyskuuhun verrattuna. 

Vaihtoautojen mediaanihinta oli syyskuussa 12 % pienempi kuin vuonna 2024 samaan aikaan.

Myydyimmät vaihtoautot syyskuussa 2025: 

1. Volkswagen Golf 

2. Skoda Octavia 

3. Mercedes-Benz C 

4. Toyota Corolla 

5. Volkswagen Passat 

6. Mercedes-Benz E 

7. Audi A4 

8. Ford Focus 

9. Toyota Yaris 

10. Volvo V70 

Sähköautoissa tietyt mallit ovat selkeästi suosituimpia, vaikka kolmen kärjessä onkin tänä vuonna tapahtunut muutoksia. Polestar 2 viihtyi pitkään myydyimpänä, mutta Volkswagenin ID.4 nousi syyskuussa niukasti ohi. ID.4 menee tällä hetkellä myös nopeasti kaupaksi.

Myydyimmät sähköautot syyskuussa 2025: 

1. Volkswagen ID.4 

2. Polestar 2 

3. Tesla Model 3 

4. Skoda Enyaq 

5. Tesla Model Y 

6. Audi Q4 e-tron 

7. Volvo XC40 

8. Audi e-tron 

9. Volkswagen ID.3 

10. Kia EV6 

Myydyimmät hybridimallit löytyvät eriteltyinä Nettiauton tarkemmasta koosteesta

Avainsanat

autokauppavaihtoautotsähköautoiluhybridiautot

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Nettiauto

Nettiauto on Suomen suurin autojen kauppapaikka, jossa noin 600 000 autoa vaihtaa omistajaa joka vuosi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Alma Marketplaces

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye