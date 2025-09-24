Nämä olivat syyskuun myydyimmät vaihtoautot - sähköautoissa uusi ykkönen
Nettiauton tilastot kertovat, mitkä mallit liikkuvat vaihtoautokaupassa tänä syksynä.
Nettiauto on Suomen suurin autojen markkinapaikka, jolla vierailee noin miljoona kävijää viikossa. Syyskuussa 2025 Nettiautossa ilmoitettuja henkilöautoja myytiin yhteensä reilut 58 000, mikä on noin 12 % enemmän viime vuoden syyskuuhun verrattuna.
Vaihtoautojen mediaanihinta oli syyskuussa 12 % pienempi kuin vuonna 2024 samaan aikaan.
Myydyimmät vaihtoautot syyskuussa 2025:
1. Volkswagen Golf
2. Skoda Octavia
3. Mercedes-Benz C
4. Toyota Corolla
5. Volkswagen Passat
6. Mercedes-Benz E
7. Audi A4
8. Ford Focus
9. Toyota Yaris
10. Volvo V70
Sähköautoissa tietyt mallit ovat selkeästi suosituimpia, vaikka kolmen kärjessä onkin tänä vuonna tapahtunut muutoksia. Polestar 2 viihtyi pitkään myydyimpänä, mutta Volkswagenin ID.4 nousi syyskuussa niukasti ohi. ID.4 menee tällä hetkellä myös nopeasti kaupaksi.
Myydyimmät sähköautot syyskuussa 2025:
1. Volkswagen ID.4
2. Polestar 2
3. Tesla Model 3
4. Skoda Enyaq
5. Tesla Model Y
6. Audi Q4 e-tron
7. Volvo XC40
8. Audi e-tron
9. Volkswagen ID.3
10. Kia EV6
Myydyimmät hybridimallit löytyvät eriteltyinä Nettiauton tarkemmasta koosteesta.
Yhteyshenkilöt
Erno KalalahtiLiiketoimintapäällikköAlma Media / LiikkuminenPuh:+358 40 840 0723erno.kalalahti@almamedia.fi
Nettiauto
Nettiauto on Suomen suurin autojen kauppapaikka, jossa noin 600 000 autoa vaihtaa omistajaa joka vuosi.
