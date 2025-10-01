Susi söi mäyräkoiran kesken treenin Lohjalla

– Mieheni lähti töiden jälkeen myöhään iltapäivästä treenaamaan Pärettä Hyrkkölään, jossa ei ole susihavaintoja ollut, Hanna Taka-Sihvola kertoo.

– Koira lähti etenemään metsään, kun sen haukku muuttui omituiseksi, joten menin sitä kohti. Kun etäisyyttä oli 450 metriä, Päre huusi. Sitten se lähti GPS-paikantimen mukaan uudestaan liikkeelle. Seurasin sitä ja huutelin. Jonkin ajan kuluttua koira jäi paikoilleen ja selvisi, että susi oli sen tappanut ja kuljettanut sitä, Jarno Korpela kertaa tapahtunutta.

– Päre oli 3-vuotiaan tyttären paras leikkikaveri ja meidän kaikkien rakastama perheenjäsen.

Susi hyökkäsi koiran kimppuun suolla olevassa ryteikössä. Suurpetoyhdyshenkilö kävi paikalla toteamassa vahingon.

Tapahtumapaikalta on vain 300 metriä matkaa lähimpään taloon.

– Kyllä kannanhoidollinen suden metsästys täytyy aloittaa. On se aika hurjaa, kun sudet eivät pelkää yhtään ihmistä, Taka-Sihvola kummastelee.

Kyseessä oli 12. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on tiedottanut tämän jahtikauden aikana. Uutisoidut tapaukset löytyvät Metsästäjäliiton ylläpitämältä kartalta.

Kannanhoidollinen metsästys aloitettava pikaisesti





Luonnonvarakeskuksen 30.9.2025 julkaisema kanta-arvio osoittaa, että susikanta on vahvassa kasvussa. Luken arvion mukaan Suomessa olisi marraskuussa 557 sutta. Marraskuun ennuste koskee kokonaan Suomessa, poronhoitoalueen ulkopuolella elävää susikantaa. Suomen Metsästäjäliitto muistuttaa, että lukema on aina aliarvio, sillä kaikkia laumoja ja pareja ei saada aina todennettua.

– Kanta-arvio on nyt entistä realistisemmalla pohjalla, vaikka arvio ei pysty koskaan koko susikantaa osoittamaan. Susien kannanhoidollinen kiintiömetsästys on nyt pystyttävä aloittamaan tulevana talvena. Metsästyslakia työstetään tänä syksynä, ja siihen on sisällytettävä susien kiintiömetsästyksen ohella kaikkien suurpetojen kiintiömetsästys, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Metsästäjäliitto, MTK ja Paliskuntain yhdistys ovat esittäneet, että suden lisäksi myös kaikkien muiden suurpetojen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä koko maassa. Järjestöt ovat esittäneet tammikuussa julkaistuun EU:n tieteelliseen ohjeistukseen nojautuen, että suden suotuisan suojelutason viitearvoksi määriteltäisiin 165 sutta. Ruotsissa maan hallituksen linjaamalla tavalla viitearvo on 170 sutta.