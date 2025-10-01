Jarno Limnéll: Venäjän puheenjohtajuus YK:n turvallisuusneuvostossa on absurdi ja heikentää uskoa kansainväliseen järjestelmään

”Tilanne on absurdi mutta tosi: kansainvälisen järjestelmän tärkein rauhaa ja turvallisuutta valvova elin saa hetkeksi johtoonsa valtion, joka itse rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja hyökkää naapurinsa kimppuun. Se on vähän kuin jos tuhopolttaja valittaisiin palokunnan päälliköksi”, Limnéll sanoo.



YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajuus kiertää kuukausittain aakkosjärjestyksessä kaikille jäsenmaille. Limnéllin mukaan tämä tekninen tosiasia ei vähennä tilanteen moraalista ristiriitaa.



”Venäjä johtaa YK:n turvallisuusneuvostoa samaan aikaan kun se pommittaa siviilikohteita Ukrainassa ja uhkailee ydinaseilla. Tämä heikentää entisestään luottamusta kansainvälisen järjestelmän uskottavuuteen. Puheenjohtajuus on kiertävä tehtävä, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että hyökkäyssotaa käyvä valtio saa hetkeksi kärkipaikan maailmanrauhan vartijana. Tämä on tragikoominen ja surullinen kuva nykymaailmasta”, Limnéll sanoo.



Limnéll korostaa, että Venäjän puheenjohtajuus ei saa johtaa hiljaisuuteen.



”Venäjän puheenjohtajuus on käytettävä tilaisuutena osoittaa koko maailman edessä, mitä Moskova todella tekee. Sota, rikokset ja valheet on nostettava esiin entistä kovemmin äänin. Jos maailma haluaa säilyttää uskon kansainväliseen oikeuteen, Venäjän paikka ei ole johtamassa maailmanrauhaa, vaan vastaamassa teoistaan Haagissa, Limnéll sanoo.



Limnéllin mukaan tilanne on myös muistutus kansainväliselle yhteisölle yhtenäisyyden tärkeydestä.



”Hyökkääjä istuu nyt pöydän päässä, mutta se ei saa lamaannuttaa. Tarvitaan päättäväisyyttä ja yhtenäisyyttä, myös siellä, missä Venäjä yrittää peittää rikoksensa puheenjohtajan nuijan taakse”, Limnéll sanoo.