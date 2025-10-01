Jarno Limnéll: Venäjän puheenjohtajuus YK:n turvallisuusneuvostossa on absurdi ja heikentää uskoa kansainväliseen järjestelmään
Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnéll pitää hyökkäyssotaa käyvän Venäjän aloittamaa puheenjohtajakautta YK:n turvallisuusneuvostossa vakavana ristiriitana ja osoituksena kansainvälisen järjestelmän hauraudesta. "Se on vähän kuin jos tuhopolttaja valittaisiin palokunnan päälliköksi", Limnéll sanoo.
”Tilanne on absurdi mutta tosi: kansainvälisen järjestelmän tärkein rauhaa ja turvallisuutta valvova elin saa hetkeksi johtoonsa valtion, joka itse rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja hyökkää naapurinsa kimppuun. Se on vähän kuin jos tuhopolttaja valittaisiin palokunnan päälliköksi”, Limnéll sanoo.
YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajuus kiertää kuukausittain aakkosjärjestyksessä kaikille jäsenmaille. Limnéllin mukaan tämä tekninen tosiasia ei vähennä tilanteen moraalista ristiriitaa.
”Venäjä johtaa YK:n turvallisuusneuvostoa samaan aikaan kun se pommittaa siviilikohteita Ukrainassa ja uhkailee ydinaseilla. Tämä heikentää entisestään luottamusta kansainvälisen järjestelmän uskottavuuteen. Puheenjohtajuus on kiertävä tehtävä, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että hyökkäyssotaa käyvä valtio saa hetkeksi kärkipaikan maailmanrauhan vartijana. Tämä on tragikoominen ja surullinen kuva nykymaailmasta”, Limnéll sanoo.
Limnéll korostaa, että Venäjän puheenjohtajuus ei saa johtaa hiljaisuuteen.
”Venäjän puheenjohtajuus on käytettävä tilaisuutena osoittaa koko maailman edessä, mitä Moskova todella tekee. Sota, rikokset ja valheet on nostettava esiin entistä kovemmin äänin. Jos maailma haluaa säilyttää uskon kansainväliseen oikeuteen, Venäjän paikka ei ole johtamassa maailmanrauhaa, vaan vastaamassa teoistaan Haagissa, Limnéll sanoo.
Limnéllin mukaan tilanne on myös muistutus kansainväliselle yhteisölle yhtenäisyyden tärkeydestä.
”Hyökkääjä istuu nyt pöydän päässä, mutta se ei saa lamaannuttaa. Tarvitaan päättäväisyyttä ja yhtenäisyyttä, myös siellä, missä Venäjä yrittää peittää rikoksensa puheenjohtajan nuijan taakse”, Limnéll sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Wallinheimo: Keskustan hyökkäys Orpoa vastaan paljastaa puolueen aseman vasemmiston jatkeena1.10.2025 16:15:06 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo torjuu keskustan Petri Honkosen väitteet, joiden mukaan pääministeri Petteri Orpo olisi puhunut paikkaansa pitämättömiä talouden ja työllisyyden kehityksestä. Wallinheimon mukaan Orpon arviot perustuivat ajantasaiseen tilannekuvaan, ja keskustan hyökkäys on epätoivoinen yritys asemoitua vasemmiston rinnalle – puolueelta, joka itse jätti Suomen konkurssikypsään tilaan.
Kokoomuksen ryhmäpuhe keskustelussa aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan lainsäädännöstä1.10.2025 14:34:10 EEST | Tiedote
Kokoomuksen ryhmäpuhe 1.10.2025. Valtioneuvoston selonteko aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan lainsäädännöstä. Puhujana kokoomuksen kansanedustaja Milla Lahdenperä.
Kokoomuksen Vikman: Kokoomus tukee Palestiinan ehdollista tunnustamista30.9.2025 16:22:47 EEST | Tiedote
Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan vakaa harkinta ja pitkäjänteisyys ovat hyveitä Suomen kaltaisen pienen maan ulkopolitiikassa. Vikmanin mukaan Suomella on edellytykset tunnustaa Palestiina merkityksellisellä hetkellä, kunhan ehdot täyttyvät. Hän pitää presidentti Trumpin tuoretta rauhansuunnitelmaa tervetulleena askeleena kohti rauhaa Lähi-idässä.
Kokoomuksen Wallinheimo: Keskustan Kaikkosen puheet kumisevat tyhjyyttä27.9.2025 17:09:17 EEST | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kritisoi hallituksen työllisyystoimia Ylen Ykkösaamussa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimon mukaan Kaikkonen ehdottaa hallitukselle juuri niitä toimia joita hallitus jo tekee.
Kokoomuksen Väyrynen: SDP sekoittaa tarkoituksella hoitotakuun ja hoitoon pääsyn27.9.2025 15:23:23 EEST | Tiedote
SDP väittää hallituksen romuttaneen suomalaisten hoitoon pääsyn, mutta tosiasiassa ihmiset pääsevät perusterveydenhuollon vastaanotolle edelleen pääosin kahden viikon sisällä. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Ville Väyrysen mukaan SDP sekoittaa tietoisesti kaksi eri asiaa – hoitotakuun ja hoitoon pääsyn – ja luo näin virheellistä kuvaa tilanteesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme