Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategia ja -verkkoesitys julkistetaan 8.10.
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkon toinen vaihetta valmistellaan parhaillaan yhdessä ensi vuoden talousarvion kanssa.
Hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin mukaan palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman valmistelussa keskeisinä periaatteina ovat toiminnan ja talouden yhteensovittaminen ja toimivien palvelujen turvaaminen hyvin tiukassa taloustilanteessa. Hyvinvointialue on myös arviointimenettelyssä.
-Julkaisemme palvelustrategian, palveluverkkosuunnitelmat ja vuoden 2026 talousarvioesityksen 8.10. Käymme keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista keskustelua 8.10.–5.11. välisenä aikana asukkaiden ja sidosryhmien kanssa sekä edelleen myös henkilöstömme kanssa, Tollet kertoo.
Vuorovaikutteiset alueelliset asukastilaisuudet
Keskisuomalaiset voivat osallistua keskusteluun alueellisissa asukastilaisuuksissa joko verkon välityksellä tai paikan päällä.
Alueelliset asukastilaisuudet etäyhteydellä
- Torstai 9.10. kello 16.30–18.30, Alueellinen asukastilaisuus, pohjoinen Keski-Suomi, Teams etäyhteys. Tilaisuuden tarkemmat tiedot tapahtumakalenterissa.
- Maanantai 13.10. kello 16.30–18.30, Alueellinen asukastilaisuus, keskinen Keski-Suomi, Teams etäyhteys. Tilaisuuden tarkemmat tiedot tapahtumakalenterissa.
- Tiistai 14.10. kello 16.30–18.30, Alueellinen asukastilaisuus, eteläinen Keski-Suomi, Teams etäyhteys. Tilaisuuden tarkemmat tiedot tapahtumakalenterissa.
Alueelliset asukastilaisuudet paikan päällä ja etäyhteydellä
- Maanantai 20.10. kello 18–20, Alueellinen asukastilaisuus, pohjoinen Keski-Suomi, Pihtipudas (Putaanvirran koulu, Pihtipudas-Sali, Tahkonpolku 9, Pihtipudas) ja etäyhteys. Tilaisuuden tarkemmat tiedot tapahtumakalenterissa.
- Keskiviikko 22.10. kello 17–19, Alueellinen asukastilaisuus, keskinen Keski-Suomi, Jyväskylä (Mattilanniemi 2, Agora, auditorio 2, Jyväskylä) ja etäyhteys. Tilaisuuden tarkemmat tiedot tapahtumakalenterissa.
- Keskiviikko 29.10. kello 17–19, Alueellinen asukastilaisuus, eteläinen Keski-Suomi, Joutsa (Yhtenäiskoulun auditorio, Koulutie 2, Joutsa) ja etäyhteys. Tilaisuuden tarkemmat tiedot tapahtumakalenterissa.
Palvelustrategia- ja palveluverkkoesitysten vaikutuksia voi arvioida 8.10.–5.11. välisenä aikana
Keskisuomalaisilta haetaan muun muassa näkemystä siitä, miten palvelustrategian tavoitteet tukevat keskisuomalaisten arkea. Palveluverkon osalta haetaan taas palvelumuotojen vaikutuksia ihmisten arkeen.
Kaikilla keskisuomalaisilla on mahdollisuus osallistua palveluverkkoesityksen vaikutusten arviointiin osoitteessa www.otakantaa.fi ja sosiaali- ja terveysasemilta löytyy myös tulostettu lausuntomateriaali sekä paperisia lomakkeita kommentointia varten 13.–31.10. välisenä aikana.
Kunnilla, järjestöillä, seurakunnilla, palveluntuottajilla ja yrityksillä sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus antaa arvionsa lausuntopalvelussa.
Kuntajohdolle järjestetään erillinen info materiaalin julkaisupäivänä. Palveluverkko tulee olemaan aiheena myös 29.10. järjestettävässä järjestöjen ja seurakuntien foorumissa sekä 22.10. järjestettävässä palveluntuottajien foorumissa.
Hyvinvointialueen vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto käsittelevät palveluverkkoa kokouksissaan syksyn aikana. Myös maahanmuuttajille ja romaneille järjestetään vaikutusten arvioinnille omat fooruminsa.
Aluehallitus käsittelee esityksiä 25.–26.11. ja aluevaltuuston on tarkoitus päättää palvelustrategiasta, sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta sekä vuoden 2026 talousarviosta 9.12.
Palvelustrategian ja palveluverkon valmistelu perustuu aluehallituksen 24.6. päättämille linjauksille. Valmistelussa on hyödynnetty vuonna 2024 tehdyn, ensimmäisen vaiheen palveluverkkotyöstä saatua laajaa palautetta sekä vuonna 2025 tehtyä strategian väliarviointia ja siihen liittynyttä tulevaisuuskatsausta.
Vuoropuhelua oman henkilöstön kanssa
Palveluverkon lausuntomateriaali käydään hyvinvointialueen henkilöstön kanssa keskustellen läpi. Henkilöstölle järjestetään aiheesta koko henkilöstön tilaisuus että vastuualuekohtaisia infotilaisuuksia.
Palvelustatetegia- ja verkko esityksien vaikutuksia tullaan pohtimaan tiimitehtävien ja koko henkilöstön laajuisen kyselyn kautta.
Osana tämän vuoden sopeuttamistoimenpiteitä henkilöstöä myös kuultiin kesän aikana toimenpiteistä, joilla palveluja voidaan järjestää aiempaa kustannustehokkaammin.
Lue lisää palveluverkosta:
www.hyvaks.fi/palveluverkko
Lisätietoja:
Palveluverkosta
- Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.f
- Kati Kallimo, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi
Palvelustrategiasta
- Anu Pihl, strategiajohtaja, p. 050 320 4896, anu.pihl(at)hyvaks.fi
Viestintä ja osallisuus
