Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategia ja -verkkoesitys julkistetaan 8.10.

1.10.2025 16:30:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkon toinen vaihetta valmistellaan parhaillaan yhdessä ensi vuoden talousarvion kanssa. 

Hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin mukaan palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman valmistelussa keskeisinä periaatteina ovat toiminnan ja talouden yhteensovittaminen ja toimivien palvelujen turvaaminen hyvin tiukassa taloustilanteessa. Hyvinvointialue on myös arviointimenettelyssä.

-Julkaisemme palvelustrategian, palveluverkkosuunnitelmat ja vuoden 2026 talousarvioesityksen 8.10. Käymme keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista keskustelua 8.10.–5.11. välisenä aikana asukkaiden ja sidosryhmien kanssa sekä edelleen myös henkilöstömme kanssa, Tollet kertoo.

Vuorovaikutteiset alueelliset asukastilaisuudet 

Keskisuomalaiset voivat osallistua keskusteluun alueellisissa asukastilaisuuksissa joko verkon välityksellä tai paikan päällä. 

Alueelliset asukastilaisuudet etäyhteydellä

Alueelliset asukastilaisuudet paikan päällä ja etäyhteydellä

Palvelustrategia- ja palveluverkkoesitysten vaikutuksia voi arvioida 8.10.–5.11. välisenä aikana

Keskisuomalaisilta haetaan muun muassa näkemystä siitä, miten palvelustrategian tavoitteet tukevat keskisuomalaisten arkea. Palveluverkon osalta haetaan taas palvelumuotojen vaikutuksia ihmisten arkeen. 

Kaikilla keskisuomalaisilla on mahdollisuus osallistua palveluverkkoesityksen vaikutusten arviointiin osoitteessa www.otakantaa.fi ja sosiaali- ja terveysasemilta löytyy myös tulostettu lausuntomateriaali sekä paperisia lomakkeita kommentointia varten 13.–31.10. välisenä aikana. 

Kunnilla, järjestöillä, seurakunnilla, palveluntuottajilla ja yrityksillä sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus antaa arvionsa lausuntopalvelussa.

Kuntajohdolle järjestetään erillinen info materiaalin julkaisupäivänä. Palveluverkko tulee olemaan aiheena myös 29.10. järjestettävässä järjestöjen ja seurakuntien foorumissa sekä 22.10. järjestettävässä palveluntuottajien foorumissa. 

Hyvinvointialueen vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto käsittelevät palveluverkkoa kokouksissaan syksyn aikana. Myös maahanmuuttajille ja romaneille järjestetään vaikutusten arvioinnille omat fooruminsa.

Aluehallitus käsittelee esityksiä 25.–26.11. ja aluevaltuuston on tarkoitus päättää palvelustrategiasta, sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta sekä vuoden 2026 talousarviosta 9.12.

Palvelustrategian ja palveluverkon valmistelu perustuu aluehallituksen 24.6. päättämille linjauksille. Valmistelussa on hyödynnetty vuonna 2024 tehdyn, ensimmäisen vaiheen palveluverkkotyöstä saatua laajaa palautetta sekä vuonna 2025 tehtyä strategian väliarviointia ja siihen liittynyttä tulevaisuuskatsausta.

Vuoropuhelua oman henkilöstön kanssa

Palveluverkon lausuntomateriaali käydään hyvinvointialueen henkilöstön kanssa keskustellen läpi. Henkilöstölle järjestetään aiheesta koko henkilöstön tilaisuus että vastuualuekohtaisia infotilaisuuksia. 

Palvelustatetegia- ja verkko esityksien vaikutuksia tullaan pohtimaan tiimitehtävien ja koko henkilöstön laajuisen kyselyn kautta.

Osana tämän vuoden sopeuttamistoimenpiteitä henkilöstöä myös kuultiin kesän aikana toimenpiteistä, joilla palveluja voidaan järjestää aiempaa kustannustehokkaammin.

Lue lisää palveluverkosta:
www.hyvaks.fi/palveluverkko 

Lisätietoja:

Palveluverkosta

  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.f
  • Kati Kallimo, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi

Palvelustrategiasta

  • Anu Pihl, strategiajohtaja, p. 050 320 4896, anu.pihl(at)hyvaks.fi

Viestintä ja osallisuus

  • Tero Manninen, viestintäjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 707 1508, tero.manninen(at)hyvaks.fi
  • Nina Peränen, palvelujohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 594 6783 nina.peranen(at)hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.

Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue

#hyvaks #hyväarkikaikille

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Suojaa vauvat RSV-infektiolta syksyllä ja talvella 2025–202629.9.2025 14:35:09 EEST | Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston ja Kansallisen lääkeneuvottelukunnan päätöksen mukaisesti nirsevimabia tarjotaan RSV-epidemiakauden aikana kaikille vastasyntyneille ja alle 3 kuukauden ikäisille lapsille sekä riskiryhmiin kuuluville alle yhden vuoden ikäisille lapsille RSV-infektion ehkäisyyn. RSV voi aiheuttaa pienillä vauvoilla hengitysvaikeuksia ja johtaa sairaalahoitoon. Yhdellä pistoksella saatava suoja vähentää vakavan taudin riskiä koko epidemian ajan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye