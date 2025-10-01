Kokoomuksen Wallinheimo: Keskustan hyökkäys Orpoa vastaan paljastaa puolueen aseman vasemmiston jatkeena
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo torjuu keskustan Petri Honkosen väitteet, joiden mukaan pääministeri Petteri Orpo olisi puhunut paikkaansa pitämättömiä talouden ja työllisyyden kehityksestä. Wallinheimon mukaan Orpon arviot perustuivat ajantasaiseen tilannekuvaan, ja keskustan hyökkäys on epätoivoinen yritys asemoitua vasemmiston rinnalle – puolueelta, joka itse jätti Suomen konkurssikypsään tilaan.
Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen syytti kirjallisessa kysymyksessään pääministeri Orpoa harhaanjohtavista väitteistä eduskunnan kyselytunnilla 4.9.
Pääministeri Orpo vastasi kysymykseen tiistaina ja toi esiin, että hänen lausuntonsa perustuivat Tilastokeskuksen ajantasaiseen dataan, kesän aikana käynnistyneisiin merkittäviin investointeihin sekä valtiovarainministeriön ja muiden toimijoiden julkaisemiin ennusteisiin.
”Keskusta näyttää olevan kiinnostuneempi puolustamaan yhdessä vasemmiston kanssa rakennettua tarinaa konkurssikypsästä Suomesta kuin tukemaan niitä, jotka tekevät työtä sen korjaamiseksi. Maahan on saatu lukuisia uusia investointiuutisia, pitääkö keskusta näitä huonoina uutisina?” kysyy kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo.
Wallinheimon mukaan keskustan ongelma on oma linjattomuus, jota edustaja Honkonen yrittää paikata profiloitumalla yhteiselle linjalle Lindtmanin kanssa.
”Kysyn suoraan edustaja Honkoselta ja keskustalta: miksi te asetutte jatkuvasti vasemmiston jatkeeksi horjuttamaan hallitusta sen sijaan, että etsisitte ratkaisuja Suomen kasvun vahvistamiseksi? Suomalaiset ansaitsevat toivoa ja työtä, eivät epätoivoista tuomiopäivän politiikkaa vailla omia ratkaisuja,” Wallinheimo sanoo.
Wallinheimon mukaan hallitus tekee määrätietoista työtä työllisyyden ja investointien edistämiseksi.
”Suomi nousee työllisyyttä vahvistamalla, investointeja houkuttelemalla ja yrittäjyyttä tukemalla. Keskustan olisi syytä suunnata energiansa Suomen talouden korjaamiseen ja kasvun vahvistamiseen, ei vasemmiston äänitorvena toimimiseen,” Wallinheimo sanoo.
