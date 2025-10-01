Pirkanmaan hyvinvointialue

Asiakasmaksujen alentamisen linjaukset ja järjestöavustusten periaatteet aluehallituksessa 6.10.

Aluehallitus käsittelee maanantaina 6.10. muun muassa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen linjauksia ja prosessia, järjestöjen avustustoiminnan yleisiä periaatteita sekä täydennettyä investointisuunnitelmaa.

Aluehallitus nimeää myös hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenet. Esitykset jäsenistä ovat tulleet kunnista.

Esityslistalla 6.10. olevat asiat:

  • Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentäminen vuosille 2026-2029
  • Kuukausiraportti
  • Vuoden 2025 talousarviomuutokset
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja maksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet
  • Pirkanmaan hyvinvointialueella myönnetyt avustukset vuonna 2024
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen avustustoiminnan yleiset periaatteet
  • Virkojen perustaminen
  • Hallintosäännön ennalta valmistellut muutosesitykset - suppea kierros
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet 2025-2029
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Uusi hyvinvointikeskus Mänttä-Vilppulan kaupunkiin
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Koukkuniemen rakennusten saneerausohjelma

