Asiakasmaksujen alentamisen linjaukset ja järjestöavustusten periaatteet aluehallituksessa 6.10.
Aluehallitus käsittelee maanantaina 6.10. muun muassa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen linjauksia ja prosessia, järjestöjen avustustoiminnan yleisiä periaatteita sekä täydennettyä investointisuunnitelmaa.
Aluehallitus nimeää myös hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenet. Esitykset jäsenistä ovat tulleet kunnista.
Esityslistalla 6.10. olevat asiat:
- Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentäminen vuosille 2026-2029
- Kuukausiraportti
- Vuoden 2025 talousarviomuutokset
- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja maksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet
- Pirkanmaan hyvinvointialueella myönnetyt avustukset vuonna 2024
- Pirkanmaan hyvinvointialueen avustustoiminnan yleiset periaatteet
- Virkojen perustaminen
- Hallintosäännön ennalta valmistellut muutosesitykset - suppea kierros
- Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet 2025-2029
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Uusi hyvinvointikeskus Mänttä-Vilppulan kaupunkiin
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Koukkuniemen rakennusten saneerausohjelma
Yhteyshenkilöt
Sand JuhaniHyvinvointialuejohtajaPuh:044 719 5959juhani.sand@pirha.fi
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
