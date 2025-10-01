Suojaamaton reititin on kotien turvallisuusuhka – Telia suunnitteli ratkaisuksi tietoturvallisen reitittimen

Suojelupoliisi varoitti vuonna 2023 suojaamattomien ja vanhentuneiden reitittimien turvallisuudesta. Suomessa reitittimiä hankitaan poikkeuksellisen paljon omaksi, jolloin vastuu suojauksista ja päivityksistä on käyttäjällä.

”Reitittimet pitää muistaa suojata ja päivittää säännöllisesti. Yli viisi vuotta vanha laite olisi jo syytä vaihtaa uuteen. Muissa Pohjoismaissa reitittimet ovat huomattavasti useammin operaattoreiden hallinnoimia, jolloin niiden ylläpito ja päivitykset hoituvat automaattisesti”, kertoo Telian laajakaista- ja TV-liiketoiminnan johtaja Kalle Muhonen.

Telia haluaa uudistaa suomalaisten reititinkantaa turvallisemmaksi. Ratkaisuna yhtiö suunnitteli uuden tietoturvallisen ja muotoilultaan tyylikkään reitittimen, joka vastaanottaa päivitykset säännöllisesti operaattorilta.

”Uuden reitittimen lähtökohtana ovat olleet asiakkaidemme tarpeet ja toiveet. Ihmiset haluavat kotinsa sisustukseen sopivan laitteen, jonka kehtaa laittaa keskeiselle paikalle. Lisäksi toiminnallisuuksien ja turvallisuuden on oltava parasta laatua. Tähän kaikkeen pystymme vastaamaan uudella tietoturvallisella reitittimellä, joka soveltuu valokuituun ja kiinteisiin 5G -laajakaistoihin”, toteaa Muhonen.

Kodin älylaitteiden määrä kasvaa, mutta turvallisuudessa usein puutteita

Arvioiden mukaan suomalaisissa kotitalouksissa on usein 15–20 verkkoon liitettyä älykodin laitetta, kuten puhelimia, tabletteja, älytelevisioita, älyvaloja, kaiuttimia ja automaatioratkaisuja. Telian uusi reititin turvaa kaikki verkkoon liitetyt älylaitteet.

”Kotitalouksissa on usein hyvin kirjava valikoima eri merkkisiä ja erilaisilla tietoturvaratkaisuilla varustettuja laitteita. Halvimpien laitteiden tietoturva on usein puutteellista, ja se aiheuttaa riskin myös muille verkossa toimiville laitteille. Tästä syystä valitun reitittimen turvaominaisuudet ovat kriittisen tärkeässä roolissa”, avaa Kalle Muhonen.

Telian tarjoamassa hallitussa Smart F2- ja vanhemmassa Smart F1X -reitittimessä on sisäänrakennettuna suomalaisen tietoturvayhtiö F-Securen kanssa toteutettu Kodin tietoturvavahti, jonka asiakas voi aktivoida heti veloituksetta käyttöön.

”Verkkorikolliset voivat helposti hakkeroida verkkoon kytkettyjä turvattomia älylaitteita ja varastaa arvokkaita tietoja, kuten salasanoja ja luottokorttitietoja. He voivat myös murtautua koteihin hakkeroimalla älylukkoja. Tästä syystä reitittimellä ja sen tietoturvalla on merkitystä”, toteaa Muhonen.

