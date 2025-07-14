Stadin brankkari 2025: ”Kontula on ihan unelma”
Kontulan pelastusaseman asemamestari Kimmo Vallgren on vuoden 2025 Stadin brankkari.
”Sehän tuntuu hienolta. Itse koen sen niin, että kun se on henkilöstön esittämä, on se hieno juttu: tulee omasta yhteisöstä. Kertoo luottamuksesta miehistön ja esimiehen välillä. Koko työkulttuuri on hyvä”, vuoden 2025 Stadin brankkariksi valittu asemamestari Kimmo Vallgren pohtii.
Vallgren työskentelee Helsingin pelastuslaitoksen uusimmalla asemalla eli Kontulassa.
”Kontula on ihan unelma. Aina on ollut mukava tulla töihin, tänne on erityisen kiva tulla. Hymyssä suin lähden töihin aamuisin.”
Helsingin pelastuslaitos tunnetaan yhteisöllisyydestä ja hyvästä hengestä, porukkaan pääsee heti mukaan. Pelastusjohtaja Marko Rostedt kertoo, että se kertoo jo paljon työyhteisöstä, kun vuoden Stadin brankkariksi ehdotettiin useampaa esihenkilöä. Myös Vallgren kiinnittää tähän huomiota. Hän pitää ensiarvoisen tärkeänä, että yhteishenki asemalla on hyvä niin miehistön kuin esihenkilöiden välillä.
Vuoden ensihoitaja 2025: ”Huipennus uralla”
Ensihoidon konkari Olof ”Julle” Nevalainen on Vuoden ensihoitaja.
”Olen tosi otettu ja nöyrä tästä huomiosta. Täällä on tosi paljon niin hyviä ja kokeneita ensihoitajia”, Nevalainen tuumii.
Hän oli Malmin sairaalassa luovuttamassa potilasta, kun sai tiedon valinnasta, eli työntouhussa.
”Ei ole pelkästään lusimista työ, vaan että on ollut oikeasti pidetty. Monet ovat tulleet sanomaan, että ”mä äänestin Julle sua”. Olen iloinen tällaisesta huipennuksesta uralla, kun on enää kolme vuotta työuraa jäljellä. Nyt on 35. vuosi menossa”, ensihoidon konkari kiittelee.
Hän toteaa, että on nyt talon toiseksi vanhin ensihoitaja.
”Enää ei voi kysyä vanhoja juttuja keneltäkään, vaan se olen minä, jolta kysytään.”
Nevalainen on ollut pitkään mukana ambulanssityöryhmässä, eli käytännössä pohtimassa, millaisia ambulansseja Helsingissä tarvitaan. Niin ambulanssit kuin työnkuva ja työpaikkakin ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana.
”Ennen pelastuslaitos oli Stadin stadilaisin työpaikka. Nyt meitä on ympäri Suomea, ja monet asuvat ympäristökunnissa”, Helsingissä lähes koko ikänsä asunut Nevalainen pohtii.
Ennen ensihoitajan uraa hän ehti työskennellä maailman merillä merimiehenä. Meri on edelleen lähellä miehen sydäntä: hän kulkee Laajasalosta työmatkat Mellunkylän asemalle polkupyörällä, ympäri vuoden, ja lautalla Kruunuvuorenrannasta keskustaan.
Henkilöstö valitsee
Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstö valitsee vuosittain vuoden Stadin brankkarin, ja nyt myös vuoden ensihoitajan.
Pelastuslaitos aloitti vuonna 2011 Stadin brankkari -tunnustuspalkinnon myöntämisen ansioituneelle palomies-ensihoitajalle, paloesimiehelle tai asemamestarille, jotka toimivat pelastus- ja ensihoitotyön etulinjassa.
Vuoden Stadin brankkarin valintakriteereinä ovat ammattitaito, motivaatio, ryhmähenki, arvostus, oma-aloitteisuus, esimerkillisyys, oikeudenmukaisuus, rehtiys, inhimillisyys, laaja-alaisuus, oman tehtävän kiitettävä hoitaminen, poikkeuksellinen uhrautuvuus sekä sitoutuneisuus ammattiin, Helsingin kaupunkiin ja pelastuslaitokseen.
Vuoden ensihoitajan valinnassa painotetaan muun muassa seuraavia asioita: ammattitaito ja sen ylläpitäminen, esimerkillinen moitteeton toiminta , terveydenhuoltoalan koulutus, toimiminen pääsääntöisesti operatiivisessa ensihoitotyössä, motivaatio ja oma-aloitteisuus, ryhmähenki ja kollegiaalisuus, laaja-alainen arvostus työyhteisössä, oikeudenmukaisuus ja rehtiys, inhimillisyys, laaja-alainen näkemys omasta työtehtävästä, työtehtävällä poikkeuksellisen ammattitaidon osoittaminen sekä sitoutuneisuus ensihoitajan ammattiin.
Yhteyshenkilöt
Marko RostedtPelastusjohtajaHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:040 6153012marko.rostedt@hel.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
