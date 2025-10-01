SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Tein kirjallisen kysymyksen suomalaisten nuorten lukutaidon kehittämisestä

SDP:n Saku Nikkanen: TYKS Salon sairaalan yöpäivystys päättyy, tilalle laiha lohtu 30.9.2025 16:57:38 EEST | Tiedote

Petteri Orpon hallituksen päätökset lakkauttaa sairaaloiden yöpäivystyksiä ja supistaa toimintoja saavat sinettinsä nyt Salossa. TYKS Salon sairaalan ympärivuorokautinen päivystys päättyy 1.10.2025 alkaen. Yöpäivystyksen ja vaativamman leikkaussalitoiminnan tilalle tuodaan liikkuvaa päivystystä ja päiväkirurgiaa. – Tämä on kuitenkin laiha lohtu. Eikä tämä poista sitä tosiasiaa, että palvelut heikkenevät Salon seutulaisille sekä koko Varhan alueen asukkaille. Tämän jälkeen Varhan alueella päivystää yöllä enää yksi paikka, TYKS Päivystys Turku. Tämä on selkeä heikennys meille kaikille, toteaa kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.).