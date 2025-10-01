SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Tein kirjallisen kysymyksen suomalaisten nuorten lukutaidon kehittämisestä
Lukutaito on heikentynyt lapsilla ja nuorilla koko Suomessa. Se on kuitenkin välttämätön taito elämässä pärjäämiselle. Suomalaisten nuorten lukutaidon merkittävän heikkenemisen osoitti tuorein PISA-tutkimus vuodelta 2022. Ympäristömme on täynnä kirjoitettuja ohjeita. Ilman lukutaitoa emme pysty opiskelemaan, hakemaan töitä, noudattamaan työpaikoilla turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta tai seuraamaan uutisista maailman tapahtumia, toteaa kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa (sd.).
Nyt on korkea aika kiinnittää tähän asiaan huomiota. Ehdotan, että nostamme lukutaidon äidinkielen opetuksessa sille kuuluvaan, merkittävään asemaan. Tämä on mahdollista hyvinkin pienin toimenpitein. Esimerkiksi meillä Kangasalla on päätetty, että luokilla 3–9 luetaan neljä kirjaa lukuvuodessa. Olisikin hyvä asettaa yhteinen kansallinen tavoite lukemiselle, pohtii Laine-Nousimaa.
Lukutaidon kehittymistä tulee myös seurata ja lukutaidon haasteisin tulee saada tarvittavaa tukea. Lukemisen edellytysten täyttämiseksi, tarvitaan panostuksia myös koulukirjastoihin niissä paikoissa, joissa kirjasto ei ole aivan koulun välittömässä läheisyydessä.
Tämän perusteella esitin asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen. Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä lukutaidon parantamiseksi? Onko edellä mainituista keinoista mahdollista ottaa pikaisella aikataululla käyttöön esimerkiksi lukemisen kansallinen tavoite, ehdottaa Hanna Laine-Nousimaa.
Hanna Laine-Nousimaa
