Jouluapulaiset palkataan nyt – kaupan ala yhä selkeä ykkönen

Moni työpaikka kaipaa joulun aikaan lisäkäsiä, ja oikea aika aloittaa tällaisten töiden haku on nyt. Jouluapulaisten rekrytoinnit alkavat vuosittain toden teolla syyskuussa ja jatkuvat joulukuulle asti.

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla on tällä hetkellä yli sata työpaikkailmoitusta jouluapulaisille. Näet reaaliaikaisen tilanteen Duunitorin sivuilta.

Syyskuussa Duunitorilla julkaistiin yli 200 jouluapulaisten työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 20 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna ja jopa noin 50 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Lasku jatkuu kolmatta vuotta peräkkäin.

Jouluapulaisten työpaikat ovat laskeneet vähemmän kuin työpaikkojen määrä yleensä. Kaikkien Duunitorilla julkaistujen työpaikkailmoitusten määrä laski syyskuussa noin 25 prosenttia viime vuodesta.

”Yritykset ja kuluttajat ovat varovaisia talouden epävarmuuden vuoksi. Samaan aikaan kesätyöt ja jouluapulaisten työt eivät vähene yhtä paljon kuin työpaikat ylipäätään, koska lyhyt määräaikaisuus ei ole työnantajalle yhtä suuri investointi kuin pidempi työsuhde. Lisäksi vaikeassakin taloustilanteessa on tarvetta sijaisille ja joulusesonki on monelle alalle tärkeä”, kertoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Näillä aloilla rekrytoidaan eniten jouluapulaisia

Näillä toimialoilla julkaistiin syyskuussa Duunitorilla eniten jouluapulaisten työpaikkailmoituksia:

Myynti- ja kaupan ala Ravintola- ja matkailuala Sosiaali- ja hoiva-ala

Myynnin ja kaupan alalla julkaistiin syyskuussa yli sata työpaikkailmoitusta jouluapulaisille, mikä oli lähes puolet kaikista jouluapulaisten ilmoituksista. Toiseksi nousi ravintola- ja matkailuala yli 50 ilmoituksella.

Ravintola- ja matkailualalla alkusyksyn jouluapulaisten ilmoitukset romahtivat vuonna 2023, mutta ovat sittemmin pysyneet melko samoissa lukemissa. Myynnin ja kaupan alalla ilmoitukset taas ovat laskeneet tasaiseen tahtiin kolmatta vuotta.

”Näillä aloilla on paljon jouluun liittyvää työtä, kun ihmiset tekevät jouluostoksia ja -valmisteluja, juhlivat pikkujouluja ja lomailevat. Yllättävämpää on sosiaali- ja hoiva-alan nouseminen entistä vahvemmin jouluapulaisten työllistäjäksi”, Salonen kommentoi.

Sosiaali- ja hoiva-ala tarjoaa joulun aikaan tehtäviä esimerkiksi lähihoitajille ja ohjaajille. Yleisesti alan avoimien työpaikkojen määrä on romahtanut yksityisen ja julkisen sektorin säästöjen vuoksi.

”Sijaisten tarve ei kuitenkaan katoa, ja lyhytaikaisen työvoiman käyttö voi olla työnantajalle joustavampaa taloudellisesti epävarmana aikana.”

Erikoisimmat työpaikat löytyvät Pohjois-Suomesta

Jouluapulaisen tehtävä voi olla keikkatyötä tai osa-aikainen tai kokopäiväinen määräaikainen työsuhde. Tyypillisiä tehtäviä ovat asiakaspalvelutyöt esimerkiksi tavarataloissa ja myymälöissä. Ravintoloissa pikkujoulukausi työllistää monenlaisia ammattilaisia.

”Epätavallisempiakin tehtäviä on: joulun lähestyessä aukeaa yhä enemmän joulupukkien ja tonttujen työpaikkoja. Moni eksoottinen työpaikka on auki Suomen virallisessa joulumaassa eli Lapissa”, Salonen kertoo.

Tässä poimintoja erikoisista jouluapulaisten ilmoituksista, joita on tällä hetkellä auki Duunitorilla:

Hakevatko myös konkarit jouluapulaisten paikkoja?

Tyypillisesti kausityöntekijöiden tehtävät kiinnostavat nuoria, opiskelijoita ja uransa alussa olevia. Monet tehtävistä eivät edellytä alan koulutusta tai pitkää työkokemusta.

”Kesätyön tapaan jouluapulaisen työ on oiva mahdollisuus saada jalkaa oven väliin työelämässä ja päästä töihin tiettyyn työpaikkaan. Samalta työnantajalta voi napata jatkossa esimerkiksi osa-aikatyön opintojen oheen, kesätyön ensi kesälle tai jopa vakituisen paikan. Ja vaikka niin ei kävisi, ainakin saa CV:hen lisää työkokemusta”, Salonen sanoo.

Pitkään jatkunut vaikea markkinatilanne on myös muuttanut asetelmaa.

”Viime vuosina työpaikat ovat vähentyneet ja työnhakijoiden määrä kasvanut merkittävästi, minkä vuoksi kesätöitä ovat hakeneet myös vanhemmat ja kokeneemmat tekijät. En ylläty, jos työttömänä olevat konkarit hakevat myös jouluapulaisten paikkoja. Monen mielestä lyhytkin työsuhde on parempi kuin ei mitään, ja siitä voi poikia pidempi pesti samalla työnantajalla.”

Kaipaatko lisätietoa?

Haluatko tietää lisää työmarkkinoista tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä!