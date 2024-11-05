Puolustusvaliokunnan pj. Heikki Autto: ”Kiristynyt turvallisuustilanne vaatii lisää sotilaita ja Puolustusvoimien työaikalain välitöntä uudistamista”

Puolustusvoimien virkamiesten työaikalaki on vuodelta 1970, jolloin elettiin Kekkosen ja YYA-Suomen aikaa. Se ei enää vastaa työelämän vaatimuksiin Nato-Suomessa.

-Eduskunnan puolustusvaliokunta on painottanut useasti, että uudistamisen tarve on aivan ilmeinen. Myös uusimmassa puolustusselon mietinnössä toteamme, että asiassa on edettävä nyt, sanoo eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto (kok.) Upseeripodissa. https://bit.ly/42Zl4Nj

Työssä jaksamisten paineet ovat olleet tiedossa pitkään myös henkilöstöä edustavissa järjestöissä. Avainasemassa on palautuminen työstä.

-Lähialueen turvallisuustilanne ei ole mitenkään helpottunut. On tullut lisää Naton rauhanajan tehtäviä ja kansainvälistä palvelusta sekä sotaharjoituksia ja pitkiä meripalvelujaksoja. On erittäin hyvä, että näistä keskustellaan niin poliittisten päättäjien kuin työnantajapuolenkin kanssa, kiittää Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita ja lupaa, että henkilöstöjärjestöt antavat työhön panoksensa.

Autto puolestaan vakuuttaa, että poliittinen tahtotila on olemassa.

-Suomalainen ammattisotilas todella venyy tällä hetkellä ja tekee hienoa työtä. Puolustusvaliokunnassa tuemme heidän jaksamistaan ja seuraamme tarkkaan, miten asiat puolustushallinnon ja puolustusministeriön puolesta etenevät.

Henkilöstö pidettävä rivissä tarkoituksenmukaisilla palvelussuhde-ehdoilla

Kuluvalla vaalikaudella henkilöstöä kasvatetaan 500 sotilaalla. Jotta lisääntyvistä velvoitteista suoriudutaan, seuraavalla vaalikaudella tarvitaan lisää 1500. Upseeriliitossa sitä pidetään hyvänä alkuna, mutta ei riittävänä. Myös nykyisistä sotilaista on pidettävä kiinni.

-Muissa Pohjoismaissa on haaste pitää porukka rivissä. Sama haaste on Suomessakin, joten vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä. Henkilöstön pitäminen tehtävissään varmistetaan palvelussuhteen tarkoituksenmukaisilla ehdoilla, Viita muistuttaa.

-Mekin painotamme, ehtojen on oltava kunnossa niin työssä jaksamisen kuin rekrytointia ajatellen. Lainsäädäntömuutosten kautta pystymme kasvattamaan reserviämme miljoonaan koulutettuun taistelijaan, Autto sanoo.

Vaikka Nato-tehtävät lisäävät työtakkaa, ne myös luovat uusia uramahdollisuuksia puolustushallinnossa ja puolustusvoimissa. Niiden uskotaan kasvattavan kiinnostua ja rekrytointipotentiaalia.

-Sotilasura tarjoaa hyvin laaja-alaisesti tekemistä, jonka voi kokea omakseen. Kansainvälisissä tehtävissä korostuvat motivaatio ja vapaaehtoisuus, Heikki Autto sanoo ja kehuu niin suomalaisia ammattisotilaita kuin kansalaisten vahvaa maanpuolustustahtoa.

Upseeripodi on katsottavissa ja kuunneltavissa YouTubessa. Siinä kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ja Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita keskustelevat Suomen puolustuksen ajankohtaisista haasteista ja kehitystarpeista.

Keskustelussa myös pohditaan, onko puolustusselonteko edelleen ajan tasalla turvallisuustilanteen jatkuvassa muutoksessa sekä Ukrainan turvatakuiden kaltaisten uusien tehtävien lisääntyessä.

