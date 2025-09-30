Suomi juhli Euroopan luonnonkosmetiikkagaalassa – kahmi ennätyksellisesti puolet pääpalkinnoista

European Natural Beauty Awards 2025-tapahtuma kokosi yhteen Euroopan merkittävimmät luonnonkosmetiikan toimijat, brändit ja jälleenmyyjät. Tänä vuonna painopiste oli vastuullisuudessa, innovaatioissa ja luonnollisessa kauneudessa – arvoissa, joissa Suomi nousi kirkkaasti kärkeen.

Suomi ylivoimainen voittaja kilpailun pääsarjoissa

Suomi keräsi seitsemän pääpalkintoa 14:stä ja oli selvästi kilpailun menestynein maa.

Palkitut suomalaiset olivat:

-Ruohonjuuri – E-commerce of the Year

-PUR-kauppa – Independent Shop of the Year

-Miraz – Distributor of the Year

-Katariina Rantanen / Cosmethics – Voice of the Year

-BLANK& – New Brand of the Year

-OCEANTHIX™ LV – Origin by Ocean – Innovative Natural Raw Ingredient of the Year

-Frantsila – Lifetime Achievement Award

“On valtava kunnia tulla valituksi Independent Shop of the Year -kategoriassa. Tämä tunnustus kertoo, että pienikin suomalainen erikoisliike voi erottua kansainvälisesti, kun tekee asiat sydämellä ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Kiitos kuuluu koko PUR-tiimille ja asiakkaillemme, jotka arvostavat puhdasta ja vastuullista hyvinvointia,” sanoo PUR-kaupan toimitusjohtaja Anu Pekkonen.

”E-commerce of the Year -palkinto on tunnustus pitkäjänteisestä kehitystyöstämme vastuullisen verkkokaupan saralla. Ruohonjuuressa haluamme tehdä kestävistä ja luonnollisista valinnoista helposti saavutettavia. Verkkokauppamme täydentää erinomaisesti kivijalkaliikkeitämme ja tuo vastuulliset tuotteet kaikkien ulottuville. Tämä palkinto kertoo, että suomalainen vastuullisuus puhuttelee myös kansainvälisesti,” toteaa Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltola.

"BLANK& syntyi halusta tehdä kosmetiikkaa, joka on aidosti luonnollista, holistista ja tiedostavaa. Meille on tärkeää, että jokainen tuote aidosti parantaa käyttäjän elämänlaatua ja on myös esteettinen. CBD on ollut meille rohkea veto, mutta nyt alkaa olla oikea aika kannabidiolin läpimurrolle. Tuomme ihonhoitoon uudenlaista tasapainoa ja hyvinvointia luonnollisella tavalla. Tämä tunnustus kertoo, että rehellisyys, rohkea ajattelu ja suomalainen laatu kantavat myös kansainvälisesti. Olemme ylpeitä siitä, että suomalainen brändi voi haastaa suuria markkinoita ja näyttää tietä uudenlaiselle luonnonkosmetiikalle,” sanoo BLANK&-brändin perustaja ja luova johtaja Noora Shingler.

Frantsila sai Lifetime Achievement Award -palkinnon, joka myönnettiin ensimmäistä kertaa European Natural Beauty Awards -kilpailun historiassa. Palkinto annettiin pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä luonnonkosmetiikan ja hyvinvointikulttuurin edistämiseksi.

”Frantsila on jo yli neljä vuosikymmentä vaalinut suomalaisen luonnon ja ihmisen välistä yhteyttä. Tämä tunnustus vahvistaa, että suomalaisilla kasveihin perustuvilla kosmetiikka- ja hyvinvointituotteilla on kysyntää myös maailmalla,” kertoo Frantsilan hallituksen puheenjohtaja Jupiter Cormier.

”Arvostettu European Natural Beauty Awards 2025 tapahtuma osoitti kiistatta, että suomalainen luonnonkosmetiikka on noussut Euroopan kärkeen. Voitot kattavat niin jälleenmyyjät, brändit kuin raaka-aineinnovaatiotkin – eli koko arvoketjun. Tämä kertoo siitä, että Suomessa osataan yhdistää vastuullisuus, laatu ja tiedostava kuluttajakulttuuri poikkeuksellisen vahvalla tavalla. On hienoa, että suomalaisten toimijoiden pitkäjänteinen työ ja sydämellä tehty kehitystyö saa nyt ansaittua kansainvälistä tunnustusta,” toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Lisäksi gaalassa palkittiin tuotteita maakohtaisesti Awarded Products for Their Excellence by Country -sarjassa. Tässä kategoriassa parikymmentä suomalaista luonnonkosmetiikkabrändiä sai tunnustuksen korkeasta laadustaan ja vastuullisesta kehitystyöstään. Suomi sijoittui tässäkin erinomaisesti toiseksi heti Ranskan jälkeen ja oli Pohjoismaiden selvä ykkönen.

Tietoa European Natural Beauty Awards -kilpailusta

European Natural Beauty Awards (ENBA) järjestetään vuosittain ja sen tarkoituksena on tunnistaa ja palkita Euroopan parhaat luonnonkosmetiikkatoimijat, tuotteet ja innovaatiot. Vuoden 2025 gaala pidettiin Pariisissa 29. syyskuuta, samaan aikaan Paris Fashion Weekin kanssa.

https://www.europeannaturalbeautyawards.com/

Vuoden European Natural Beauty Awards 2025 voittajat:

https://www.europeannaturalbeautyawards.com/blog/awarded-brands-products-personalities-2025/

Kilpailun tuomaristo koostui alan asiantuntijoista, toimittajista ja vaikuttajista, jotka arvioivat tuotteiden ja toimijoiden luonnollisuutta, vastuullisuutta, innovatiivisuutta ja kokonaisvaltaista laatua.