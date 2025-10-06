Hyvinvointi alkaa lautaselta –rakenna ruokavalinnoilla terveyttä
Kustannus Oy Duodecimin uutuuskirja Ruoka ja ravitsemus – Hyvän elämän perusta kuvaa käytännönläheisesti ravitsemuksen perusteita tieteen näkökulmasta.
Ruokavalinnat heijastuvat suoraan arjen jaksamiseen ja tulevien vuosien terveyteen. Hyvä ravitsemustila vahvistaa vastustuskykyä ja nopeuttaa infektioista toipumista. Pitkällä aikavälillä suositusten mukainen ruokavalio ehkäisee kroonisia sairauksia ja ylipainoa.
Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelhomin, ravitsemusfysiologian emeritaprofessori Marja Mutasen ja yliopisto-opettaja, elintarviketieteiden lisensiaatti Eeva Voutilaisen kirjoittama Ruoka ja ravitsemus – Hyvän elämän perusta tarjoaa selkeän ja kattavan tietopaketin ravinnon merkityksestä terveydelle.
Sukellus suomalaiseen syömiseen
Ruoka ja ravitsemus – Hyvän elämän perusta kuvaa suomalaisen ruokaympäristön muutosta kivikauden niukkuudesta nykyajan yltäkylläisyyteen, ja auttaa hahmottamaan, millaisia valintoja monipuolisesta tarjonnasta kannattaa tehdä.
Huomiota kiinnitetään suomalaisten yleisiin ravitsemushaasteisiin, kuten suolan ja ravintokuidun määrään sekä rasvan laatuun. Myös ylipainon ja elintapasairauksien yhteyttä ruokavalioon tarkastellaan. Mukana on käytännön esimerkkejä siitä, miten jo pienet arjen valinnat vaikuttavat ravintoaineiden saantiin.
”Kun valtaosa valinnoista on fiksuja, pienillä poikkeamilla ei ole merkitystä”, toteaa Eeva Voutilainen.
Oppikirja, käsikirja ja tietokirja samassa paketissa
Tutkittuun tietoon perustuva Ruoka ja ravitsemus – Hyvän elämän perusta sopii niin opiskeluun, ammattilaisen käsikirjaksi kuin arjen apuvälineeksi. Kirjan voi lukea kannesta kanteen tai selata aihealueittain. Tietolaatikot, taulukot ja kuvat tekevät sisällöstä helposti lähestyttävän.
Kirjassa käsitellään kattavasti eri ruokaryhmiä ravintoaineiden lähteinä. Tuhti tietopaketti auttaa ymmärtämään vitamiinien ja muiden välttämättömien ravintoaineiden tehtäviä sekä myös puutoksen tai liikasaannin seurauksia. Lukijalle välittyy selkeä kokonaiskuva siitä, miten ruokavalio tukee hyvinvointia eri ikävaiheissa.
”On kiehtovaa, miten ruuan ravintoaineet matkaavat lautaselta elimistön tarvitsemiksi rakennus- ja säätelyaineiksi sekä energiaksi ja miten ruuanvalinta heijastuu hyvinvointiin”, Voutilainen summaa.
Eeva Voutilainen, Mikael Fogelholm, Marja Mutanen: Ruoka ja ravitsemus – Hyvän elämän perusta. Kustannus Oy Duodecim. 1. painos 2025, 257 s. ISBN 978-952-360-571-8.
Tietoa tekijöistä
- Eeva Voutilainen on työskennellyt ravitsemustieteen yliopisto-opettajana yli 20 vuotta Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut oppikirjoja ihmisen ravitsemuksesta sekä yleistajuisia tietokirjoja terveellisestä syömisestä.
- Mikael Fogelholm on toiminut ravitsemustieteen professorina Helsingin yliopistolla vuodesta 2011. Hän on ollut kirjoittajana yli 250 tieteellisessä artikkelissa sekä lukuisissa ravitsemusta, liikuntaa ja terveyttä käsittelevissä yleistajuisissa kirjoissa.
- Marja Mutanen on ravitsemusfysiologian emeritaprofessori Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimusviroissa 1978-2019. Hän on Ravitsemustiede-oppikirjan toimittaja.
Lisätietoja
Eeva Voutilainen, p. 02 941 28002, eeva.voutilainen@helsinki.fi. Viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi.
