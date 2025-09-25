Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissaVasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

VAS Mepit: Freedom Flotillan pysäytys on laiton – EU:n puututtava

1.10.2025 21:47:05 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote

Jaa

Israelin sotilaat ovat juuri pysäyttäneet Gazaan matkanneen Freedom Flotilla -avustuslaivueen. Vasemmistoliiton europarlamentaarikot tuomitsevat tämän laittoman pysäytyksen ja vaativat EU:lta nopeita reaktioita.

Li Andersson, Jussi Saramo ja Merja Kyllönen seisovat vierekkäin Euroopan parlamentin käytävällä.
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Jussi Saramo ja Merja Kyllönen. The Left

Global Sumud Flotilla on juuri ilmoittanut, että Israelin sotilaat ovat pysäyttäneet Freedom Flotilla -laivueen kulun Välimerellä. Siviililaivue pyrki viemään Gazaan välttämättömiä avustustarvikkeita. Mukana on myös suomalaisia.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikot lähettivät viime viikolla yhdessä muiden pohjoismaalaisten vasemmiston europarlamentaarikkojen kanssa kirjeen pohjoismaalaisille pääministereille ja komissaareille vaatien toimia laivueen turvaamiseksi.

– Mitään vastausta emme kirjeeseemme saaneet, vaikka korostimme tilanteen olevan äärimmäisen akuutti. Nyt laivueen turvaaminen on jo myöhäistä. On käsittämätöntä, että Suomi ei toimi suojellakseen edes omia kansalaisiaan Israelin laittomuuksilta ja väkivallalta, europarlamentaarikko Merja Kyllönen sanoo.

Europarlamentaarikko Jussi Saramo keskusteli maanantaina videoyhteydellä Freedom Flotillalla olevien suomalaisten kanssa.

– He kertoivat kuljettavansa muun muassa äidinmaidonkorviketta ja sidetarpeita. Tällaisen välttämättömän humanitaarisen avun vieminen ei pitäisi edes olla siviilien vastuulla. Koko syy laivueelle on se, että valtiot ja EU eivät ole hoitaneet omaa velvollisuuttaan, Saramo muistuttaa.

Israel oli ilmoittanut jo aiemmin, ettei aio päästää laivuetta Gazaan. Israel saartaa Gazaa sekä maa- että meriteitse kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

– Se, että laivueen pysäyttäminen ei tullut yllätyksenä, tekee EU:n toimimattomuudesta vieläkin käsittämättömämpää. Miksi annamme Israelin täysin vapaasti rikkoa kansainvälistä oikeutta? europarlamentaarikko Li Andersson kysyy.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikot vaativat EU:lta nopeita toimia laivueen siviilien turvallisuuden ja oikeusturvan takaamiseksi, humanitaarisen avun viemiseksi Gazaan sekä Israelin toteuttaman kansanmurhan pysäyttämiseksi.

Avainsanat

gazapalestiinaisraelfreedomflotillaeuvasemmistovasemmistoliitto

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

Pohjoismaiset vasemmistomepit kirjeessään komissaareille ja pääministereille: kansalaistemme turvallisuus Freedom Flotillalla turvattava25.9.2025 15:38:26 EEST | Tiedote

Suomen, Ruotsin ja Tanskan vasemmistolaiset europarlamentaarikot lähettivät tänään 25. syyskuuta tiukkasanaisen kirjeen maittensa komissaareille ja pääministereille, jossa he vaativat vastuunkantoa pohjoismaalaisista kansalaisista, joiden turvallisuus on uhattuna Freedom Flotilla -laivoilla. He ehdottavat Frontexin hyödyntämistä laivueen suojelemiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye