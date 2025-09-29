FBC Loisto herkutteli selvän kotivoiton

Loisto otti otteen heti ottelun alusta ja karkasi runsaassa 13 minuutissa Laura Pakarisen, Aada Honkurin ja Sofia Pykäläisen maaleilla 3–0-johtoon. Vieraiden Sanni Kolin kavennus jäi lyhytaikaiseksi lohduksi, kun Leea Kaisti jatkoi jo seuraavassa vaihdossa kotijoukkueelle neljännen osuman Pirkka-vahti Piia Vilosen torjumasta pallosta. Toisen erän ainoaksi tilastomerkinnäksi jäi Laura Pakarisen taituroima 5–1-maali, ja päätösjaksolla Loisto komisteli lukemia vielä neljästi ennen Marlena Paloahon lohtukavennusta minuutti ennen loppusummeria. Osuma oli Paloaholle ensimmäinen F-liigassa samoin kuin kotijoukkueen 7–1-osuma Viola Vainiolle.

FBC Loiston ykkösviisikko rakensi joukkueensa maaleista seitsemän, ja illan kolmen tehopisteen pelaajat olivat Leea Kaisti (2+1), Laura Pakarinen (2+1) ja Ella Virtanen (1+2).

Sarja jatkuu heti torstaina samassa Kupittaan palloiluhallissa paikallisottelulla TPS–FBC Loisto.