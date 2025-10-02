Opettajan uran alku on odotusten ja ideaalien välillä tasapainoilua

Työelämään siirtyminen on kenen tahansa vastavalmistuneen elämässä usein haasteellinen vaihe. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien ammatillista toimijuutta heidän siirtyessään opettajankoulutuksesta työelämään. Tutkimusta varten aineistoa kerättiin joukolta sekä ammatillisen- että luokanopettajakoulutuksen käyneitä opettajia.

”Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyössä toteuttamat tutkimukset tarjoavat monialaista ja arvokasta tietoa siitä, miten opettajia voidaan tukea työelämäsiirtymässä – ei ainoastaan käytännön, vaan myös identiteettien ja ammatillisen toimijuuden tasoilla”, toteaa hankkeen johtaja Aleksi Fornaciari Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.

Työelämäsiirtymä haastaa ja kasvattaa

Tutkimuksen mukaan siirtymä koulutuksesta työelämään ei ole ainoastaan organisatorinen muutos vaan myös henkilökohtainen ja ammatillinen neuvotteluprosessi, jossa opettaja joutuu kohtaamaan erilaiset odotukset, arvomaailmat sekä toisaalta instituutioiden rakenteiden asettamat reunaehdot.

”Opettajat kohtaavat työelämään siirtyessään jännitteitä esimerkiksi silloin, kun koulutuksen ja työelämän toimintakulttuurit törmäävät. He joutuvat pohtimaan uudelleen opettajan rooliaan ja vastuutaan sekä sovittamaan henkilökohtaisia arvojaan ja pedagogisia ihanteitaan käytännön työelämään”, Fornaciari kertoo.

”Nämä jännitteet voivat haastaa opettajan ammatillista identiteettiä, mutta samalla ne tarjoavat mahdollisuuksia kasvuun ja uudelleenorientoitumiseen.”

Tutkimuksen mukaan opettajan ammatillinen toimijuus rakentuu vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden, kuten työelämän edustajien, opiskelijoiden, kollegoiden ja koulutusorganisaation rakenteiden kanssa. Tämä näkökulma haastaa perinteisen käsityksen opettajasta itsenäisenä toimijana ja korostaa yhteisöllisyyden merkitystä ammatillisessa kehittymisessä.

”Tutkimuksemme tarjoaa eväitä paitsi opettajankouluttajille opetuksenkehittämiseen ja opiskelijoiden näkökulman ymmärtämiseen, myös opettajankoulutusten opetussuunnitelmatyöhön, kehittämiseen ja resursointiin laajemmin”, Fornaciari jatkaa.

Tutkimusartikkeli Opettajien ammatillisen toimijuuden jännitteet työelämäsiirtymässä on julkaistu Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa (2/2025).

Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston opettajien koulutuksen monitieteinen kehittämis- ja tutkimusverkosto JYU.Edun toimintaa. Hanketta on rahoittanut Kansallisen opettajien koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkosto (KOPTUKE).

