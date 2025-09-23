Asuntokaupan nousijat syyskuussa: omakotitalot ja yksiöt
Kiinteistömaailman Pulssi 2.10.2025
Kiinteistömaailma välitti juuri päättyneessä syyskuussa yhteensä 1046 myynti- ja vuokrakohdetta, joista 860 oli kiinteistönvälitystä ja 186 vuokravälitystä. Kaikkien vuoden 2025 kuukausien tavoin myös syyskuussa asunto- ja kiinteistökauppojen määrä ylitti viime vuoden vertailukauden.
Kiinteistömaailma-ketjun syyskuussa 2025 välittämistä 860 myyntikohteesta 855 oli käytettyjen asuntojen sekä kiinteistöjen välitystä ja 5 uudiskohteiden välitystä. Syyskuussa 2024 vastaavat luvut olivat 809 käytettyä ja 12 uudiskohdetta.
Käytetyissä kohteissa kauppamäärä kasvoi siten 6 prosenttia, ja kaikki kauppakappaleet yhteenlaskettunakin kasvua oli 5 prosenttia, vaikka uudiskohdekauppa painoikin kokonaiskuvaa.
”Suhteessa vertailukauteen kauppa kävi syyskuussa vahvimmin ääripäissä: perhekokoisissa omakotitaloissa ja kerrostaloyksiöissä. Rivitalokaupassa ei isoja liikahduksia nähty, ja lämpimästä alkusyksystä huolimatta mökkikaupassa nähtiin jo rauhoittumista. Kaikkineen syyskuun asuntokauppaa voi kuvata vakaaksi jatkoksi elokuulle”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.
Kiinteistömaailma julkaisi seuraavan puolivuotiskauden näkymiä ennakoivan barometrin viime viikolla. Yli 250 kyselyyn vastanneen välitysammattilaisen mukaan talvikauden vahvimmat kauppamäärien kasvuodotukset kohdistuvat uudehkoihin omakotitaloihin sekä vähintään kolmen huoneen kerros- ja rivitaloasuntoihin. Kauppamäärien laskua ennakoivat välittäjät jäivät vähemmistöön ihan kaikenlaisissa asuntotyypeissä. Vaikka kaupan odotetaan vilkastuvan, se ei vielä näy hinnannousupaineina. Valtaosa barometrikyselyyn vastanneista arvioi, että hinnat tulevat pysymään talvikaudella ennallaan lähes kaikissa asuntotyypeissä.
