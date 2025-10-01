Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon Vuoden katutyömaa -kilpailun voittajaksi Espoon kaupunkiradan alueurakka 1, Kilon asema

2.10.2025 14:00:05 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Espoon kaupunkiradan alueurakka 1, Kilon asema palkittiin Espoon vuoden 2025 katutyömaana. Kilpailun tarkoituksena on lisätä hyviä käytäntöjä, joilla katutyömaiden aiheuttamaa haittaa kaupunkilaisille voidaan minimoida.

Ilmakuva ratatyömaalta.
Näkymä Espoon kaupunkiradan työmaalta Kilon asemalla. GRK Suomi Oy

Espoon Vuoden katutyömaa 2025 -kilpailun voittaja on Espoon kaupunkiradan alueurakka 1, Kilon aseman työmaa. Raadin mukaan työmaalla on kiinnitetty erityistä huomiota jalankulun olosuhteisiin ja opastukseen sekä huomioitu pyöräilyn opasteet ja kiertoreitit. Työmaa on osoittanut myös luovaa ongelmanratkaisukykyä, josta esimerkkinä on matalan alikulkusillan eteen toteutettu kevyt este. Työmaasta vastaa GRK Suomi Oy ja tilaajana on Väylävirasto.

Kunniamaininta hyvästä timpurin työstä

Kilpailussa jaettiin myös Timpurin taidonnäyte -kunniamaininta. Se myönnettiin esimerkillisesti toteutetuista väliaikaisista pysäkeistä. Kunniamaininnan sai Itsehallintotien väliaikaisten pysäkkien rakentaja Matti Sallinen. Pysäkit varmistivat, että joukkoliikenteen käyttäjien olosuhteet pysyivät erinomaisina työmaan tilapäisjärjestelyistä huolimatta.

Vuoden katutyömaa-kilpailulla pyritään edistämään hyviä käytäntöjä

Helsingissä jo viidettä kesää käyty kilpailu toteutettiin nyt Espoossa ensimmäisen kerran. Kilpailun tavoitteena on edistää hyviä työmaakäytäntöjä ja jakaa niitä alan toimijoiden kesken. Moniammatillinen raati arvioi käynneillään sitä, kuinka työmaa on onnistunut huolehtimaan työmaajärjestelyt, opastukset ja väliaikaiset kulkureitit toimiviksi erilaisille kadunkäyttäjille. Työmaan asenne on tärkeässä asemassa voittajaa etsittäessä.

  • ”Kilpailun avulla haluamme innostaa työmaita nostamaan tasoaan kaupunkilaisille aiheutuvan haitan minimoimiseksi. Kadunkulkijan olosuhteiden parantaminen helpottaa myös työmaan sujuvaa edistymistä”, tiivistää projekti-insinööri Vesa Ahonen Espoon kaupungilta.

Vuoden katutyömaa -kilpailun raati koostuu niin rakennusalan ammattilaisista (Infra ry) ja tilaajista (Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, Espoon kaupunki, HSY) kuin kaupungin toimijoista (HSL ja Helsingin seudun kauppakamari) ja esteettömyyden asiantuntijoista (Näkövammaisten liitto ja Invalidiliitto). Raadin toimintaa koordinoi Ramboll.

Kilpailun voittaja julistettiin palkintojenjakotilaisuudessa Maarakennuspäivillä Finlandiatalolla 2. lokakuuta 2025.

Yhteyshenkilöt

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

