Espoon Vuoden katutyömaa -kilpailun voittajaksi Espoon kaupunkiradan alueurakka 1, Kilon asema
Espoon kaupunkiradan alueurakka 1, Kilon asema palkittiin Espoon vuoden 2025 katutyömaana. Kilpailun tarkoituksena on lisätä hyviä käytäntöjä, joilla katutyömaiden aiheuttamaa haittaa kaupunkilaisille voidaan minimoida.
Espoon Vuoden katutyömaa 2025 -kilpailun voittaja on Espoon kaupunkiradan alueurakka 1, Kilon aseman työmaa. Raadin mukaan työmaalla on kiinnitetty erityistä huomiota jalankulun olosuhteisiin ja opastukseen sekä huomioitu pyöräilyn opasteet ja kiertoreitit. Työmaa on osoittanut myös luovaa ongelmanratkaisukykyä, josta esimerkkinä on matalan alikulkusillan eteen toteutettu kevyt este. Työmaasta vastaa GRK Suomi Oy ja tilaajana on Väylävirasto.
Kunniamaininta hyvästä timpurin työstä
Kilpailussa jaettiin myös Timpurin taidonnäyte -kunniamaininta. Se myönnettiin esimerkillisesti toteutetuista väliaikaisista pysäkeistä. Kunniamaininnan sai Itsehallintotien väliaikaisten pysäkkien rakentaja Matti Sallinen. Pysäkit varmistivat, että joukkoliikenteen käyttäjien olosuhteet pysyivät erinomaisina työmaan tilapäisjärjestelyistä huolimatta.
Vuoden katutyömaa-kilpailulla pyritään edistämään hyviä käytäntöjä
Helsingissä jo viidettä kesää käyty kilpailu toteutettiin nyt Espoossa ensimmäisen kerran. Kilpailun tavoitteena on edistää hyviä työmaakäytäntöjä ja jakaa niitä alan toimijoiden kesken. Moniammatillinen raati arvioi käynneillään sitä, kuinka työmaa on onnistunut huolehtimaan työmaajärjestelyt, opastukset ja väliaikaiset kulkureitit toimiviksi erilaisille kadunkäyttäjille. Työmaan asenne on tärkeässä asemassa voittajaa etsittäessä.
- ”Kilpailun avulla haluamme innostaa työmaita nostamaan tasoaan kaupunkilaisille aiheutuvan haitan minimoimiseksi. Kadunkulkijan olosuhteiden parantaminen helpottaa myös työmaan sujuvaa edistymistä”, tiivistää projekti-insinööri Vesa Ahonen Espoon kaupungilta.
Vuoden katutyömaa -kilpailun raati koostuu niin rakennusalan ammattilaisista (Infra ry) ja tilaajista (Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, Espoon kaupunki, HSY) kuin kaupungin toimijoista (HSL ja Helsingin seudun kauppakamari) ja esteettömyyden asiantuntijoista (Näkövammaisten liitto ja Invalidiliitto). Raadin toimintaa koordinoi Ramboll.
Kilpailun voittaja julistettiin palkintojenjakotilaisuudessa Maarakennuspäivillä Finlandiatalolla 2. lokakuuta 2025.
Yhteyshenkilöt
Vesa AhonenProjekti-insinööriEspoon kaupunkiPuh:+358 40 634 3119vesa.j.ahonen@espoo.fi
Mikko SuikkiprojektijohtajaHelsingin kaupunkiPuh:+358 9 310 20246mikko.suikki@hel.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon Diwali-juhla laajenee1.10.2025 09:34:17 EEST | Tiedote
Viime vuonna suuren suosion saanut Espoon Diwali eli Valon juhla siirtyy Hybridiarena Hypelle tänä vuonna. Diwalia juhlistetaan lauantaina 18.10. upeiden esitysten, hyvän ruuan ja muun monipuolisen ohjelman merkeissä.
Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 29.9.202529.9.2025 13:49:06 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto käsitteli valtuustolle esitettäviä konserniyhteisöiden vuoden 2026 tulostavoitteita. Tavoitteet asetetaan taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Espoon strategiasta neuvottelutulos – Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki26.9.2025 15:38:13 EEST | Tiedote
Valtuuston neuvottelutoimikunta on saavuttanut neuvottelutuloksen Espoo-tarinasta eli kaupungin strategiasta vuosille 2025–2029. Espoo-tarina etenee valtuuston päätettäväksi.
Jo 25 vuotta kulttuuria ja kohtaamisia Espoossa: Sykettä syksyyn kokoaa seniorit jälleen yhteiseen juhlaan26.9.2025 10:25:43 EEST | Tiedote
Espoon vanhusneuvoston Sykettä syksyyn -juhla järjestetään lokakuussa 25. kerran. Lähes 800 vieraan vuosittainen tapahtuma tarjoaa senioreille kulttuurielämyksen lisäksi yhteisöllisyyttä.
Liikunta- ja hyvinvointilautakunta lisäsi liikunnan avustusten jakoperiaatteisiin lisäyksen eettisiin linjauksiin sitoutumisesta25.9.2025 21:02:41 EEST | Tiedote
Liikunta- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi kokouksessaan 25.9.2025 uudet espoolaisten aikuisurheilijoiden palkitsemisen perusteet sekä käsitteli erityisryhmien uima- ja kuntosalirannekkeiden uudistusta. Lisäksi se merkitsi tiedoksi liikunnan ja urheilun tulosyksikön laatiman tiedotteen uimarantojen ja rantavalvonnan tilannekuvasta Espoossa sekä vastauksen valtuustokysymykseen lasten ja nuorten turvallisuudesta veden äärellä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme