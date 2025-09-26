Älypuhelimet matkatavaravahinkojen kärjessä – huolellisuudella voi välttyä monelta harmilta
Fennian vahinkotilastojen mukaan yleisimpiä matkatavaroille sattuvia vahinkoja ovat älypuhelinten rikkoutumiset, mutta korvauksia haetaan myös esimerkiksi matkalaukuista, kelloista ja silmälaseista. Vahinkojen taustalla on usein kiire tai huolimattomuus, jolloin puhelin voi pudota kovalle lattialle tai omaisuutta napataan repusta, kun katse on muualla.
Syysloma tarkoittaa monelle taukoa arjen aherruksesta ja ulkomaanmatkaa muihin maisemiin. Matkailu on tällä hetkellä suuressa suosiossa: matkoja tehdään Tilastokeskuksen mukaan lähes yhtä paljon kuin ennen koronapandemiaa, ja ne kestävät keskimäärin aiempaa pidempään. Matkojen lisääntyessä ja pidentyessä myös mukana kulkevien tavaroiden määrä ja arvo kasvavat.
Fennian tilastojen mukaan suurin osa ulkomaanmatkalla sattuvista tuhansista matkatavaravahingoista liittyy älypuhelimiin, erityisesti iPhone-merkkisiin puhelimiin. Myös tabletit, älykellot ja kuulokkeet näkyvät tilastoissa.
Älylaite saattaa esimerkiksi pudota hotellin laattalattialle, kadulle tai veneen reunan yli veteen. Lisäksi älypuhelimet ovat varkaiden kiinnostuksen kohteena niiden arvon vuoksi: uusi älypuhelin voi maksaa reippaasti yli tuhat euroa.
– Älypuhelin kulkee lähes jokaisen matkassa ja se on lähes jatkuvasti käytössä: sillä viestitellään, katsotaan matkakohteen karttaa tai otetaan kuvia nähtävyyksien luona. Siksi älypuhelimille sattuu usein myös vahinkoja, sanoo Fennian tuotepäällikkö Noora Nurkka.
Keskimäärin älypuhelimia korvataan yli 300 eurolla, mutta hintahaitari on hyvin laaja sen mukaan, kuinka uusi puhelin on kyseessä. Fennian tilastoissa korostuvat etenkin iPhone X ja iPhone 11 -mallit.
Varkaat vaanivat etenkin suosituissa matkakohteissa ja nähtävyyksien luona
Älypuhelinten rikkoutumisten ohella niitä päätyy vuosittain usein myös varkaiden matkaan. Varkauksia tehdään erityisesti suosituissa matkakohteissa ja nähtävyyksien luona.
– Varkaille kelpaa usein kaikki vähänkin arvokkaalta vaikuttava. Tyypillisiä varkaiden kohteita ovat älypuhelimen ohella esimerkiksi käsilaukku tai reppu sisältöineen. Myös aurinkolaseja varastetaan usein, Nurkka sanoo.
Matkaillessa meillä on taipumus nauttia lomasta ja itse matkakohteesta, ja silloin saattaa unohtua omista arvotavaroista huolehtiminen. Tähän saumaan varkaat ovat taitavia iskemään näppinsä. Esimerkiksi repun sivutaskuun, takataskuun tai ravintolapöydän reunalle jätetty omaisuus saattaa lähteä nopeasti varkaan matkaan. Suosittelemmekin säilyttämään arvotavaroita aina niin, ettei niihin pääse huomaamatta käsiksi, muistuttaa Nurkka.
Matkatavaroihin liittyviä vahinkoja ilmoitetaan Nurkan mukaan selvästi eniten Espanjassa, joka on yksi suomalaisten suosituimpia matkakohteita.
– Espanjaan matkustetaan määrällisesti paljon ja lisäksi siellä vietetään keskimäärin pitkiä aikoja: pitkien kaupunkiviikonloppujen ja viikon pakettimatkojen lisäksi moni jää myös talvikuukausiksi sinne. Sen vuoksi maa näkyy myös vahinkotilastoissa muita useammin. Lisäksi Espanjan tunnetuimmat matkakohteet vetävät puoleensa niin matkailijoita kuin varkaitakin, Nurkka sanoo.
Vaikka vakuutus korvaisi puhelimen, ovat esimerkiksi siihen tallennetut viestit ja itselle tärkeät kuvat vaarassa. Kannattaa siis varmistaa, että puhelimen varmuuskopiot ovat toiminnassa ja keräävät itselle tärkeät muistot ja viestit talteen.
– Jos puhelimen suojaustoiminnot ovat kunnossa, varkaat eivät pääse puhelimen tietoihin käsiksi. Usein varkaiden tarkoituksena onkin vain tyhjentää puhelin ja myydä se eteenpäin, Nurkka kertoo.
Tarkista vakuutuksen kattavuus ennen matkaa
Fennian matkatavaravakuutuksesta korvataan ehtojen mukaisesti matkan aikana rikkoutuneita, varastettuja esineitä. Nurkka muistuttaa, että vakuutusta ottaessa matkustaja kertoo myös vakuutusmäärän, joka on korvauksen yläraja vahingon sattuessa.
– Etenkin arvokkaampien esineiden, kuten uusien älypuhelimien, kannettavien tietokoneiden tai korujen osalta kannattaa tarkistaa, mikä on vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä ja kattaako vakuutus kaikki mukana kulkevat tavarat. Lisäksi on hyvä muistaa, että myös lentoyhtiö tai matkanjärjestäjä voi joissain tilanteissa olla vastuussa kadonneista matkatavaroista, sanoo Nurkka.
Näin suojaat matkatavarasi – 3 käytännön vinkkiä lomamatkalle
- Pidä huolta tärkeimmistä tavaroista. Älä jätä arvoesineitä lojumaan esimerkiksi rantatuolille, ravintolapöytään tai hotellin yleisiin tiloihin. Pidä arvokkaat tavarat lukitussa tilassa tai mukana niin, ettei niihin pääse käsiksi huomaamatta.
- Käytä suojaa puhelimessa ja elektroniikassa. Hyvä suojakuori ja näytönsuoja voivat estää suuremmat vahingot esimerkiksi puhelimen tippuessa lattialle. Sijoita puhelin turvalliseen paikkaan esimerkiksi lentokoneessa, autossa tai veneessä – ei esimerkiksi istuimen reunalle.
- Tarkista vakuutusturva ennen lähtöä. Varmista, että sinulla on voimassa oleva matkatavaravakuutus matkustajavakuutuksen lisäksi. Tarkista, että vakuutusmäärä vastaa mukana kulkevien tavaroiden arvoa ja nosta sitä tarvittaessa.
