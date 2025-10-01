Tutkijat laativat mallin tulevaisuuden senioriasumisen kehittämiseen

Väestöennusteen mukaan ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa merkittävästi seuraavien vuosikymmenien aikana. Samalla myös tarve ikääntyneiden asumiseen kasvaa. Jokaiselle ikääntyvälle ei kuitenkaan voida rakentaa uutta senioriasuntoa, vaan myös nykyistä rakennuskantaa on pystyttävä muokkaamaan ikäystävälliseksi.

Tampereen yliopisto on selvittänyt yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tulevaisuuden senioriasumista TULE-tutkimushankkeessa. Esteetön ikäystävällinen asunto sopii kenelle tahansa. Hankkeen tutkijat korostavatkin, että asuinympäristöjä tulisi tarkastella laajempina kokonaisuuksina, eikä erillistä senioriasumista tarvita, jos tuotetaan ikäystävällistä asuntokantaa.

– Meidän tulisi suunnitella hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitäviä asuinympäristöjä sekä ottaa huomioon erilaiset asumispreferenssit. Ikääntyvät eivät ole yhtenäinen massa, joiden asumismieltymykset katoaisivat yhdessä yössä, kun he täyttävät 55 vuotta. Myöskin ikääntyvien preferenssit muuttuvat sukupolvittain. Tämä tulee huomioida suunnittelussa, sillä kiinteistö- ja rakennusalalla puhutaan rakennusten elinkaarien kohdalla useista vuosikymmenistä, kertoo Tampereen yliopiston Tulevaisuuden senioriasuminen (TULE) -hankkeen projektipäällikkö Jaana Vanhatalo.

Tutkimuksen mukaan onkin tärkeää luoda monenlaisia asuinympäristöjä, esimerkiksi niin monisukupolvisia kuin vain ikääntyneille osoitettujakin.

– Esteetön ympäristö, sosiaaliset kontaktit ja luonto auttavat hyvinvoinnin ylläpitämisessä, mikä pitkällä tähtäimellä säästäähteiskunnan varoja, hankkeen tutkija Veronika Haukeland sanoo.

Yksilöllisiä ratkaisuja eri olosuhteisiin – väliaikaiseen asumiseen siirrettäviä rakennuksia?

Väestö keskittyy Suomessa yhä enemmän muutamalle kaupunkiseudulle, jolloin ikääntyneiden määrä kasvaa suhteellisesti etenkin pienissä kaupungeissa ja maaseudulla. Kasvavilla ja kutistuvilla alueilla on erilaiset haasteet ja resurssit toteuttaa tulevaisuuden näkymiään.

TULE-mallissa on pyritty paikkalähtöiseen kehittämiseen ja erilaisten vaihtoehtojen tarjoamiseen. Esimerkiksi helposti paikasta toiseen siirrettävät rakennukset voivat olla ratkaisu alueilla, jossa tarve asumiselle on väliaikaista.

– Nykyään tarjolla on modulaarista rakentamista, ja Virossa siirreltäviä rakennuksia voi jo vuokratakin. Samalla tarjolla on erilaisia teknologioita, jotka helpottavat arkea, kuten GPS-paikannus, Vanhatalo sanoo.

Hän kertoo, että asioita yritetään usein ratkaista reagoimalla eikä tekemällä strategista suunnittelua. Monesti myös kokonaiskuva puuttuu.

– Ei ole yhtä ainoaa mallia, jota voidaan monistaa joka paikkaan. Ongelmat eivät ratkea jollain osatekijällä, vaan tilanne vaatii kokonaiskuvan hallintaa, vastuunottoa, yhteistyötä ja strategista suunnittelua. TULE-mallissa prosessi on kuvattu kokonaisuutena tuoden eri toimijat yhteen, Vanhatalo täsmentää.

TULE-hanke on kahden vuoden ajan tutustunut senioriasumiseen Suomessa ja ulkomailla yhdessä 24 yhteistyöorganisaation kanssa. Keskustelut aiheen parissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa ovat valottaneet nykytilannetta ja sitä, millaista tulevaisuuden ikäystävällinen asuminen voisi olla.

– Ratkaisujen kannalta kokonaiskuva on tärkeä, ja koko yhteiskunnan rakenteiden sekä yksilöiden on oltava talkoissa mukana, hankkeen tutkijat kertovat.

TULE-hankkeen loppuseminaari järjestetään Tampereella torstaina 9. lokakuuta 2025 kello 9.30–12.30. Tilaisuutta voi seurata paikan päällä tai etänä. Ilmoittaudu mukaan.

