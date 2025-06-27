Finnish Comms Awards 2025 finalistit valittu ennätyksellisen kovatasoisesta osallistujajoukosta
Finnish Comms Awards houkutteli tänä vuonna ennätysmäärän osallistujia. Kilpailuun jätettiin peräti 173 viestintätyötä lähes 30 eri toimistosta, joista kilpailun loppusuoralle valittiin 90 kilpailuhakemusta 20 eri toimistosta. Eniten shortlistalle päässeitä töitä oli seuraavilta toimistoilta: United Imaginations (25), SEK (12) TBWA\Helsinki (9) ja Mellakka Helsinki (7). Voittajat julkistetaan Finnish Comms Awards -gaalassa, Helsingissä, torstaina 6.11.2025. Kilpailu järjestetään 14. kerran ja järjestäjänä toimii Marketing Finland yhteistyössä VaLa ry:n kanssa.
Riippumattomat tuomarit ovat antaneet pisteensä heille osoitetuille kilpailutöille toisistaan tietämättä. Satunnaisten tekijöiden vaikutuksia on rajoitettu riippumattomien tuomareiden riittävällä määrällä jokaista arvioitavaa työtä kohden. Lisäksi isojen vaihteluvälien tapauksissa on voitu jättää pisteytysten ääripäät pois, jotta juryn yhteinen linja erottuisi.
Vuoden 2025 kilpailun päätuomari, Netprofilen perustaja Christina Forsgård, iloitsee kilpailun poikkeuksellisen korkeasta tasosta ja viestinnän kasvavasta merkityksestä:
”Finnish Comms Awards ‑kilpailun uudistus toi upean tuloksen: saimme tänä vuonna ennätysmäärän töitä ja myös huippuluokan finalisteja. Tuomaristo häkeltyi, kun jopa kiitettäviä arvosanoja saaneet työt jäivät finaalin ulkopuolelle. Taso nousi korkeammaksi kuin koskaan, ja se kertoo viestinnän rohkeudesta, kunnianhimosta ja aidosta merkityksellisyydestä asiakkaille. Jokainen finalisti ansaitsee paikkansa – ja jokaisessa heistä on voittajan aineksia.”
Pääkategoria 1:n voittajat valitaan tuomarointipäivässä 22.10.2025, jossa finalistit pitchaavat työnsä tuomaristolle. Pääkategoria 2:n töitä ei pitchata, vaan tuomaristo valitsee kategorioiden voittajat finalistien joukosta yhdessä tuomaristokokouksessa.
Laaja-alainen tuomaristo arvioi vuoden parhaimmiston
Tuomaristoon on valittu tänä vuonna 39 pitkän linjan ammattilaista, jotka edustavat suomalaisen viestinnän huippuosaamista eri toimialta ja toimistoista. Laaja-alalaisella tuomaristolla varmistetaan kilpailutöiden mahdollisimman tasa-arvoinen kohtelu, laaja-alaiset näkemykset sekä riittävä tuomareiden määrä kaikille töille. Tuomarit jäävätään omien ja lähipiiriin kuuluvien töiden arvioinneista. Tuomariston työskentelyä ohjaavat päätuomari Christina Forsgård sekä sääntötuomarit Tiina Hosiokoski ja Santtu Parkkonen.
Finnish Comms Awards -gaala järjestetään tänä vuonna upeassa Clarion Hotel Helsingissä, torstaina 6.11.2025. Gaalaliput ovat nyt myynnissä Early Bird hinnoin 10.10. asti! Yksittäiset gaalaliput ovat ostettavissa Eventillasta. 10-hengen gaalapöydät ovat varattavissa osoitteesta info@marketingfinland.fi. Vuoden 2025 gaalan yhteistyökumppaneina toimivat Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry, Cision Finland Oy, Grano Oy, JCDecaux, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Velox Logistiikka Oy, Viesti ry, Taksi Helsinki Oy.
Finnish Comms Awards 2025 finalistit kategorioittain aakkosjärjestyksessä:
Pääkategoria 1: Strategisuus ja viestinnän konsultointi
Asiantuntijanäkyvyyden rakentaminen
Arasta asiantuntijasta vaietun ongelman yhteiskunnalliseksi sanoittajaksi
Suomen Vesilaitosyhdistys ry & Brunnen Communications
EY:n Liigaraportti – Den glider in
EY & Viestintätoimisto Drum
Minä olen media – Valmennus valjasti 30 vismalaisen valovoiman
Visma Finland & Netprofile Finland Oy
Sadan uutisen paketti näkemisen terävintä asiantuntijuutta
Instrumentarium & TBWA\Helsinki Oy
Työnantajakuvan ja organisaatiokulttuurin kehittäminen
Kaikki panokset pelissä – Näin Veikkauksesta tuli tech-osaajien kärkikohde
Veikkaus & Viestintätoimisto Drum
Let’s K! – Sana vain ja yritysstrategiasta tuli tuhansien yhteinen asenne
K-ryhmä & United Imaginations
Silkkaa sotea
Rinnekodit & Don & Branco Oy
Kriisiviestintä ja varautuminen
Mainettaan parempi maatalous – Open Burger avasi keskustelun
EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus (Ruokavirasto & Maa- ja metsätalousministeriö) & Oy SEK Ab
Älä klikkaa niitä linkkejä!
Visma Solutions Oy / Netvisor & Netprofile Finland Oy
Strategia- tai muutosviestintä
Kespron muutos raaka-ainetukkurista ravintola-alan elinvoimaisuuden kehittäjäksi
Kespro & United Imaginations
Let’s K! – Sana vain ja yritysstrategiasta tuli tuhansien yhteinen asenne
K-ryhmä & United Imaginations
Roskisten tyhjäyksestä strateginen mahdollisuus? Jätehuollon yritys ylitti kasvutavoitteensa, kun viestintä paljasti potentiaalin
Verdis Oy & Brunnen Communications
Strateginen muutos ja viestintä nostivat hoivayhtiö Esperi Caren ulos kriisistä
Esperi Care Oy & Kaiku Helsinki Oy
Strateginen viestintäkonsultointi
Helsinki-halli: 3 strategiaa yhdessä kaupassa
Trevian Asset Management & Viestintätoimisto Drum
Kasvuvaraa – Kuinka OP Ryhmä löysi tavan kertoa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestaan
OP Ryhmä & United Imaginations
Lentoliikenteen uusi aika – tamperelainen menestystarina nosti Suomen kestävän ilmailun kansainväliseen kärkeen
Liquid Sun & United Imaginations
Marginaalista parrasvaloihin – Coinmotionin strateginen matka kryptovaluuttojen luotetuksi ajatusjohtajaksi
Coinmotion Oy & Netprofile Finland Oy
Strateginen kumppanuus nosti vesihuoltoinfran vakavat ongelmat päättäjien pöydälle
Suomen Vesilaitosyhdistys ry & Brunnen Communications
Ulkoinen viestintä
Asiantuntija, joka rohkaistiin puhumaan – ja päättäjät, jotka viimein kuuntelivat
Suomen Vesilaitosyhdistys ry & Brunnen Communications
Intohimoinen soppa ja monta kokkia – miten Kespro yhdisti ravintola-alan ruokastrategiamatkalle
Kespro & United Imaginations
Ryhti-viestintä sai sidosryhmät mukaan muutokseen
Ympäristöministeriö (Ryhti-hanke) & Oy SEK Ab
Vastuullisuusviestintä ja yhteiskunnalliset teemat
Blue vs. Red – Which planet should we invest in?
Origin by Ocean & Avidly
Hyvin pyyhkii – Lindströmistä vastuullisuudestaan tunnettu toimija
Lindström Oy & Viestintätoimisto Drum
Lidl Kommst, Kommst du?
Lidl Suomi & Mellakka Helsinki
Life at the Ringside - ääni kehänlaidalla kasvaneille
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL & TBWA\Helsinki Oy
OP Ensisijoittaja ja miten Suomeen synnytettiin uusi sijoittajasukupolvi
OP Ryhmä & United Imaginations
Viestintävalmennus ja simulaatiot
Asiantuntijavalmennukset Tilastokeskuksen brändin ja yhteiskunnallisen roolin rakentajana
Tilastokeskus & Oy SEK Ab
Kyberkriisi: harjoiteltu, hallittu, hoidettu
Visma Solutions Oy / Netvisor ja Sign & Netprofile Finland Oy
Minä olen media – Valmennus valjasti 30 vismalaisen valovoiman
Visma Finland & Netprofile Finland Oy
Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä
Putkirikoista päätöksentekoon – vaikuttajaviestintä teki maan alla kyteneestä vesikriisistä näkyvän
Suomen Vesilaitosyhdistys ry & Brunnen Communications
Suomi tarvitsee ravintolastrategian – Kespro istutti koko Suomen päättäjät ja ravintoloitsijat saman pöydän ääreen
Kespro & United Imaginations
Pro Bono
Kengät, joihin kukaan ei voi astua – Kadonneiden lasten päivän viestintäkampanja
Kaapatut Lapset ry & Ahjo Communications Oy
Luottamuksen jälleenrakennus Ukrainaan
The Bridge of Trust & Avidly
Pääkategoria 2: Luovuus, viestinnän keinot ja kampanjat
Lanseeraus
Exit Reality Here
Paradox Museum & Mellakka Helsinki
OP Ensisijoittaja ja miten Suomeen synnytettiin uusi sijoittajasukupolvi
OP Ryhmä & United Imaginations
Perintäalan uusi valo
B2 Impact & Oy SEK Ab
Mediaviestintä (kansainvälinen)
HeiMobile – pieni idea Suomesta kasvoi globaaliksi puheenaiheeksi
Heineken / Hartwall & United Imaginations
INGA – Plastics born from CO2
NG Nordic & Burson
PR teki Donitsista globaalisti tunnetun maalla, merellä ja ilmassa
Donut Lab OÜ & Mellakka Helsinki
Mediaviestintä (Suomi)
Bussit täyteen ilman mainoseuroja – näin FlixBus ajoi itsensä suomalaisten arkeen mediaviestinnällä
FlixBus & Republic of Communications
Erektiohäiriö – ansaittu media vaietusta ongelmasta Eroxonin myynnin kiihdyttäjänä
Navamedic & Viestintätoimisto Manifesto
Rakettimainen nousu alan uutisnäkyvyyden kirkkaaksi ykköseksi
Instrumentarium & TBWA\Helsinki Oy
Suomen ensimmäinen Pirkka-kirja
Kustannusosakeyhtiö Siltala & Mellakka Helsinki
Urputuspurkki: Näin huutelusta tehtiin uutinen ja varainkeruusta ilmiö
Suomen Palloliitto / Jalkapallosäätiö & United Imaginations
PR-tilaisuus
Itärannikko parrasvaloihin – Kuinka medianäkyvyys nosti Kotka-Haminan matkailun kukoistukseen
Visit Kotka-Hamina (Cursor) & Oy SEK Ab
Näin sinisestä pullosta tehtiin myydyin erikoisolut Suomessa
Sinebrychoff & Mellakka Helsinki
Sanoja syötäväksi – Makumatka lautaselta norminpurkutalkoisiin
Kespro & United Imaginations
Tapahtuma, tempaus tai repäisy
Betonilive – Yli 400 000 katselua suorassa TV-lähetyksessä kuivuvalle betonille
Digita Oy & Republic of Communications
Kuinka Aalto kaappasi yllättävällä tempauksella yliopistovarainhankinnasta käytävän keskustelun
Aalto-yliopisto & United Imaginations
Lidl Kommst, Kommst du?
Lidl Suomi & Mellakka Helsinki
Northern Plights – tempaus, joka nosti Itämeren rehevöitymisen takaisin otsikoihin
John Nurmisen Säätiö & United Imaginations
Rahaoke – laulutaidoista taloustaitoihin
OP Ryhmä & United Imaginations
Podcast
Toinen mahdollisuus
Attendo & Tiikeri Media
Wilhelm x Wet Show – tarinoita, hodareita ja yli 1,6 miljoonaa kuuntelua ja katselua
Atria Suomi Oy & TBWA\Helsinki Oy
Natiivi- ja sisältömarkkinointi
”Sata syytä ladata” – Sata-sovelluksen onnistunut lanseerauskampanja
Satakunnan hyvinvointialue & Viestintätoimisto Manifesto
(Un)Popular Opinions – 9 väitettä työelämän uudesta järjestyksestä
Sponda & United Imaginations
ABLOY Koti – Luottamusta rakentavaa sisältömarkkinointia asumisen asiantuntijalta
Abloy Oy & Oy SEK Ab
Heavy Meikki – kun sisältö soi kovempaa
K-Citymarket & TBWA\Helsinki Oy
Tavallista parempi ruokakauppa
Kesko, K-Supermarket & Alma Media
Sosiaalinen media
Mielten vuoro – aidoilla tunteilla somen toksista mieskuvaa vastaan
Mehiläinen & Bob the Robot / NoA
Patukkajengi löysi oman äänensä TikTokista
Fazer & Oy SEK Ab
Suomen pituinen kisa
K-Market & TBWA\Helsinki Oy
TikTok Aikaleima – Julkaisuajankohdalla luotettavuutta sosiaalisen median uutisointiin
Haaga-Helia & Bob the Robot / NoA
Vaikuttajamarkkinointi
Päivä pyörätuolissa
Oy Lunden Ab Jalostaja & Drama Queen Communications Oy
Vaikuttajamarkkinointi täsmähoitona HUS Diagnostiikkakeskuksen erikoistuvien lääkärien rekrytointihaasteisiin
HUS Diagnostiikkakeskus & Oy SEK Ab
Vaikuttajayhteistyö kuin leffa
K-Market & TBWA\Helsinki Oy
Viestintäkampanja: B2C
Heavy Meikki – Kauneus kuuluu kaikille
K-Citymarket & TBWA\Helsinki Oy
HeiMobile – Kun Suomessa luotiin Heinekenille liittymä, joka vaihtoi ruutuajan laatuaikaan
Heineken / Hartwall & United Imaginations
Medialukutaidon Aapinen – Kuinka Suomen peruskoululaiset opetettiin lukemaan. Uudestaan.
Uutismedian liitto & United Imaginations
OP Ensisijoittaja ja miten Suomeen synnytettiin uusi sijoittajasukupolvi
OP Ryhmä & United Imaginations
Sininen Encore
Fazer & Oy SEK Ab
Viestintäkampanja: B2B
ABLOY Koti -kampanja vahvisti Abloyn asiantuntijamielikuvaa
Abloy Oy & Oy SEK Ab
Blue vs. Red – Which planet should we invest in?
Origin by Ocean & Avidly
INGA – Plastics born from CO2
NG Nordic & Burson
Intohimoa pöytään – Kespron viestintäkampanja ravintola-alan elinvoiman puolesta
Kespro & United Imaginations
Suomalaiset puhtaan siirtymän innovaatiot globaaliin valokeilaan
Business Finland & Mellakka Helsinki
Viestintäkampanja: julkishallinto
Huomisen hoitajat
Seure, HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue & Avidly
Life at the Ringside - ääni kehänlaidalla kasvaneille
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL & TBWA\Helsinki Oy
Merkki muutoksestA! – Kuinka Aalto teki yliopistorahoituksesta puheenaiheen Suomessa
Aalto-yliopisto & United Imaginations
Viestintäkampanja: järjestöt ja muut tuottoa tavoittelemattomat organisaatiot
Medialukutaidon Aapinen – Kuinka nuoret opetettiin lukemaan. Uudestaan.
Uutismedian liitto & United Imaginations
Northern Plights – kampanja, joka nosti Itämeren rehevöitymisen takaisin otsikoihin
John Nurmisen Säätiö & United Imaginations
Street Dumb Trick List
Liikenneturva & Oy SEK Ab
Pro bono
Cancer For Sale – Sesongin paras ostos on lapsen elämän diili
AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö & United Imaginations
Bonus: Wow-kategoria!
DNA ConnectionScape
DNA Yrityksille & Oy SEK Ab
Näköaloja kansallismaisemaan
KOY Helsingin päärautatieasema, VR Group & Impact Agency Fabrik Oy
Viestintätoimiston mokasta lemmikkien pelastajaksi
Autoklinikka & OSG Viestintä
Vuoden varainhankintateko (VaLa ry)
Aallon varainhankintakampanja kaappasi yliopistorahoituskeskustelun ja keräsi neljäsosan tavoitteestaan alle viikossa
Aalto-yliopisto & United Imaginations
Kuolleiden lasten muistopäivän kampanja
Käpy Lapsikuolemaperheet ry
Sydänten sankarit vastaan suomalaisten tappaja #1
Sydänliitto
Sytytä valo
MIELI Suomen Mielenterveys ry & Kaski Creative Agency
Christina ForsgårdFounder of NetprofileNetprofile
Christina Forsgård on Finnish Comms Awards -kilpailun pääarkkitehti
Riikka-Maria LemminkiToimitusjohtajaMarketing FinlandPuh:0405781974riikka-maria.lemminki@marketingfinland.fi
Pia TornikoskiPääsihteeriVaLa ryPuh:040 596 3763paasihteeri@vala.fi
Tietoja julkaisijasta
Marketing Finland on markkinoinnin liike, johon voivat liittyä jäseniksi markkinointia ja viestintää tekevät yritykset sekä alan palvelutarjoajat. Vuonna 2020 Marketing Finland sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL päättivät toimintojensa yhdistämisestä. Tämän jälkeen Marketing Finlandin alle on järjestäytynyt myös muita markkinoinnin asiantuntijaorganisaatioita. Marketing Finlandin jäsenet ovat mukana ostamassa ja tuottamassa suurinta osaa Suomessa tehtävää markkinointia ja viestintää.
Marketing Finland kuuluu maailman johtaviin markkinoinnin verkostoihin: WFA, 90 % maailman markkinointiostoista, EACA, 2500 markkinoinnin ja viestinnän organisaatiota ja 120 000 ammattilaista 30 Euroopan maasta ja ICCO, 3000 viestintätoimistoa globaalisti 66 maasta.
Marketing Finlandin tehtäviin kuuluvat muun muassa edunvalvonta, alan koulutukset, konsultointi, sekä verkostojen rakentaminen. Marketing Finland järjestää Suomessa markkinoinnin ja viestinnän johtavia kilpailuja kuten Cannes Lions, Effie Awards Finland, Finnish Comms Awards, Young Lions Finland ja Vuoden brändinrakentaja.
