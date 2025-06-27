Finnish Comms Awards 2025 finalistit valittu ennätyksellisen kovatasoisesta osallistujajoukosta

Riippumattomat tuomarit ovat antaneet pisteensä heille osoitetuille kilpailutöille toisistaan tietämättä. Satunnaisten tekijöiden vaikutuksia on rajoitettu riippumattomien tuomareiden riittävällä määrällä jokaista arvioitavaa työtä kohden. Lisäksi isojen vaihteluvälien tapauksissa on voitu jättää pisteytysten ääripäät pois, jotta juryn yhteinen linja erottuisi.

Vuoden 2025 kilpailun päätuomari, Netprofilen perustaja Christina Forsgård, iloitsee kilpailun poikkeuksellisen korkeasta tasosta ja viestinnän kasvavasta merkityksestä:

”Finnish Comms Awards ‑kilpailun uudistus toi upean tuloksen: saimme tänä vuonna ennätysmäärän töitä ja myös huippuluokan finalisteja. Tuomaristo häkeltyi, kun jopa kiitettäviä arvosanoja saaneet työt jäivät finaalin ulkopuolelle. Taso nousi korkeammaksi kuin koskaan, ja se kertoo viestinnän rohkeudesta, kunnianhimosta ja aidosta merkityksellisyydestä asiakkaille. Jokainen finalisti ansaitsee paikkansa – ja jokaisessa heistä on voittajan aineksia.”

Pääkategoria 1:n voittajat valitaan tuomarointipäivässä 22.10.2025, jossa finalistit pitchaavat työnsä tuomaristolle. Pääkategoria 2:n töitä ei pitchata, vaan tuomaristo valitsee kategorioiden voittajat finalistien joukosta yhdessä tuomaristokokouksessa.

Laaja-alainen tuomaristo arvioi vuoden parhaimmiston

Tuomaristoon on valittu tänä vuonna 39 pitkän linjan ammattilaista, jotka edustavat suomalaisen viestinnän huippuosaamista eri toimialta ja toimistoista. Laaja-alalaisella tuomaristolla varmistetaan kilpailutöiden mahdollisimman tasa-arvoinen kohtelu, laaja-alaiset näkemykset sekä riittävä tuomareiden määrä kaikille töille. Tuomarit jäävätään omien ja lähipiiriin kuuluvien töiden arvioinneista. Tuomariston työskentelyä ohjaavat päätuomari Christina Forsgård sekä sääntötuomarit Tiina Hosiokoski ja Santtu Parkkonen.

Finnish Comms Awards -gaala järjestetään tänä vuonna upeassa Clarion Hotel Helsingissä, torstaina 6.11.2025. Gaalaliput ovat nyt myynnissä Early Bird hinnoin 10.10. asti! Yksittäiset gaalaliput ovat ostettavissa Eventillasta. 10-hengen gaalapöydät ovat varattavissa osoitteesta info@marketingfinland.fi. Vuoden 2025 gaalan yhteistyökumppaneina toimivat Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry, Cision Finland Oy, Grano Oy, JCDecaux, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Velox Logistiikka Oy, Viesti ry, Taksi Helsinki Oy.

Finnish Comms Awards 2025 finalistit kategorioittain aakkosjärjestyksessä:

Pääkategoria 1: Strategisuus ja viestinnän konsultointi

Asiantuntijanäkyvyyden rakentaminen

Arasta asiantuntijasta vaietun ongelman yhteiskunnalliseksi sanoittajaksi

Suomen Vesilaitosyhdistys ry & Brunnen Communications

EY:n Liigaraportti – Den glider in

EY & Viestintätoimisto Drum

Minä olen media – Valmennus valjasti 30 vismalaisen valovoiman

Visma Finland & Netprofile Finland Oy

Sadan uutisen paketti näkemisen terävintä asiantuntijuutta

Instrumentarium & TBWA\Helsinki Oy

Työnantajakuvan ja organisaatiokulttuurin kehittäminen

Kaikki panokset pelissä – Näin Veikkauksesta tuli tech-osaajien kärkikohde

Veikkaus & Viestintätoimisto Drum

Let’s K! – Sana vain ja yritysstrategiasta tuli tuhansien yhteinen asenne

K-ryhmä & United Imaginations

Silkkaa sotea

Rinnekodit & Don & Branco Oy

Kriisiviestintä ja varautuminen

Mainettaan parempi maatalous – Open Burger avasi keskustelun

EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus (Ruokavirasto & Maa- ja metsätalousministeriö) & Oy SEK Ab

Älä klikkaa niitä linkkejä!

Visma Solutions Oy / Netvisor & Netprofile Finland Oy

Strategia- tai muutosviestintä

Kespron muutos raaka-ainetukkurista ravintola-alan elinvoimaisuuden kehittäjäksi

Kespro & United Imaginations

Let’s K! – Sana vain ja yritysstrategiasta tuli tuhansien yhteinen asenne

K-ryhmä & United Imaginations

Roskisten tyhjäyksestä strateginen mahdollisuus? Jätehuollon yritys ylitti kasvutavoitteensa, kun viestintä paljasti potentiaalin

Verdis Oy & Brunnen Communications

Strateginen muutos ja viestintä nostivat hoivayhtiö Esperi Caren ulos kriisistä

Esperi Care Oy & Kaiku Helsinki Oy

Strateginen viestintäkonsultointi

Helsinki-halli: 3 strategiaa yhdessä kaupassa

Trevian Asset Management & Viestintätoimisto Drum

Kasvuvaraa – Kuinka OP Ryhmä löysi tavan kertoa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestaan

OP Ryhmä & United Imaginations

Lentoliikenteen uusi aika – tamperelainen menestystarina nosti Suomen kestävän ilmailun kansainväliseen kärkeen

Liquid Sun & United Imaginations

Marginaalista parrasvaloihin – Coinmotionin strateginen matka kryptovaluuttojen luotetuksi ajatusjohtajaksi

Coinmotion Oy & Netprofile Finland Oy

Strateginen kumppanuus nosti vesihuoltoinfran vakavat ongelmat päättäjien pöydälle

Suomen Vesilaitosyhdistys ry & Brunnen Communications

Ulkoinen viestintä

Asiantuntija, joka rohkaistiin puhumaan – ja päättäjät, jotka viimein kuuntelivat

Suomen Vesilaitosyhdistys ry & Brunnen Communications

Intohimoinen soppa ja monta kokkia – miten Kespro yhdisti ravintola-alan ruokastrategiamatkalle

Kespro & United Imaginations

Ryhti-viestintä sai sidosryhmät mukaan muutokseen

Ympäristöministeriö (Ryhti-hanke) & Oy SEK Ab

Vastuullisuusviestintä ja yhteiskunnalliset teemat

Blue vs. Red – Which planet should we invest in?

Origin by Ocean & Avidly

Hyvin pyyhkii – Lindströmistä vastuullisuudestaan tunnettu toimija

Lindström Oy & Viestintätoimisto Drum

Lidl Kommst, Kommst du?

Lidl Suomi & Mellakka Helsinki

Life at the Ringside - ääni kehänlaidalla kasvaneille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL & TBWA\Helsinki Oy

OP Ensisijoittaja ja miten Suomeen synnytettiin uusi sijoittajasukupolvi

OP Ryhmä & United Imaginations

Viestintävalmennus ja simulaatiot

Asiantuntijavalmennukset Tilastokeskuksen brändin ja yhteiskunnallisen roolin rakentajana

Tilastokeskus & Oy SEK Ab

Kyberkriisi: harjoiteltu, hallittu, hoidettu

Visma Solutions Oy / Netvisor ja Sign & Netprofile Finland Oy

Minä olen media – Valmennus valjasti 30 vismalaisen valovoiman

Visma Finland & Netprofile Finland Oy

Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä

Putkirikoista päätöksentekoon – vaikuttajaviestintä teki maan alla kyteneestä vesikriisistä näkyvän

Suomen Vesilaitosyhdistys ry & Brunnen Communications

Suomi tarvitsee ravintolastrategian – Kespro istutti koko Suomen päättäjät ja ravintoloitsijat saman pöydän ääreen

Kespro & United Imaginations

Pro Bono

Kengät, joihin kukaan ei voi astua – Kadonneiden lasten päivän viestintäkampanja

Kaapatut Lapset ry & Ahjo Communications Oy

Luottamuksen jälleenrakennus Ukrainaan

The Bridge of Trust & Avidly

Pääkategoria 2: Luovuus, viestinnän keinot ja kampanjat

Lanseeraus



Exit Reality Here

Paradox Museum & Mellakka Helsinki

OP Ensisijoittaja ja miten Suomeen synnytettiin uusi sijoittajasukupolvi

OP Ryhmä & United Imaginations

Perintäalan uusi valo

B2 Impact & Oy SEK Ab

Mediaviestintä (kansainvälinen)

HeiMobile – pieni idea Suomesta kasvoi globaaliksi puheenaiheeksi

Heineken / Hartwall & United Imaginations

INGA – Plastics born from CO2

NG Nordic & Burson

PR teki Donitsista globaalisti tunnetun maalla, merellä ja ilmassa

Donut Lab OÜ & Mellakka Helsinki

Mediaviestintä (Suomi)

Bussit täyteen ilman mainoseuroja – näin FlixBus ajoi itsensä suomalaisten arkeen mediaviestinnällä

FlixBus & Republic of Communications

Erektiohäiriö – ansaittu media vaietusta ongelmasta Eroxonin myynnin kiihdyttäjänä

Navamedic & Viestintätoimisto Manifesto

Rakettimainen nousu alan uutisnäkyvyyden kirkkaaksi ykköseksi

Instrumentarium & TBWA\Helsinki Oy

Suomen ensimmäinen Pirkka-kirja

Kustannusosakeyhtiö Siltala & Mellakka Helsinki

Urputuspurkki: Näin huutelusta tehtiin uutinen ja varainkeruusta ilmiö

Suomen Palloliitto / Jalkapallosäätiö & United Imaginations

PR-tilaisuus

Itärannikko parrasvaloihin – Kuinka medianäkyvyys nosti Kotka-Haminan matkailun kukoistukseen

Visit Kotka-Hamina (Cursor) & Oy SEK Ab

Näin sinisestä pullosta tehtiin myydyin erikoisolut Suomessa

Sinebrychoff & Mellakka Helsinki

Sanoja syötäväksi – Makumatka lautaselta norminpurkutalkoisiin

Kespro & United Imaginations

Tapahtuma, tempaus tai repäisy

Betonilive – Yli 400 000 katselua suorassa TV-lähetyksessä kuivuvalle betonille

Digita Oy & Republic of Communications

Kuinka Aalto kaappasi yllättävällä tempauksella yliopistovarainhankinnasta käytävän keskustelun

Aalto-yliopisto & United Imaginations

Lidl Kommst, Kommst du?

Lidl Suomi & Mellakka Helsinki

Northern Plights – tempaus, joka nosti Itämeren rehevöitymisen takaisin otsikoihin

John Nurmisen Säätiö & United Imaginations

Rahaoke – laulutaidoista taloustaitoihin

OP Ryhmä & United Imaginations

Podcast

Toinen mahdollisuus

Attendo & Tiikeri Media

Wilhelm x Wet Show – tarinoita, hodareita ja yli 1,6 miljoonaa kuuntelua ja katselua

Atria Suomi Oy & TBWA\Helsinki Oy

Natiivi- ja sisältömarkkinointi

”Sata syytä ladata” – Sata-sovelluksen onnistunut lanseerauskampanja

Satakunnan hyvinvointialue & Viestintätoimisto Manifesto

(Un)Popular Opinions – 9 väitettä työelämän uudesta järjestyksestä

Sponda & United Imaginations

ABLOY Koti – Luottamusta rakentavaa sisältömarkkinointia asumisen asiantuntijalta

Abloy Oy & Oy SEK Ab

Heavy Meikki – kun sisältö soi kovempaa

K-Citymarket & TBWA\Helsinki Oy

Tavallista parempi ruokakauppa

Kesko, K-Supermarket & Alma Media

Sosiaalinen media

Mielten vuoro – aidoilla tunteilla somen toksista mieskuvaa vastaan

Mehiläinen & Bob the Robot / NoA

Patukkajengi löysi oman äänensä TikTokista

Fazer & Oy SEK Ab

Suomen pituinen kisa

K-Market & TBWA\Helsinki Oy

TikTok Aikaleima – Julkaisuajankohdalla luotettavuutta sosiaalisen median uutisointiin

Haaga-Helia & Bob the Robot / NoA

Vaikuttajamarkkinointi

Päivä pyörätuolissa

Oy Lunden Ab Jalostaja & Drama Queen Communications Oy

Vaikuttajamarkkinointi täsmähoitona HUS Diagnostiikkakeskuksen erikoistuvien lääkärien rekrytointihaasteisiin

HUS Diagnostiikkakeskus & Oy SEK Ab

Vaikuttajayhteistyö kuin leffa

K-Market & TBWA\Helsinki Oy

Viestintäkampanja: B2C

Heavy Meikki – Kauneus kuuluu kaikille

K-Citymarket & TBWA\Helsinki Oy

HeiMobile – Kun Suomessa luotiin Heinekenille liittymä, joka vaihtoi ruutuajan laatuaikaan

Heineken / Hartwall & United Imaginations

Medialukutaidon Aapinen – Kuinka Suomen peruskoululaiset opetettiin lukemaan. Uudestaan.

Uutismedian liitto & United Imaginations

OP Ensisijoittaja ja miten Suomeen synnytettiin uusi sijoittajasukupolvi

OP Ryhmä & United Imaginations

Sininen Encore

Fazer & Oy SEK Ab

Viestintäkampanja: B2B

ABLOY Koti -kampanja vahvisti Abloyn asiantuntijamielikuvaa

Abloy Oy & Oy SEK Ab

Blue vs. Red – Which planet should we invest in?

Origin by Ocean & Avidly

INGA – Plastics born from CO2

NG Nordic & Burson

Intohimoa pöytään – Kespron viestintäkampanja ravintola-alan elinvoiman puolesta

Kespro & United Imaginations

Suomalaiset puhtaan siirtymän innovaatiot globaaliin valokeilaan

Business Finland & Mellakka Helsinki

Viestintäkampanja: julkishallinto

Huomisen hoitajat

Seure, HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue & Avidly

Life at the Ringside - ääni kehänlaidalla kasvaneille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL & TBWA\Helsinki Oy

Merkki muutoksestA! – Kuinka Aalto teki yliopistorahoituksesta puheenaiheen Suomessa

Aalto-yliopisto & United Imaginations

Viestintäkampanja: järjestöt ja muut tuottoa tavoittelemattomat organisaatiot

Medialukutaidon Aapinen – Kuinka nuoret opetettiin lukemaan. Uudestaan.

Uutismedian liitto & United Imaginations

Northern Plights – kampanja, joka nosti Itämeren rehevöitymisen takaisin otsikoihin

John Nurmisen Säätiö & United Imaginations

Street Dumb Trick List

Liikenneturva & Oy SEK Ab

Pro bono

Cancer For Sale – Sesongin paras ostos on lapsen elämän diili

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö & United Imaginations

Bonus: Wow-kategoria!

DNA ConnectionScape

DNA Yrityksille & Oy SEK Ab

Näköaloja kansallismaisemaan

KOY Helsingin päärautatieasema, VR Group & Impact Agency Fabrik Oy

Viestintätoimiston mokasta lemmikkien pelastajaksi

Autoklinikka & OSG Viestintä

Vuoden varainhankintateko (VaLa ry)

Aallon varainhankintakampanja kaappasi yliopistorahoituskeskustelun ja keräsi neljäsosan tavoitteestaan alle viikossa

Aalto-yliopisto & United Imaginations

Kuolleiden lasten muistopäivän kampanja

Käpy Lapsikuolemaperheet ry

Sydänten sankarit vastaan suomalaisten tappaja #1

Sydänliitto

Sytytä valo

MIELI Suomen Mielenterveys ry & Kaski Creative Agency