Digipalvelut tukevat Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden arkea
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää 6.–11.10.2025 Digitaitoviikon, jonka aikana asukkaat voivat tutustua monipuolisesti käytössä oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisiin palveluihin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja osaamista palvelujen hyödyntämisestä arjen tukena.
Digipalvelut täydentävät ja vahvistavat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluja ja niillä on tulevaisuudessa yhä suurempi rooli. Digipalvelut helpottavat asiointia, säästävät aikaa ja tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin seurantaan ja hoitoon. Lisäksi ne lisäävät yhdenvertaisuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyssä, sillä palvelut ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Pohteella on käytössä useita digipalveluja, kuten OmaPohde, Reittis – Kohti hyvinvointia –verkkosivusto, Omaolo ja Terveyskylä.
Tapahtumien kohokohdat
- Tiistaina 7.10. kello 14–15.30 – Pohteen digipalvelut tutuiksi –tapahtuma etänä ja yhteiskatsomoissa.
Asukkaat saavat yleiskuvan Pohteen digipalveluista ja käytännön ohjeita niiden hyödyntämiseen.
- Keskiviikkona 8.10. kello 10–17 – Pohteen DigiFestarit, Kauppakeskus Valkea, Oulu
DigiFestareilla esitellään kattavasti Pohteen digipalveluja ja tarjotaan digiopastusta yhteistyössä Oulun Invalidien Yhdistyksen ja OSAO:n opiskelijoiden kanssa. Mukana on myös järjestöjä kertomassa omista digipalveluistaan.
Avajaispuheen pitää Pohteen aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Mika Rämet. Päivän aikana kuullaan lisäksi lyhyitä puheenvuoroja esittelijöiltä.
- Perjantaina 10.10. kello 11–14 – Digiopastus Raahessa, K-Citymarketin aula
Raahen porvari- ja kauppakoulun opiskelijat opastavat asukkaita OmaPohde-sovelluksen käytössä ja influenssarokotusten digitaalisessa ajanvarauksessa. Lisäksi he kertovat asukkaille Suomi.fi-valtuuksista ja Suomi.fi-viesteistä.
Miksi media mukaan?
Digitaitoviikko tarjoaa ajankohtaisen ja konkreettisen näkökulman siihen, miten digipalvelut muuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, lisäävät yhdenvertaisuutta sekä helpottavat asukkaiden arkea. Tapahtumat ovat kuvauksellisia ja tarjoavat runsaasti haastateltavia – niin asukkaita, opiskelijoita kuin Pohteen asiantuntijoita.
Yhteyshenkilöt
Mari SaukkoriipiProjektipäällikkö, RRP2-hankePuh:0509112993mari.saukkoriipi@pohde.fi
Sanna Juutinenprojektityöntekijä RRPPuh:050 590 9088sanna.juutinen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
