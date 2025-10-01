Digipalvelut tukevat Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden arkea

Digipalvelut täydentävät ja vahvistavat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluja ja niillä on tulevaisuudessa yhä suurempi rooli. Digipalvelut helpottavat asiointia, säästävät aikaa ja tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin seurantaan ja hoitoon. Lisäksi ne lisäävät yhdenvertaisuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyssä, sillä palvelut ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Pohteella on käytössä useita digipalveluja, kuten OmaPohde, Reittis – Kohti hyvinvointia –verkkosivusto, Omaolo ja Terveyskylä.

Tapahtumien kohokohdat

Tiistaina 7.10. kello 14–15.30 – Pohteen digipalvelut tutuiksi –tapahtuma etänä ja yhteiskatsomoissa.

Asukkaat saavat yleiskuvan Pohteen digipalveluista ja käytännön ohjeita niiden hyödyntämiseen.

DigiFestareilla esitellään kattavasti Pohteen digipalveluja ja tarjotaan digiopastusta yhteistyössä Oulun Invalidien Yhdistyksen ja OSAO:n opiskelijoiden kanssa. Mukana on myös järjestöjä kertomassa omista digipalveluistaan.

Avajaispuheen pitää Pohteen aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Mika Rämet. Päivän aikana kuullaan lisäksi lyhyitä puheenvuoroja esittelijöiltä.

Raahen porvari- ja kauppakoulun opiskelijat opastavat asukkaita OmaPohde-sovelluksen käytössä ja influenssarokotusten digitaalisessa ajanvarauksessa. Lisäksi he kertovat asukkaille Suomi.fi-valtuuksista ja Suomi.fi-viesteistä.

Miksi media mukaan?

Digitaitoviikko tarjoaa ajankohtaisen ja konkreettisen näkökulman siihen, miten digipalvelut muuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, lisäävät yhdenvertaisuutta sekä helpottavat asukkaiden arkea. Tapahtumat ovat kuvauksellisia ja tarjoavat runsaasti haastateltavia – niin asukkaita, opiskelijoita kuin Pohteen asiantuntijoita.