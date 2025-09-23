Parainen aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Paraisten kaupunki tuo Habitareen levon, luonnon ja luovuuden – kaupunginjohtaja tavattavissa messuosastolla keskiviikkona 10.9.2025 klo 9–12 1.9.2025 11:24:00 EEST | Tiedote

Pohjoismaiden suurin muotoilutapahtuma Habitare saa tänä vuonna vieraan, joka ei tuo mukanaan tuotteita, vaan kutsun. Parainen esittelee messuilla uniikin konseptin, jossa koti ei mahdu neljän seinän sisälle – se jatkuu metsän tuoksussa, tyynessä merenpinnassa ja rapisevalla tiellä juoksuaskeleen alla. Saaristokaupunki puhuu suoraan niille, jotka kaipaavat luovuutensa tueksi rauhaa ja kontrastien tasapainosta rakentuvaa merkityksellistä arkea.