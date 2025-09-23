Parainen aloittaa yhteistoimintaneuvottelut
Yhteistoimintaneuvottelut alkavat tiistaina 7. lokakuuta 2025.
Neuvottelut koskevat kaupunkikehitysosastoa. Yhteistoimintaneuvottelujen syynä on sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen yhtiöittäminen, jotka hyvinvointialue vuokraa. Yhtiöittämisen myötä vastuu kiinteistöistä siirtyy Paraisten kaupungilta perustettavalle yhtiölle.
– Kiinteistöjen yhtiöittäminen merkitsee muutoksia ja seurauksia kaupunkikehitykselle sekä henkilöstölle, joka työskentelee näiden kiinteistöjen hallinnoinnin ja ylläpidon parissa. Tämän vuoksi tarvitaan yhteistoimintaneuvotteluja yhteistoimintalain mukaisesti, tekninen johtaja Matias Jensén kertoo.
Muutoksella on henkilöstövaikutuksia kaupunkikehitysosastolle, kun vastuu kiinteistöistä siirtyy uudelle yhtiölle. Samalla yhtiöittämisellä on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia Paraisten kaupungin talouteen.
– Vähentyneet vuokratulot johtavat huomattavaan tulonmenetykseen vuoden 2026 budjetissa ja ovat pääasiallinen syy kaupunkikehitys-osaston heikentyneeseen talouteen, sanoo Jensén.
Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään mahdollisia irtisanomisia taloudellisista syistä sekä tarvetta järjestellä työtehtäviä uudelleen kaupunkikehitysosastolla.
– Meidän on mukauduttava uuteen aikakauteen, jossa hyvinvointialueen päätökset ja lainsäädäntö vaikuttavat suuresti myös kuntatalouteen. Teemme kaikkemme parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi, Jensen sanoo.
Paraisten kaupungin alustava arvio on, että suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa enintään 10 työntekijän irtisanomiseen. Työnantaja pyrkii kuitenkin ensisijaisesti tarjoamaan muita tehtäviä kaupungin sisällä niille työntekijöille, joita tilanne mahdollisesti koskettaa.
Toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman pian yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä ja päätösten tekemisen jälkeen. Alustavasti toimenpiteiden arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa 2025.
