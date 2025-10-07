Lastensuojelun viestinnällinen teko -palkinto 2025 Siru Hyvöselle
Lastensuojelun viestinnällinen teko -palkinto 2025 myönnettiin lastensuojelun kokemusasiantuntija Siru Hyvöselle. Kunniamaininnan sai Uhma-elokuva.
Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä® 8.10.2025 myönnettiin Lastensuojelun viestinnällinen teko -palkinto lastensuojelun kokemusasiantuntija Siru Hyvöselle. Hän tuo rohkeasti ja raikkaasti lastensuojelua esiin asiakasnuoren näkökulmasta. Hyvönen on antanut useita haastatteluja medioille sekä kertonut somessa lapsuuden vaiheistaan ja lastensuojelusta saamastaan avusta. Koululaisten hyvinvointiohjaajana nykyisin työskentelevä Hyvönen antaa myös puheenvuoroja lastensuojelun kokemusasiantuntijana.
– Palkinto antaa lisää puhtia jatkaa viestimistä lastensuojelusta kokemusasiantuntijan roolissa, Hyvönen sanoo ja kertoo liikuttuneensa onnenkyyneliin saadessaan tiedon valinnasta.
Tänä vuonna Lastensuojelun viestinnällisen teon palkintohaussa painotettiin lasten, nuorten ja perheiden kokemusten esiin tuomista. Avoimessa haussa Hyvönen pääsi kärkeen ehdotusten määrässä, ja lopullisen valinnan tehnyt Lastensuojelun Keskusliiton viestintätoimikunta vaikuttui hänen tunteita ja ajatuksia herättävästä monipuolisesta viestinnästään. Hyvönen kertoo kokemuksistaan avoimesti ennakkoluuloja rikkoen.
Alkujaan Hyvönen rohkaistui kertomaan kokemuksistaan, koska halusi, että lastensuojelusta puhutaan myös valoisaan sävyyn. Hänen tavoitteenaan on luoda toivoa, olla vertaistukena ja toimia lastensuojelun kehittäjänä omien kokemustensa pohjalta. Hänestä on hienoa, että kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään lastensuojelussa tuoden asiakkaiden ääni kuuluviin.
– Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi, joten puhukaa ja jakakaa vaikeitakin asioita, Hyvönen rohkaisee. – Jokaisella lastensuojelun asiakkaalla on omanlaisensa kokemukset lastensuojelusta, ja varmasti jokaisessa tarinassa on jotain sellaista, minkä pystyy huomioimaan lastensuojelun kehittämisessä.
Kunniamaininta Uhma-elokuvalle
Lastensuojelun viestinnällisen teon kunniamaininta myönnettiin vuonna 2025 ensi-iltansa saaneelle Uhma-elokuvalle. Visa Koiso-Kanttilan ohjaama ja Reeta Ruotsalaisen käsikirjoittama elokuva toi draaman keinoin esiin lastensuojelun epäkohtia nuorten näkökulmasta. Elokuva tavoitti laajan yleisön ja kirvoitti julkista keskustelua lastensuojelun kehittämisestä.
– Yksi elokuvan ja taiteen keskeisistä tehtävistä on tarjota ääni ja kasvot ihmisille ja ilmiöille, jotka eivät muutoin tulisi nähdyiksi ja kuulluiksi, Koiso-Kanttila sanoo ja kiittää kunniamaininnasta Uhman työryhmän ja tuotantotiimin puolesta.
Lastensuojelun viestinnällinen teko -palkinto myönnettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Vuonna 2023 palkinto myönnettiin lastensuojelun sosiaalityöntekijä Hannaleena Immoselle, ja Vuonna 2021 somevaikuttajille Maija Haapalalle ja Camilla Jokelalle eli TikTok-sossuille.
Lastensuojelun viestinnällinen teko -palkintohaussa ehdotuksia saatiin yhteensä 26 eri toimijasta. Palkinnonsaajan valitsi Lastensuojelun Keskusliiton viestintätoimikunta, jossa on mukana edustajia keskusliiton jäsenistä, niin hyvinvointialueilta kuin järjestöistä.
Palkinto myönnettiin Valtakunnallisilla lastensuojelupävillä® 2025, jotka järjestettiin 7.–8.10. Jyväskylän Paviljongissa kooten yhteen satoja lastensuojelun parissa työskenteleviä ammattilaisia, asiantuntijoita ja opiskelijoita ympäri Suomen.
Lastensuojelu tarvitsee viestinnällisiä tekoja
- Lastensuojelu on julkista toimintaa, jota pitää pystyä myös arvioimaan julkisesti. Julkisessa keskustelussa moniäänisyys on tärkeää, ja kokemusasiantuntijoiden äänet ovat keskeinen osa avointa viestintää.
- Kokemusasiantuntija on nykyinen tai entinen lastensuojelun asiakas, joka on mukana kehittämässä lastensuojelua omien kokemustensa pohjalta. Lastensuojelussa kokemusasiantuntijoiden avulla pystytään luomaan parempia palveluita. Kokemusasiantuntijoita työskentelee monilla hyvinvointialueilla ja järjestöissä, joista heitä voi pyytää haastateltavaksi medialle.
- Lastensuojelun julkinen kuva on edelleen huostaanottopainotteinen ja melko negatiivinen. Toisinaan kielteinen julkisuuskuva vaikeuttaa lastensuojelun palvelujen toteuttamista, kun tukea tarvitsevat perheet eivät halua tai uskalla ottaa tarjottua apua vastaan.
- Avoin viestintä lastensuojelusta lisää ymmärrystä tarjolla olevista palveluista, tekee toimijoita tutuiksi, madaltaa avun hakemisen kynnystä ja vähentää lastensuojelun leimaavuutta. Mitä aikaisemmassa vaiheessa apua haetaan ja saadaan, sitä paremmin voidaan ehkäistä mahdollisia myöhempiä vakavampia vaikeuksia.
- Viestintä lastensuojelusta voi olla vaikeaa, sillä sitä käsiteltäessä on huomioitava yksityisyyden suoja ja salassapitovelvollisuus, mutta myös haastateltavien usein hauras elämäntilanne sekä jutun mahdolliset jälkivaikutukset heidän ja heidän läheistensä elämään. Lastensuojelun Keskusliiton opas Miten vaikutan ja viestin lastensuojelusta sekä muistilista toimittajalle auttavat sen hahmottamisessa, mitä kaikkea on huomioitava, kun haluaa viestiä lastensuojelusta eettisesti.
- Lastensuojelun avohuollon asiakkaana oli 34 900 lasta vuonna 2024. Huostassa olleiden lasten määrä (11 300) pysyi edellisten vuosien tasolla.
Lisätietoja:
erityisasiantuntija Laura Holmi
laura.holmi@lskl.fi p. 041 527 9227
viestinnän asiantuntija Mari Tuovinen
mari.tuovinen@lskl.fi p. 044 796 5376
Mari TuovinenViestinnän asiantuntija, Lastensuojelun KeskusliittoPuh:044 796 5376mari.tuovinen@lskl.fi
Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto on keskusjärjestö, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien ja lastensuojelun laadun puolesta.
