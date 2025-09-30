Ylen Uuden Musiikin Kilpailun ilta-show’n liput vietiin käsistä, kenraalin lippuja vielä saatavilla

Suomen suurimmassa musiikkishow’ssa UMK:ssa nähdään seitsemän UMK-kilpailunumeroa sekä esityksiä monilta Suomen huippuartisteilta. UMK26-show nähdään ensimmäisen kerran iltapäivän kenraaliharjoituksessa, jonka perusteella kansainvälinen tuomaristo antaa pisteensä. 25 % UMK:n äänistä tulee siis kenraalin esitysten perusteella. Ainoa ero ilta-show’hun on, että pisteidenlasku ja voittajan julkistus ovat harjoituksia.

Koko areenan valtaava UMK26-tapahtuma alkaa jo klo 12 kenraalia edeltävillä etkoilla ja jatkuu iltashow’n yleisön jatkoilla aina klo 03 asti.

”UMK:n suosio kasvaa vuosi vuodelta ja lippujen suuri kysyntä kertoo siitä hyvin”, sanoo UMK:n päätuottaja Anssi Autio. “Tavoitteenamme on tehdä vuosi vuodelta näyttävämpi show ja UMK-tapahtuma. Uskon, että helmikuussa nähdään UMK-historian huikein show ja ikimuistoinen koko perheen tapahtuma.”

Suomen suurin musiikkishow, UMK, on Ylen tärkeimpiä kulttuurituotantoja ja saavuttanut vankan aseman suomalaisessa pop-kulttuurissa kiinnostavien musiikki-ilmiöiden esittelijänä, uuden musiikin alustana ja tähtien tekijänä. UMK:ta seuraa vuosittain suorana n. 2 miljoonaa suomalaista, ja Nokia Arenan UMK-tapahtumaan odotetaan n. 20 000 fania kotimaasta ja ulkomailta.

UMK26-tapahtuman kenraaliin voi hankkia lippuja osoitteesta lippu.fi/umk.

Materiaalia medialle:

UMK26-tapahtumatraileri

UMK26-mediakansio

Yle.fi/umk

Lippu.fi/umk

Mediakontaktit:

UMK ja Eurovision Song Contest:

Juhani Lassila

Mediasuhteet ja PR

ext-juhani.lassila@yle.fi

040 541 2365



Artisti- ja kappalevalinnat:

Tapio Hakanen

Yle Musiikin toimituspäällikkö

tapio.hakanen@yle.fi

050 482 8501



Anssi Autio

Päätuottaja

anssi.autio@yle.fi

040 749 0047