Työterveyslaitokselle neljä merkittävää tutkimushanketta työelämän muutoksen ja johtamisen teemoista

Työterveyslaitoksen verkkouutinen 3.10.2025

Työelämä muuttuu yhtä aikaa monella rintamalla. Hybridityö haastaa yhteisöllisyyttä, monimuotoiset työyhteisöt tarvitsevat uusia keinoja ristiriitojen ratkaisemiseen, väestön ikääntyminen lisää hoivatyön kriisiä ja tekoälyratkaisujen käyttöönotto vaatii sosiaalisen ja eettisen kestävyyden varmistamista.

Työterveyslaitoksessa on käynnistymässä neljä laajaa tutkimushanketta, jotka vastaavat näihin haasteisiin. Ne tuottavat tietoa, työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla työelämässä voidaan kehittää uudenlaista johtamis- ja innovaatiokulttuuria.

– Työterveyslaitos tekee tutkimusta, jonka avulla suomalainen työelämä säilyy kilpailukykyisenä ja kestävänä myös muutosten keskellä, sanoo työn murros -yksikön johtaja Päivi Husman.

CHILL – Yhteisöllisyys, oppiminen ja innovaatiot hybridityömallissa

CHILL-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään ratkaisuja, joiden avulla suomalaiset organisaatiot voivat hyödyntää hybridityön mahdollisuuksia kilpailuetuna. Tutkimuksessa selvitetään, miten hybridityön työkulttuuria voidaan rakentaa niin, että se tukee yhteisöllisyyttä, oppimista ja innovaatioita. Lisäksi tutkitaan, millaisia muutoksia hybridityö edellyttää johtamiselta ja HR-käytännöiltä sekä millaisia vaikutuksia sillä on työhyvinvointiin.

Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaisia hybridityön malleja, johtamiskäytäntöjä ja työtilaratkaisuja, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja tuloksellisuutta ja joita voidaan hyödyntää laajasti suomalaisilla työpaikoilla.

– Hanke toteutetaan yli 30 organisaation oppimisverkostona, ja tuloksia voidaan soveltaa periaatteessa kaikissa hybridityötä tekevissä organisaatioissa, sanoo tutkimusprofessori Tuomo Alasoini.

Hanketta rahoittavat Business Finland sekä hankkeen yhteistyössä toteuttavat Työterveyslaitos ja Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu.

Lue lisää: Yhteisöllisyys, oppiminen ja innovaatiot hybridityömallissa (CHILL)

MANAGE-AI – Sosiaalisesti kestävän digi- ja tekoälymuutoksen johtaminen

MANAGE-AI-hankkeessa tutkitaan, miten digitaaliset ja tekoälyyn perustuvat työvälineet muuttavat sosiaali- ja terveysalan työtä. Tutkimuksessa selvitetään, miten tekoäly- ja digiratkaisut vaikuttavat työtehtäviin ja työkäytäntöihin, millaisia uusia osaamistarpeita ne synnyttävät ja millaisia seurauksia niiden käyttöönotolla on työn mielekkyydelle.

– Tekoäly on nopeasti yleistymässä isoja datamääriä keräävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta meillä ei ole vielä riittävästi tietoa siitä, miten se muuttaa työtehtäviä, osaamista ja työhyvinvointia. Organisaatiot tarvitsevat tukea ja uusia arviointikäytäntöjä perinteisten teknologian eettisten arviointien rinnalle, jotta vaikutuksia työhön voidaan ymmärtää, johtava tutkija Eveliina Saari taustoittaa.

Hankkeen tuloksena syntyy tutkimukseen perustuva arviointikäytäntö, joka auttaa teknologiakehittäjiä ja käyttäjäorganisaatioita ennakoimaan teknologian vaikutuksia ja tunnistamaan myös ei-toivottuja seurauksia. Uusi malli tukee ratkaisujen sosiaalisesti ja eettisesti kestävää käyttöönottoa, nopeuttaa innovaatioiden skaalaamista käyttöön ja vahvistaa suomalaisen työelämän kilpailukykyä.

Hanketta rahoittavat Business Finland, VTT, Työterveyslaitos sekä kuusi hankkeeseen osallistuvaa teknologiayritystä. Konsortiohanketta johtaa VTT, Työterveyslaitos on hankekumppani.

Lue lisää: Sosiaalisesti kestävän digitaalisen ja tekoälymuutoksen johtaminen yhteisarvioinnin keinoin (MANAGE-AI)

SHADOW – Ongelmiin puuttuminen työpaikalla

SHADOW-hankkeessa tutkitaan, miten työpaikoilla puututaan ongelmatilanteisiin ja millaisia vaikutuksia sillä on työhyvinvointiin ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia ongelmia pidetään puuttumista vaativina, kenen odotetaan puuttuvan ja milloin, miten puuttuminen käytännössä tapahtuu sekä millaisia seurauksia sillä on.

– Ongelmiin puuttuminen ehkäisee riskejä ja sujuvoittaa työtä, mutta monimuotoisissa ja hybrideissä työympäristöissä se voi olla sosiaalisesti vaativa teko, joka haastaa henkilösuhteita ja voi vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin, johtava tutkija Elina Weiste kuvaa.

Tulokset tuottavat uutta tietoa puuttumisen dynamiikasta ja sen vaikutuksista. Niiden avulla voidaan kehittää toimintatapoja, jotka tekevät ongelmiin puuttumisesta vaikuttavampaa ja tukevat sosiaalista kestävyyttä ja inklusiivisuutta työelämässä.

Hanke on Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen konsortiohanke, joka toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston yhteistyönä.

Lue lisää: Ongelmiin puuttuminen työpaikalla: Sosiaalisen maailman jännitteet vuorovaikutusta ohjaavien ihanteiden varjoissa (SHADOW)

CAREFUTURE – Hoivan kriisin helpottaminen innovaatioita tutkimalla

CAREFUTURE-hankkeessa etsitään ratkaisuja hoivatyön kriisiin tutkimalla sekä ruohonjuuritason innovaatioita että tekoäly-, organisaatio- ja politiikkalähtöisiä innovaatioita.

– Haluamme ymmärtää paremmin, miksi työvoimaa poistuu alalta ja millaisin keinoin hoiva voidaan säilyttää houkuttelevana, mielekkäänä ja eettisesti kestävänä työnä, sanoo johtava tutkija Eveliina Saari.

Tutkimuksessa selvitetään, miten työntekijöiden ja kansalaisten kehittämät paikalliset innovaatiot voitaisiin juurruttaa osaksi laajempaa hoivajärjestelmää ja millaisia ratkaisuja tekoäly ja digitaaliset työkalut voivat tarjota sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Lisäksi etsitään keinoja tukea hoitajaopiskelijoiden alalle kiinnittymistä sekä tutkitaan hoitajayhteisöjen työhyvinvoinnin ja innovatiivisuuden yhteyksiä.

Hankkeessa järjestetään kansallinen innovaatiokilpailu ja innovaatioraateja, joissa hoivan kentän toimijat, kansalaiset ja hoitajat arvioivat ja kehittävät uusia ratkaisuja. Tulosten avulla voidaan vahvistaa hoivatyön arvostusta, parantaa alan innovaatiokykyä ja tukea koko palvelujärjestelmän kestävää uudistumista.

Hanketta johtaa Työterveyslaitos ja se toteutetaan konsortioyhteistyönä VTT:n, THL:n, Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän yliopiston kanssa. Hanke on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) SKILLS-ohjelman rahoittama.

Lisätiedot

CHILL: Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori, tuomo.alasoini@ttl.fi, 050 564 6140

MANAGE-AI: Eveliina Saari, johtava tutkija, eveliina.saari@ttl.fi, 040 526 1643

SHADOW: Elina Weiste, johtava tutkija, elina.weiste@ttl.fi, 050 336 3727

CAREFUTURE Eveliina Saari, johtava tutkija, eveliina.saari@ttl.fi, 040 526 1643

