Laura Meriluoto: Oikeistohallitus vie sosiaaliturvajärjestelmää Iso-Britannian vaaralliselle tielle – kuka on vastuussa jos joku kuolee?
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto pitää Orpon hallituksen toimeentulotukiuudistusta vaarallisena työkyvyttömille ja pitkäaikaissairaille ihmisille. Toimeentulotuen uudistus velvoittaa työttömäksi ilmoittautumiseen myös niiltä henkilöiltä, jotka lääkäri on todennut esteelliseksi vastaanottamaan työtä. Ilmoittautumatta jättäminen voi johtaa jopa 50 prosentin leikkaukseen toimeentulotuen perusosasta.
– Suomessa on paljon tosiasiallisesti työkyvyttömiä ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan pääse työkyvyttömyyseläkkeelle. On täysin kohtuutonta, että esimerkiksi vakavista mielenterveyden ongelmista kärsivien ihmisten välttämätön toimeentulo vaarantuu, mikäli he eivät kykene suoriutumaan asetetuista velvoitteista, Meriluoto sanoo.
Myös yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan ehdotetut muutokset perustoimeentulotuen perusosan alentamiseksi vaikuttavat hyvin kaavamaisilta ja saattavat vaarantaa perustoimeentulotuen luonteen henkilön yksilöllisen elämäntilanteen huomioon ottamisen osalta.
– Oikeistohallitus vie sosiaaliturvajärjestelmää Iso-Britannian vaaralliselle tielle, jossa sairastumisesta rangaistaan. Sen lisäksi, että tällainen sosiaalipolitiikka syventää köyhyyttä koko yhteiskunnassa, voi se johtaa yksilötasolla todella traagisiin seurauksiin, Meriluoto sanoo.
Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC:n vuonna 2021 tekemän selvityksen mukaan 82 kuolemantapausta vuodesta 2012 alkaen on yhdistetty haitallisiin sosiaaliturvapäätöksiin, kuten sanktioihin. Menehtyneiden joukossa on ollut esimerkiksi vakavista mielenterveyden ongelmista kärsineitä ihmisiä, joiden sosiaaliturvaetuus oli lakkautettu.
Meriluoto pitää erityisen huolestuttavana sitä, että hallitusohjelman mukaan Orpon hallitus selvittää mahdollisuutta evätä koko toimeentulotuki velvoitteita rikkovalta ihmiseltä.
– Suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää kehitetään nyt leikkaukset ja sanktiot edellä, eikä hallitus näytä piittaavan kohtuuttomistakaan seurauksista. Hallitus on myös osoittanut, että se pitää perustuslain turvaamaa välttämätöntä toimeentuloa pitkälti kuolleena kirjaimena. Jos suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää viedään yhä pidemmälle Iso-Britannian suuntaan, on kysyttävä kuka on vastuussa jos joku kuolee, Meriluoto sanoo.
Yhteyshenkilöt
Laura MeriluotokansanedustajaPuh:044 266 6120laura.meriluoto@eduskunta.fi
