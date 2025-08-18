DEN tuo rakentamisen ammattilaisten kodit Lempäälän asuntomessuille 2026
DEN Finlandilla on ensi kesän asuntomessuilla kaksi kohdetta. Designtalo Villa Verde on värikäs lapsiperheen koti, joka Desintalon oma myyjä rakennuttaa perheelleen. Finnlamelli Saikan Taikuri on vintagella sisustettu hirsikoti, jonka rakennuttaja työskentelee vastaavana mestarina useassa messukohteessa
Ammattilaisten parhaat ratkaisut perheiden arkeen
DEN Finlandin molemmat messukohteet ovat kokeneiden rakentamisen ammattilaisten valintoja. Designtalo Villa Verde ja Finnlamelli Saikan Taikuri ovat molemmat yksikerroksisia, kohtuuhintaisia omakotitaloja, jotka on suunniteltu tavallisille perheille ja rakennettu muuttovalmiina.
– Kun rakennusalan ammattilainen rakentaa kotia itselleen, hän hyödyntää kokemustaan kymmenistä eri kodeista. Ratkaisut ovat toimivia ja kestäviä, ja niistä hyötyvät myös tulevat asiakkaat, sanoo DEN Finlandin markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maria Mroue.
Asumisen taika syntyy yksityiskohdista
DENin asuntomessukohteissa arjen sujuvuus rakentuu yksityiskohdista. Designtalo Villa Verdessä tämä näkyy muun muassa laadukkaina ja aikaa kestävinä materiaalivalintoina sekä tilaratkaisuina, jotka on suunniteltu lapsiperheen arkea varten. Sisustuksessa säväyttävät tunnelmallisen tummat sävyt ja rohkea värien – erityisesti vihreän värin – käyttö, mistä kohde on saanut nimensäkin.
Finnlamelli Saikan Taikuri puolestaan yhdistää modernin hirsitalon linjakkuuden harmoniseen värimaailmaan ja kierrätyssisustukseen. Suurin osa kodin kalusteista on vintage-löytöjä, joita täydentävät kotimaisten pienyrittäjien ja käsityöläisten väripilkut. Värikkyys ja yksilöllisyys tuovat maanläheisen hirren vastapainoksi raikkautta ja arjen oivalluksia.
Kestävää kauneutta ja muuttovalmiin toteutuksen helppoutta
Molemmissa kohteissa materiaalivalinnat on tehty pitkäikäisyys ja arjen kestävyys edellä. Energiatehokkaat ja terveelliset rakenteet, laadukkaat pintamateriaalit sekä harkitut asumisen ratkaisut takaavat, että kodit säilyvät kauniina ja toimivina pitkälle tulevaisuuteen.
Messukohteet ovat myös esimerkkejä muuttovalmiin toteutuksen helppoudesta. Uuteen kotiin voi muuttaa heti valmistumisen jälkeen, eikä itse tarvitse huolehtia rakennusprojektin etenemisestä, alihankinnasta tai työmaan turvallisuudesta. Niin helppo, vaivaton ja kustannustehokas muuttovalmis toteutus on, että jopa rakentamisen ammattilaiset valitsevat sen, vaikka osaamista olisi omastakin takaa.
Unelmakoteja, jotka ovat jokaisen ulottuvilla
DENin messukohteet osoittavat, että unelmien koti voi olla sekä laadukas ja yksilöllinen että jokaisen saavutettavissa. Tehokkaat pohjaratkaisut, kohtuulliset rakentamis- ja asumiskustannukset sekä tavallisen perheen tarpeet huomioiva suunnittelu tuovat taikaa asumisen arkeen. Itselle suunnitellussa kodissa arki on niin helppoa, että se sujuu kuin itsestään.
