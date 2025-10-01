Parkkihallipalon vaikutus Goforen asiakastyöhön jäi vähäiseksi

Tulipalo ja sen sammutustyöt vaikuttivat suhteellisen pieneen joukkoon goforelaisia, sillä suuri osa Tampereen henkilöstöstä työskenteli palopäivänä joko asiakkaan tiloissa tai oli etätöissä. Evakuoidut goforelaiset saivat vielä keskiviikon aikana noutaa työvälineensä toimistolta viranomaisten saattamana.

”Arviomme mukaan tulipalon vaikutus asiakasprojekteihin jäi vähäiseksi. Kaikkein tärkeintä on, että vältyimme henkilövahingoilta. Koimme, että viranomaiset viestivät Goforen kanssa asiassa hyvin”, Gofore Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Nylund sanoo.

”Tiedossa ei ole vielä, milloin pääkonttorille voi palata työskentelemään. Olemme järjestäneet niin, että toistaiseksi henkilöstö pystyy työskentelemään Goforen kuukausi sitten ostaman Huldin Tampereen toimistolla. Lisäksi moni jatkaa työskentelyä joko asiakkaan tiloissa tai etänä kuten muutenkin”, Nylund toteaa.

Vahingoista toimistotiloille ei ole vielä tietoa. Gofore luottaa niiden selvittämisessä rakennuksen omistavan A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n työhön. Goforelaisten tietokoneita tai työvälineitä ei vahingoittunut.

Goforella ei ole vahvistettua tietoa tarkemmasta palon syttymissyystä. Viranomaiset osaavat kommentoida asiaa tutkinnan edetessä.

Gofore julkaisi tulipalosta pian sen syttymisen jälkeen lyhyen tiedonannon, jossa todettiin yhtiön tiedottavan asiasta lisää, jos tilanteella on merkittäviä vaikutuksia toimintaan. Tulipalon saaman laajan medianäkyvyyden takia Gofore päätyi tiedottamaan lisää, vaikka arvioi tulipalon vaikutusten muun muassa asiakastyöhön jäävän vähäisiksi.

Linkki 1.10.2025 Goforen julkaisemaan tiedonantoon pian palon syttymisen jälkeen: https://gofore.com/uutiset/tiedoksianto-ajoneuvopalo-goforen-paakonttorin-parkkihallissa/

Linkki 1.9.2025 Goforen julkaisemaan tiedotteeseen Huld-yrityskaupasta: https://gofore.com/uutiset/innostuneen-vastaanoton-saanut-goforen-huld-yritysosto-toteutettu/

