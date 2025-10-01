Parkkihallipalon vaikutus Goforen asiakastyöhön jäi vähäiseksi
Goforen pääkonttorirakennuksen parkkihallissa keskiviikkona 1.10.2025 syttynyt tulipalo aiheutti GO21-toimistotalon evakuoinnin Tampereen keskustassa ennen puolta päivää. Henkilövahingoilta vältyttiin, ja viranomaiset selvittävät palon syttymissyytä ja kulkua.
Tulipalo ja sen sammutustyöt vaikuttivat suhteellisen pieneen joukkoon goforelaisia, sillä suuri osa Tampereen henkilöstöstä työskenteli palopäivänä joko asiakkaan tiloissa tai oli etätöissä. Evakuoidut goforelaiset saivat vielä keskiviikon aikana noutaa työvälineensä toimistolta viranomaisten saattamana.
”Arviomme mukaan tulipalon vaikutus asiakasprojekteihin jäi vähäiseksi. Kaikkein tärkeintä on, että vältyimme henkilövahingoilta. Koimme, että viranomaiset viestivät Goforen kanssa asiassa hyvin”, Gofore Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Nylund sanoo.
”Tiedossa ei ole vielä, milloin pääkonttorille voi palata työskentelemään. Olemme järjestäneet niin, että toistaiseksi henkilöstö pystyy työskentelemään Goforen kuukausi sitten ostaman Huldin Tampereen toimistolla. Lisäksi moni jatkaa työskentelyä joko asiakkaan tiloissa tai etänä kuten muutenkin”, Nylund toteaa.
Vahingoista toimistotiloille ei ole vielä tietoa. Gofore luottaa niiden selvittämisessä rakennuksen omistavan A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n työhön. Goforelaisten tietokoneita tai työvälineitä ei vahingoittunut.
Goforella ei ole vahvistettua tietoa tarkemmasta palon syttymissyystä. Viranomaiset osaavat kommentoida asiaa tutkinnan edetessä.
Gofore julkaisi tulipalosta pian sen syttymisen jälkeen lyhyen tiedonannon, jossa todettiin yhtiön tiedottavan asiasta lisää, jos tilanteella on merkittäviä vaikutuksia toimintaan. Tulipalon saaman laajan medianäkyvyyden takia Gofore päätyi tiedottamaan lisää, vaikka arvioi tulipalon vaikutusten muun muassa asiakastyöhön jäävän vähäisiksi.
Linkki 1.10.2025 Goforen julkaisemaan tiedonantoon pian palon syttymisen jälkeen: https://gofore.com/uutiset/tiedoksianto-ajoneuvopalo-goforen-paakonttorin-parkkihallissa/
Linkki 1.9.2025 Goforen julkaisemaan tiedotteeseen Huld-yrityskaupasta: https://gofore.com/uutiset/innostuneen-vastaanoton-saanut-goforen-huld-yritysosto-toteutettu/
Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
Puh. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com
Yhteyshenkilöt
Emmi BerlinIR & PR LeadPuh:+358400903260emmi.berlin@gofore.com
Gofore Oyj
Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on lähes 1 800 asiantuntijaa kaikkiaan 23 kaupungissa Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Tšekissä, Virossa ja Espanjassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat toimivaa, turvallista ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa palveluineen sekä kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistävät pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää ja vastuullisempaa digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 186,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.
