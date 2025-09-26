KHO:n ennakkopäätös, joka koskee asiakirjajulkisuutta

Korkein hallinto-oikeus katsoi, kuten hallinto-oikeus, että asiakirjojen sisältämien tietojen julkisuutta oli arvioitava julkisuuslain perusteella. Asiakirjat sisälsivät tietoja henkilön terveydentilasta, ja ne olivat siten salassa pidettäviä. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen hakijalla A:lla oli kuitenkin sanotun asian asianosaisena lähtökohtaisesti oikeus saada tietoja asiakirjojen sisällöstä siltä osin kuin niiden sisältämät tiedot voivat tai olivat voineet vaikuttaa edunvalvontavaltuutusta koskevan asian käsittelyyn.

Asiassa oli kuitenkin vielä arvioitava, olivatko asiakirjat salassa pidettäviä B:n erittäin tärkeän yksityisen edun vuoksi.

Hallinto-oikeus oli katsonut, että A:lla on oikeus saada tiedot edunvalvontailmoituksesta ja sen liitteistä siltä osin kuin tiedot olivat vaikuttaneet edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevan asian käsittelyyn ottamatta kuitenkaan kantaa siihen, mitkä edunvalvontailmoituksen yhteydessä toimitetuista asiakirjoista tai tiedoista olivat vaikuttaneet edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevan asian käsittelyyn.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että julkisuuslain 11 §:n 2 momentissa säädettiin niistä poikkeuksista, jotka koskevat saman pykälän 1 momentissa tarkoitettua asianosaisen tiedonsaantioikeutta ja että julkisuuslain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja rajoituksia tuli aina arvioida suhteessa saman pykälän 1 momentissa tarkoitettuun asianosaisen tiedonsaantioikeuteen pyrkimyksenä sovittaa yhteen sanottujen säännösten taustalla olevat tavoitteet ja vaatimukset. Tähän nähden, ja kun hallinto-oikeus ei ollut ratkaissut sitä, mihin edunvalvontailmoituksen yhteydessä toimitetuista asiakirjoista tai tiedoista A:lla oli lähtökohtaisesti ollut julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu tiedonsaantioikeus, se ei ollut voinut ratkaista myöskään kysymystä siitä, oliko tietojen antaminen pyydetyistä asiakirjoista ollut vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2025:65

Kort referat på svenska

HFD 2025:65