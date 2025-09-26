KHO:n ennakkopäätös, joka koskee asiakirjajulkisuutta
Asiassa oli ratkaistavana,oliko edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen hakijalla A:lla oikeus saada tietoja valtuuttajan, äitinsä B:n terveydentilaa koskevista asiakirjoista, jotka oli toimittu Digi- ja väestötietovirastolle holhoustoimilain mukaisen ilmoituksen yhteydessä ja jotka liittyivät sen arvioimiseen, oliko valtuuttaja B ollut kelpoinen antamaan edunvalvontavaltuutuksen.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, kuten hallinto-oikeus, että asiakirjojen sisältämien tietojen julkisuutta oli arvioitava julkisuuslain perusteella. Asiakirjat sisälsivät tietoja henkilön terveydentilasta, ja ne olivat siten salassa pidettäviä. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen hakijalla A:lla oli kuitenkin sanotun asian asianosaisena lähtökohtaisesti oikeus saada tietoja asiakirjojen sisällöstä siltä osin kuin niiden sisältämät tiedot voivat tai olivat voineet vaikuttaa edunvalvontavaltuutusta koskevan asian käsittelyyn.
Asiassa oli kuitenkin vielä arvioitava, olivatko asiakirjat salassa pidettäviä B:n erittäin tärkeän yksityisen edun vuoksi.
Hallinto-oikeus oli katsonut, että A:lla on oikeus saada tiedot edunvalvontailmoituksesta ja sen liitteistä siltä osin kuin tiedot olivat vaikuttaneet edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevan asian käsittelyyn ottamatta kuitenkaan kantaa siihen, mitkä edunvalvontailmoituksen yhteydessä toimitetuista asiakirjoista tai tiedoista olivat vaikuttaneet edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevan asian käsittelyyn.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että julkisuuslain 11 §:n 2 momentissa säädettiin niistä poikkeuksista, jotka koskevat saman pykälän 1 momentissa tarkoitettua asianosaisen tiedonsaantioikeutta ja että julkisuuslain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja rajoituksia tuli aina arvioida suhteessa saman pykälän 1 momentissa tarkoitettuun asianosaisen tiedonsaantioikeuteen pyrkimyksenä sovittaa yhteen sanottujen säännösten taustalla olevat tavoitteet ja vaatimukset. Tähän nähden, ja kun hallinto-oikeus ei ollut ratkaissut sitä, mihin edunvalvontailmoituksen yhteydessä toimitetuista asiakirjoista tai tiedoista A:lla oli lähtökohtaisesti ollut julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu tiedonsaantioikeus, se ei ollut voinut ratkaista myöskään kysymystä siitä, oliko tietojen antaminen pyydetyistä asiakirjoista ollut vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee laskuperustekorollista säästöhenkivakuutusta26.9.2025 09:50:35 EEST | Päätös
A:n aviopuolisolla oli laskuperustekorollinen säästöhenkivakuutus, joka oli tarkoitus lahjoittaa A:lle. Lahjasta A:lle tuli maksettavaksi lahjavero. A:n oli tarkoitus tehdä säästöhenkivakuutuksen takaisinosto vuoden kuluttua lahjoituksesta. Verohallinto oli antanut asiassa tuloverotuksen osalta ennakkoratkaisun, jonka mukaan vakuutusyhtiön takaisinostossa maksama vakuutussuoritus olisi koko määrältään A:n veronalaista pääomatuloa. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n valituksen.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee hakemusta kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen23.9.2025 10:14:01 EEST | Päätös
ELY-keskus oli myöntänyt A:lle luvan harjoittaa kaupallista kalastusta osakaskunnan vesialueella. A, joka oli kaupallinen kalastaja, ei kuulunut osakaskuntaan.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa23.9.2025 10:09:49 EEST | Päätös
ELY-keskus oli hyväksynyt kalatalousalueen vahvistaman ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2023–2030. Kalatalousalueella toimiva kaupallinen kalastaja A katsoi, että suunnitelmasta eivät ilmene ne perusteet, joiden nojalla kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet on määritetty. A vaati valituksessaan kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden lisäämistä suunnitelmaan.
Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn i Terrafames gruva i Sotkamo9.9.2025 15:36:07 EEST | Pressmeddelande
Högsta förvaltningsdomstolen ordnar en syneförrättning 9.-10.9. i Terrafame Oy:s gruvområde i Sotkamo.
Korkein hallinto-oikeus katselmuksella Terrafamen kaivoksella Sotkamossa9.9.2025 15:36:07 EEST | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus järjestää 9.-10.9.2025 katselmuksen Terrafame Oy:n kaivosalueella Sotkamossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme