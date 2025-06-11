Kari Koskinen Pirkkalasta valittiin vuoden 2025 liikuntapaikkamestariksi
Pirkkalan kunnassa työskentelevä Kari Koskinen on valittu vuoden 2025 liikuntapaikkamestariksi. Tunnustuspalkinto jaettiin 1. lokakuussa järjestetyn Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n Olosuhdeseminaarin yhteydessä nyt viidennen kerran.
Käytännön tekijä, suunnittelun asiantuntija ja esimerkillinen innostaja
Koskista kuvaillaan liikuntapaikkamestariksi, joka ei tyydy pelkkään johtamiseen, vaan osallistuu aktiivisesti myös käytännön kunnossapitotyöhön. Näin hän tuntee kentän arjen haasteet ja onnistumiset. Hänellä on laaja ammatillinen verkosto ja rohkeutta hakea uusia toimintatapoja myös oman kuntansa ulkopuolelta.
Pirkkalassa Koskinen on ollut keskeisessä roolissa uusien liikuntapaikkojen sekä peruskorjausten suunnittelussa ja toteutuksessa. Hänen erityinen vahvuutensa on kunnossapidon näkökulman tuominen suunnittelupöytään – muistuttaen, että uusi liikuntapaikka on vasta puoli voittoa ja että taloudellisesti kestävä ylläpito on yhtä tärkeää.
"Raati sai jälleen useita erinomaisia ehdotuksia vuoden liikuntapaikkamestariksi. Kari erottui joukosta erityisesti laaja-alaisella osaamisellaan ja tavallaan yhdistää käytännön tekeminen, suunnittelu sekä esimerkillinen innostaminen. Hän on erinomainen esimerkki siitä, mitä liikuntapaikkamestarilta voidaan parhaimmillaan odottaa. On ollut ilo olla mukana raadissa ja huomata, kuinka erinomaisia liikuntapaikkamestareita maassamme työskentelee", kertoo Suomen liikunnan ammattilaiset ry:n hallituksen jäsen Sari Sarpaneva.
Tunnustuspalkinto korostaa liikuntapaikkamestareiden merkitystä
Vuoden liikuntapaikkamestari -tunnustus voidaan myöntää liikuntapaikkamestari-koulutuksen käyneelle henkilölle, joka kehittää aktiivisesti liikuntaympäristöjä, suunnittelee ylläpitoa ja toimeenpanee suunnitelmat. Tavoitteena on nostaa alan arvostusta ja vahvistaa liikuntapaikkamestareiden roolia osana toimivien liikuntaympäristöjen rakentamista ja ylläpitoa.
“Liikuntapaikkamestarit mahdollistavat sen, että ihmisillä on paikkoja liikkua, kohdata ja voida hyvin. Heidän työnsä tukee suoraan Lappsetin visiota vahvistaa liikkeen kautta ihmisten hyvinvointia. Haluamme olla mukana palkitsemassa ja nostamassa esiin tätä ammattikuntaa, sillä vain yhdessä kuntien, seurojen ja alan ammattilaisten kanssa voimme rakentaa kestäviä ja sydämen sykettä vahvistavia liikuntaympäristöjä”, sanoo Lappset Group Oy:n kotimaan myynnistä vastaava Jarno Virkki.
Valinta tehdään Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:lle ja Lappset Group Oy:lle jätettyjen ehdotusten pohjalta. Valintaraatiin kuuluvat SLA ry:n hallituksen jäsen Sari Sarpaneva, Lappset Group Oy:n Jarno Virkki, Jere Sinkkonen Itä-Suomen liikuntaopistosta, Jarmo Luuri Kuortaneen urheiluopistosta ja Mika Nurminen Suomen urheiluopisto Vierumäeltä.
Yhteyshenkilöt
Jarno VirkkiLappset Group oyPuh:050 434 9204Puh:050 434 9204jarno.virkki@lappset.com
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Lappset Group Oy on yli 50 vuoden ajan omistautunut leikin ja liikkumisen edistämiseen. Lappset suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, inklusiivisia ja kestäviä leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, teemapuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita. Rovaniemeläinen perheyritys työllistää lähes 400 eri alojen asiantuntijaa kahdeksassa eri maassa. Tuotantoa sillä on Suomessa, Virossa ja Alankomaissa, ja sen kansainvälinen jakeluverkosto ulottuu yli 60 maahan. Lappset-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 66 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa.
Tehtaita on kolmessa maassa, joista Suomessa Rovaniemellä valmistetaan leikki- ja liikuntapaikkavälineitä puusta, Viron tehtaalla Tallinnassa tuotetaan metallisia tuotesarjoja ja metalliosia sekä Alankomaissa valmistetaan interaktiiviset leikki- ja liikuntapaikkatuotteet.
