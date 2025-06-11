Kari Koskinen Pirkkalasta valittiin vuoden 2025 liikuntapaikkamestariksi

Lappset Group Oy on yli 50 vuoden ajan omistautunut leikin ja liikkumisen edistämiseen. Lappset suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, inklusiivisia ja kestäviä leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, teemapuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita. Rovaniemeläinen perheyritys työllistää lähes 400 eri alojen asiantuntijaa kahdeksassa eri maassa. Tuotantoa sillä on Suomessa, Virossa ja Alankomaissa, ja sen kansainvälinen jakeluverkosto ulottuu yli 60 maahan. Lappset-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 66 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa.

Tehtaita on kolmessa maassa, joista Suomessa Rovaniemellä valmistetaan leikki- ja liikuntapaikkavälineitä puusta, Viron tehtaalla Tallinnassa tuotetaan metallisia tuotesarjoja ja metalliosia sekä Alankomaissa valmistetaan interaktiiviset leikki- ja liikuntapaikkatuotteet.