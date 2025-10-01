Tulevaisuus tänään -työelämätapahtumassa etsitään korjaussarjaa Suomelle
Lauantaina 4.10. järjestettävä Tulevaisuus tänään on kaikille avoin ja maksuton työelämän suurtapahtuma Pikku-Finlandiassa. Vuoden 2025 tapahtumassa pohditaan, millaisella korjaussarjalla rakennamme yhtenäisempää ja pärjäävää Suomea.
- Paikka: Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, Helsinki
- Aika: 4.10.2025 klo 10–15
Erityisesti mediaa kiinnostanee SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan keskustelu kello 13.00 valtiotieteen tohtori, pitkän linjan talousvaikuttaja Sixten Korkmanin kanssa. Aiheena on, miten luottamus saadaan palautettua talouteen ja työmarkkinoille.
Päivän muissa keskusteluissa kuullaan muun muassa johtava tutkija Sinikukka Saarta Ulkopoliittisesta instituutista, toimittaja Anu Partasta Uusi juttu –mediasta ja Teknologiateollisuuden puheenjohtajaa Ville Voipiota.
Tulevaisuus tänään -tapahtumaan voi tulla kuuntelemaan kaikki keskustelut tai vain joitain niistä.
Toivomme ruokahävikin vähetämiseksi paikalle tulevien osallistujien ilmoittautuvan etukäteen https://link.webropol.com/ep/tulevaisuus-tanaan-2025
Ohjelma
9.00 Aamupalaa tarjolla
10.00 Avaus
– Glow Up Trio
10.10 Globaali turvallisuus horjuu – miten Suomi selviää?
Yhdysvallat hylkäsi Donald Trumpin johdolla demokratian ihanteet, joista se tunnetaan: vapaan kaupan, tyrannian vastustamisen, sananvapauden, vähemmistöjen kunnioittamisen ja pienempien puolustamisen. Mitä se tarkoittaa Suomelle? Olemmeko heittopussi maailman myllerryksessä vai voimmeko ottaa aktiivisen vaikuttajan roolin?
– Sinikukka Saari, johtava tutkija, Ulkopoliittinen instituutti
10.40 Mikä meitä pelottaa?
Suomessa hyvinvointivaltiota myllätään uusiksi ja maailmalla maiden rajoja halutaan vetää mielivaltaisesti johtajien oikkujen mukaan. Pitääkö olla huolissaan ja miten ymmärtää maailmaa? Voiko myllerryksen keskellä selvitä järjissään?
– Anu Partanen, Uusi juttu -median toimittaja
– Nina Lyytinen, työpsykologi
– Milla Meretniemi, Suojelupoliisin viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö (puhuja vaihtunut)
11.20 Osaamisen entinen suurvalta – kuinka hukata huolella rakennettu brändi
Suomea on ihasteltu maana, jonka menestys perustuu koulutuksen laatuun ja kaikkien tasavertaisiin mahdollisuuksiin. Nyt koulutuksesta leikataan, maahanmuuttoa vaikeutetaan ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia karsitaan. Miten käännämme suunnan kohti parempaa?
Uudistukset uuvuttavat ammatillista koulutusta, mutta nuorilla motivaatiota riittää
– Penni Pietilä, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto
– Kaj Jääskeläinen, opiskeluhyvinvointipäällikkö, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
Keskustelussa kuullaan myös Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijan Paulus Syrjälän ja opettaja Miika Vaarasuon mietteitä ammatillisesta koulutuksesta ja tulevaisuudesta.
Aikuiskoulutustuki loppui – miten osaamista päivitetään myös työelämässä olevien osalta?
– Mirja Hannula, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
– Mikko Heinikoski, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö, SAK
12.00 Tauko
13.00 Työn ja talouden korjaussarja – miten luottamus palautetaan?
Työttömyys ei vähene, talouden piristymistä odotellaan epätoivoisesti ja työmarkkinoiden luottamus on koetuksella. Perustuuko parempi tulevaisuus huterille toiveille vai olisiko meillä uusia keinoja Suomen nousun vauhdittamiseksi?
– Sixten Korkman, valtiotieteiden tohtori ja pitkän linjan talousvaikuttaja
– Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK
13.40 Miten työelämän luottamus korjataan käytännön tasolla?
Tuottavuus ja työhyvinvointi kukoistavat työpaikoilla vain, jos kaikkien osaaminen ja asiantuntemus otetaan käyttöön. Luottamus ja kuunteleminen ovat avainasemassa, mutta miksi ne hukkuvat usein matkan varrella?
– Pasi Pyöriä, yliopistonlehtori, tutkija, Tampereen yliopisto
– Marjo Pihlajaniemi, tietokirjailija, viestintäpäällikkö, SAK
14.00 Lopuksi kaikki muut ajankohtaiset aiheet!
Mitä tekoäly tekee duunariammateille?
Pitkään on hoettu, että tekoäly ei vaikuta duunariammatteihin. Kehitys kuitenkin laukkaa, ja tekoälyn ja robottien yhdistelmä voi lähitulevaisuudessa tehdä monet työt, jotka nyt osaa vain ihminen. Mitä on ihmisen osa?
– Ville Voipio, Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja ja Vaisalan hallituksen puheenjohtaja
Onko sosiaaliturvalla enää tulevaisuutta?
Sosiaaliturvaa on nakerrettu yhä ohuemmaksi etenkin niiltä, joilla menee kaikkein heikoimmin. Mitä kuuluu sosiaaliturvan uudistukselle, kääntääkö se suunnan vai hiipuuko turvaverkko kokonaan pois?
– Pirjo Väänänen, sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Järjestäytymisen haasteet
Miksi järjestäytymisaste laskee ja mitä se tarkoittaa ay-liikkeen vallalle ja tulevaisuudelle? Millä keinoilla nuoret ja vähän vanhemmatkin saadaan taas liittymään liittoihin?
– Katja Syvärinen, hallituksen varapuheenjohtaja, järjestöjohtaja, SAK
15.00 Loppusanat
Tapahtuman juontavat media-alan monitoimiosaajat Maria Markus ja Sami Turunen
