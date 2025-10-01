SUEK sai valmiiksi salibandyn vedonlyöntitutkinnan – esimerkit osoittavat rikkomusten vakavuuden

Tapauskokonaisuuteen liittyvä tutkinta käynnistyi, kun Veikkaus havaitsi viime joulukuussa 2024 poikkeuksellista vedonlyöntiä miesten MM-kisojen Suomi-Norja-pelissä. Myös F-liigan välieräpelissä keväällä 2025 Classic-SPV nousi esiin hälyttäviä havaintoja. Tutkinnan edetessä Veikkaus toimitti SUEKille aineiston, joka osoittaa lajiin pesiytyneen vuosien saatossa laajan ja tuomittavan ilmiön.

Yhteensä ainakin yli sata liigassa toimivaa pelaajaa ja toimihenkilöä on vastoin kilpailusääntöjä ja sopimuksia lyönyt oman sarjansa peleistä vetoa vuosina 2021-2025. Monet heistä omista peleistään, jopa omista tappioistaan.

– SUEKin tutkinta osoittaa kiistattomasti, että kielletty ja tuomittava vedonlyöntikäyttäytyminen on ollut suomalaisessa huippusalibandyssa yleistä ja jatkunut kauan. Toivon mukaan tämän tutkinnan myötä kaikille lajin parissa toimiville käy selväksi, missä kohdassa kulkee raja sallitun ja kielletyn vedonlyönnin välissä, sanoo Veikkauksen turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja Mikko Lahti.

SUEK nosti tiedotteessaan esiin tutkinnalliset haasteet, jotka liittyvät heidän rajallisiin toimivaltuuksiinsa. Esimerkkinä SUEK mainitsi liigapelaajan, jonka epäillään lyöneen merkittävillä summilla vetoa niin omalta kuin läheisensä pelitililtä.

– Meidän heille toimittamamme data on hyvin kattava ja yksityiskohtainen. Tiettyjä asioita on sen perusteella mahdoton kiistää, mutta kuten SUEK totesi, joidenkin asioiden selvittäminen ja todentaminen vaatisivat järeämpiä keinoja, Lahti toteaa.

Tulosveto omasta tappiosta osui

Myös sääntöjen rikkomisen ja eettisesti kestämättömän toiminnan aukoton määrittely sekä rajanveto osoittautui SUEKin tutkinnassa haastavaksi.

Se kertoo, että valmisteilla oleva suomalaisen urheilun yhteinen kurinpitoprosessi on enemmän kuin tervetullut. Lahti nostaa laajasta tutkintadatasta esiin muutaman esimerkin, joiden arviointi on seuraavaksi KKR:n työpöydällä.

– Datasta löytyy esimerkiksi tapaus, jossa joukkueen jäsen löi tulosvetoon oman joukkueensa erittäin suurinumeroista tappiota, joka lopulta toteutui. Vaikea sitten sanoa, miltä satojen eurojen voitto siinä tilanteessa hänestä tuntui.

Seuraukset suhteessa sääntöihin ja asemaan?

Toinen tutkinnassa erityisesti noussut ottelu oli miesten välieräpeli keväällä 2025, Classic-SPV. Siihen liittyvä data paljasti, että vetoja Classicin tappiosta oli lyöty poikkeuksellisen paljon ennen kokoonpanotietojen julkistusta. Classicilta puuttuivat pelistä muun muassa molemmat vakiomaalivahdit.

Myös se oli erityistä, että tietyillä vedonlyöjillä oli hyvin läheinen tai ainakin todennettavissa oleva yhteys Classiciin.

– Datamme on tässäkin tapauksessa kiistatonta. Olemme arvioineet näiden henkilöiden pelikäyttäytymistä tässä ottelussa ja verranneet sitä heidän aiempaan vedonlyöntiinsä. Mittarina on ollut myös saman pelin niin sanottu normaalina pidettävä vedonlyönti.

– On KKR:n roolina arvioida kyseisten henkilöiden tekemisiä ja mahdollisia seurauksia suhteessa asemaansa, sääntöihin ja sopimuksiin, Lahti toteaa.

Classic itse nosti esille SUEKin tutkinnassa, että seura oli lähettänyt inhimillisen erehdyksen vuoksi jäsenilleen kokoonpanovaikeuksista tiedotteen, jolloin tieto poikkeavasta kokoonpanosta olisi levinnyt laajemmin.

Yli 8000 eurolla erilaisia vetoja

SUEKin raportti nosti esiin myös lähes 200 erillistä vetoa vuosina 2021-2025 yhteensä yli 8000 eurolla lyöneen henkilön.

– Data näyttää, että kyseinen henkilö on ollut hyvin aktiivinen miesten salibandyn vedonlyöjä, Lahti kommentoi.

Lahden mukaan Veikkaus odottaa nyt Salibandyliiton KKR:n päätöksiä. Tällä hetkellä suomalainen miesten huippusalibandy ei ole yrityksen vedonlyöntikohteena. Seuraavan kerran Veikkaus arvioi asiaa KKR:n päätösten jälkeen.

– Jo tässä vaiheessa haluan osoittaa Salibandyliiton toimi- ja luottamushenkilöille kiitoksen siitä, miten vakavasti ja ratkaisukeskeisesti he ovat tähän ikävään tapaukseen suhtautuneet. On koko suomalaisen urheilun etu, että tästä opitaan ja osataan välttää vastaavan ilmiön pesiytyminen tulevaisuudessa, Lahti kiittelee.