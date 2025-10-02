Varaa nyt aika syksyn influenssa- ja koronarokotukseen
Influenssa- ja koronarokotukset alkavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella ikäryhmittäin loka-marraskuussa 2025. Ajanvaraus rokotuksiin on nyt käynnissä. Puhelinajanvaraus avataan kaikille alle 75-vuotiaille ilmoitettua aikaisemmin.
Kaikki alle 75-vuotiaat voivat varata ajan influenssa- ja koronarokotukseen puhelimella maanantaina 6.10.2025 alkaen. Aikaisemmin Pohde tiedotti, että ajanvaraus puhelimella aukeaa alle 75-vuotiaille 20. lokakuuta. Verkkoajanvaraus on ollut auki kaikille ikäryhmille 16. syyskuuta alkaen.
– Ilmoitimme syyskuussa, että puhelinajanvaraus aukeaa ikäryhmittäin. Iäkkäimmille ikäryhmille ajan varaaminen puhelimella on ollut mahdollista 23. syyskuuta alkaen, mutta nyt haluamme avata puhelinajanvarauksen nuoremmille ikäryhmille aikaisemmin kuin alun perin ilmoitimme. Meillä on aikoja rokotuksiin vielä paljon tarjolla, kertoo apulaisosastonhoitaja Pirjo Koistinen.
Hän haluaa antaa myös vinkin ikäihmisten läheisille:
– Jos lähipiirissäsi on ikäihminen, häntä voisi auttaa esimerkiksi varaamaan ajan rokotukseen ja tarkistamaan oman paikkakunnan rokotustiedot.
Rokotukset järjestetään pääasiassa ajanvarauksella. Aika rokotukseen varataan verkossa tai puhelimella. Joillakin paikkakunnilla rokotuksia järjestetään myös ilman ajanvarausta. Samalla rokotuskerralla saa influenssarokotteen ja koronarokotteen, jos haluaa.
Ensimmäisiä rokotusaikoja on varattavissa kaikille ikäihmisille ja voimakkaasti immuunipuutteisille riippumatta siitä, varataanko aika verkossa vai puhelimella.
Paikkakuntakohtaiset rokotustiedot löytyvät Pohteen verkkosivulta Influenssa- ja koronarokotus.
Ajan varaaminen verkossa
Pohteen verkkoajanvaraus on auki kaikille ikäryhmille. Aika varataan osoitteessa pohde.terveytesi.fi tai OmaPohteessa. Klikkaa OmaPohteessa Ajanvaraus ja sen jälkeen Pohteen verkkoajanvaraus. Kaikki rokotuspäivät ovat nähtävissä verkkoajanvarauksessa.
Verkkoajanvaraus on käytössä paikkakunnilla Alavieska, Haapavesi, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Ylivieska.
Jos rokotusajan haluaa varata verkossa toiselle täysi-ikäiselle henkilölle, siihen tarvitaan valtuutus. Valtakirjan voi tulostaa Pohteen verkkosivulta Influenssa- ja koronarokotus, ja se toimitetaan täytettynä valtuutuksen antajan omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen.
Ajan varaaminen puhelimella
Puhelinajanvaraus on auennut 23. syyskuuta yli 80-vuotiaille ja voimakkaasti immuunipuutteisille ja 29. syyskuuta yli 75-vuotiaille. Maanantaina 6. lokakuuta klo 9 puhelinajanvaraus on auki kaikille ikäryhmille.
Aika varataan soittamalla Pohteen influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraukseen ja jättämällä takaisinsoittopyyntö puh. 08 669 0200 ma–to klo 9–12.
Puhelinajanvaraus on käytössä paikkakunnilla Alavieska, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Ylivieska. Puhelinajanvaraus voi ruuhkautua. Jos takaisinsoittoa ei voi jättää, voi soittaa seuraavana päivänä uudelleen.
Tyrnävällä aika varataan soittamalla Tyrnävän sosiaali- ja terveysasemalle. Verkkoajanvaraus ei ole käytössä.
Rokotukset ilman ajanvarausta
Ilman ajanvarausta rokotuksia järjestetään paikkakunnilla Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Kuusamo, Merijärvi, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Taivalkoski. Rokotuksia järjestetään näillä paikkakunnilla myöhemmin myös ajanvarauksella.
Rokotukset toteutetaan THL:n suositusten mukaisesti. Rokotteiden ottaminen on vapaaehtoista. Ennen rokotusajan varaamista tai rokotuspaikalle tulemista asiakkaan on tarkistettava, kuuluuko hän koronarokotuksen kohderyhmään. Lisätiedot rokotuksista ja kohderyhmistä löydät Pohteen verkkosivulta Influenssa- ja koronarokotus.
Lue lisää
Pohteen tiedote 12.9.2025 Ajanvaraus syksyn 2025 influenssa- ja koronarokotuksiin alkaa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Juopperi
vastuuyksikköpäällikkö
minna.juopperi@pohde.fi
puh. 044 703 4173
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, vastaanotto ja infektiontorjunta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Tanja Piltonen
avopalveluvastaava
tanja.piltonen@pohde.fi
puh. 044 497 0272
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, vastaanotto ja infektiontorjunta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Digipalvelut tukevat Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden arkea2.10.2025 08:43:34 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää 6.–11.10.2025 Digitaitoviikon, jonka aikana asukkaat voivat tutustua monipuolisesti käytössä oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisiin palveluihin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja osaamista palvelujen hyödyntämisestä arjen tukena.
Keski-Pohjanmaalla matkapalvelukeskuksen kyydit voi tilata jatkossa sähköisen OmaTervia -verkkopalvelun kautta1.10.2025 12:25:14 EEST | Tiedote
Tervia Logistiikka on vastannut 1.10.2024 alkaen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten lakisääteisten kuljetuspalveluiden tilaus- ja välitystoiminnasta. Matkapalvelukeskuksen toiminnan uudistaminen jatkuu uuden OmaTervia -verkkopalvelun käyttöönotolla. Uudistusten taustalla on tavoite kehittää asiakaspalvelun laatua ja saavutettavuutta.
Aluehallitus hyväksyi liikkumisen tuen asiakasmaksut ja sosiaalialan osaamiskeskuksen organisoitumisen30.9.2025 14:36:43 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 30.9.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus sai katsauksen taloustilanteeseen. Aluehallitus hyväksyi sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakasmaksut ja sosiaalialan osaamiskeskuksen organisoitumisen.
Ikäihmisten Aino-neuvonta palvelee myös Oulun kaupunginosissa30.9.2025 11:33:45 EEST | Tiedote
Ikäihmisten Aino-neuvonta jalkautuu Torikadulta myös Haukiputaalle, Kiiminkiin, Ylikiiminkiin, Yli-Iihin ja Oulunsaloon.
Asukkaan digitaalisessa ajanvarauksessa käyttökatko tiistaina 30.9.2025 kello 7–1730.9.2025 09:17:58 EEST | Tiedote
Päivitystoimenpiteet aiheuttavat tilapäisen häiriön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme