Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Varaa nyt aika syksyn influenssa- ja koronarokotukseen

2.10.2025 09:54:52 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Influenssa- ja koronarokotukset alkavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella ikäryhmittäin loka-marraskuussa 2025. Ajanvaraus rokotuksiin on nyt käynnissä. Puhelinajanvaraus avataan kaikille alle 75-vuotiaille ilmoitettua aikaisemmin.

Kaikki alle 75-vuotiaat voivat varata ajan influenssa- ja koronarokotukseen puhelimella maanantaina 6.10.2025 alkaen. Aikaisemmin Pohde tiedotti, että ajanvaraus puhelimella aukeaa alle 75-vuotiaille 20. lokakuuta. Verkkoajanvaraus on ollut auki kaikille ikäryhmille 16. syyskuuta alkaen.

– Ilmoitimme syyskuussa, että puhelinajanvaraus aukeaa ikäryhmittäin. Iäkkäimmille ikäryhmille ajan varaaminen puhelimella on ollut mahdollista 23. syyskuuta alkaen, mutta nyt haluamme avata puhelinajanvarauksen nuoremmille ikäryhmille aikaisemmin kuin alun perin ilmoitimme. Meillä on aikoja rokotuksiin vielä paljon tarjolla, kertoo apulaisosastonhoitaja Pirjo Koistinen.

Hän haluaa antaa myös vinkin ikäihmisten läheisille:

– Jos lähipiirissäsi on ikäihminen, häntä voisi auttaa esimerkiksi varaamaan ajan rokotukseen ja tarkistamaan oman paikkakunnan rokotustiedot.

Rokotukset järjestetään pääasiassa ajanvarauksella. Aika rokotukseen varataan verkossa tai puhelimella. Joillakin paikkakunnilla rokotuksia järjestetään myös ilman ajanvarausta. Samalla rokotuskerralla saa influenssarokotteen ja koronarokotteen, jos haluaa.

Ensimmäisiä rokotusaikoja on varattavissa kaikille ikäihmisille ja voimakkaasti immuunipuutteisille riippumatta siitä, varataanko aika verkossa vai puhelimella.

Paikkakuntakohtaiset rokotustiedot löytyvät Pohteen verkkosivulta Influenssa- ja koronarokotus.

Ajan varaaminen verkossa

Pohteen verkkoajanvaraus on auki kaikille ikäryhmille. Aika varataan osoitteessa pohde.terveytesi.fi tai OmaPohteessa. Klikkaa OmaPohteessa Ajanvaraus ja sen jälkeen Pohteen verkkoajanvaraus. Kaikki rokotuspäivät ovat nähtävissä verkkoajanvarauksessa.

Verkkoajanvaraus on käytössä paikkakunnilla Alavieska, Haapavesi, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Ylivieska.

Jos rokotusajan haluaa varata verkossa toiselle täysi-ikäiselle henkilölle, siihen tarvitaan valtuutus. Valtakirjan voi tulostaa Pohteen verkkosivulta Influenssa- ja koronarokotus, ja se toimitetaan täytettynä valtuutuksen antajan omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen.

Ajan varaaminen puhelimella

Puhelinajanvaraus on auennut 23. syyskuuta yli 80-vuotiaille ja voimakkaasti immuunipuutteisille ja 29. syyskuuta yli 75-vuotiaille. Maanantaina 6. lokakuuta klo 9 puhelinajanvaraus on auki kaikille ikäryhmille.

Aika varataan soittamalla Pohteen influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraukseen ja jättämällä takaisinsoittopyyntö puh. 08 669 0200 ma–to klo 9–12.

Puhelinajanvaraus on käytössä paikkakunnilla Alavieska, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Ylivieska. Puhelinajanvaraus voi ruuhkautua. Jos takaisinsoittoa ei voi jättää, voi soittaa seuraavana päivänä uudelleen.

Tyrnävällä aika varataan soittamalla Tyrnävän sosiaali- ja terveysasemalle. Verkkoajanvaraus ei ole käytössä.

Rokotukset ilman ajanvarausta

Ilman ajanvarausta rokotuksia järjestetään paikkakunnilla Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Kuusamo, Merijärvi, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Taivalkoski. Rokotuksia järjestetään näillä paikkakunnilla myöhemmin myös ajanvarauksella.

Rokotukset toteutetaan THL:n suositusten mukaisesti. Rokotteiden ottaminen on vapaaehtoista. Ennen rokotusajan varaamista tai rokotuspaikalle tulemista asiakkaan on tarkistettava, kuuluuko hän koronarokotuksen kohderyhmään. Lisätiedot rokotuksista ja kohderyhmistä löydät Pohteen verkkosivulta Influenssa- ja koronarokotus.

Yhteyshenkilöt

Minna Juopperi
vastuuyksikköpäällikkö
minna.juopperi@pohde.fi
puh. 044 703 4173
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, vastaanotto ja infektiontorjunta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde


Tanja Piltonen
avopalveluvastaava
tanja.piltonen@pohde.fi
puh. 044 497 0272
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, vastaanotto ja infektiontorjunta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

