Uusi palauteportaali kehittämään startupien kasvua Suomessa

Suomen startup-yhteisö lanseeraa avoimen palauteportaalin, jossa kuka tahansa Suomen startup -ekosysteemissä toimiva henkilö voi avoimesti jakaa palautetta ja omakohtaisia kokemuksia. Palauteportaali on tarkoitettu lähtökohtaisesti startupien perustajille, työntekijöille, maahanmuuttajille, sijoittajille ja muille ekosysteemitoimijoille, mutta kuka tahansa, joilla on omakohtaisia kokemuksia on tervetullut antamaan anonyymia palautetta ekosysteemin toimivuudesta. Palautteet ovat julkisesti näkyvissä ja tulevat vaikuttamaan ohjaavat suoraan Suomen startup-yhteisön toimintapolitiikkaa ja vaikuttamisen ohjelmaa.

“Tämä on uraauurtavaa mahdollisuus lähteä parantamaan ongelmakohtia suoran, näkyvän ja julkisen palautteen kautta. Haluamme esimerkiksi kuulla suoraan startup-yrittäjiltä ja heidän työntekijöiltä omia kokemuksia, ovat ne sitten korjattavissa olevia ongelmia tai positiivisia valopilkkuja ekosysteemin toimivuudesta. Esimerkiksi jos olet joutunut odottanut peruspalveluita kuukausia, haluamme kuulla siitä. Myös jos työlupasi saatiin hankittua vuorokaudessa, kerro näistä positiivista kokemuksista meille. Käytämme kaikkea saatua palautetta edistääksemme parempaa, nopeampaa ja oikeudenmukaisempaa startup-ekosysteemiä”, sanoo Riikka Pakarinen, Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja.

Palauteportaali kerää nimettömiä, konkreettisia esimerkkejä Suomen startup-ekosysteemin kitkakohdista, kuten esimerkiksi pankkialan toiminnasta, henkilöllisyystodistusten hankinnoista, lupaprosseista, maahanmuutosta, byrokraattisista rahoitussäännöistä, julkisten hankintojen vaikeudesta, tutkimus- ja kehitystuesta ja tai esimerkiksi osaajien houkuttelemisesta.

“Ongelmakohtien raportoinnin lisäksi kannustamme ihmisiä antamaan palautetta myös jo toimivista kokonaisuuksista ja positiivisista henkilökohtaisista kokemuksista, jotta saamme näitä käytäntöjä skaalattua”, korostaa järjestelmää konkreettisesti rakentanut Suomen startup-yhteisön ekonomisti Amir Hassan.

“Samankaltainen palauteportaali on lanseerattu onnistuneesti jo Portugalissa, jossa palauteportaali on kerännyt jo satoja kommentteja Portugalin ongelmakohdista. Nämä ongelmakohdat ovat saaneet paljon huomioita medialta ja päättäjiltä kuten Euroopan parlamentin jäseniltä joten uskomme avoimen julkisen palauteportaalin toimivuuteen”, lisää Hassan.

“Aiheeseen liittyvä keskustelu ja palaute näkyy avoimesti kaikille. Haluamme myös luoda mahdollisuuden päättäjille ja medialle päästä suorana tarkastelemaan ekosysteemiin liittyvien toimijoiden kokemuksia ja palautteita. Palauteportaali mahdollistaa ongelmien ja ratkaisujen tarkastelemisen kootusti yhdestä paikasta”, päättää Riikka Pakarinen.





Palauteportaalin toimintaperiaate yksinkertaisuudessaan:

Portaalin osoite: https://finnishstartupcommunity.featurebase.app

Suomen startup-yhteisö kutsuu startup-yrittäjiä ja startup-yrityksien työntekijöitä jakamaan kokemuksiaan startup -ekosysteemin toimivuudesta anonyymisti ilman kirjautumista.

Anonyymisti lähetetty viesti näkyy julkisesti kaikille.

Palauteportaalia moderoidaan siten, että palautteet rajataan vain aihepiiriin kuuluviin ja palautteet eivät saa sisältää henkilötietoja.

Suomen startup-yhteisö kokoaa palautteista teemoja ja todisteita. Näiden avulla luodaan konkreettisiksi kehuja ja parannusehdotuksia ja samalla ne viedään eteenpäin asiaankuuluville ministeriöille, virastoille, pankeille, kaupungeille ja muille asiaankuuluville sidosryhmille.

Suomen startup-yhteisö ei julkista, jaa tai näytä palautteenantajan henkilötietoja.



Lisätietoja:

Riikka Pakarinen

Toimitusjohtaja / Suomen startup-yhteisö

040 5800833

Amir Hassan

Ekonomisti / Suomen startup-yhteisö

045 8899011