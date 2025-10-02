Espoon digitaaliset suurtaulut Bauer Media Outdoorille – mainosverkosto laajenee myös Vantaalla, Jyväskylässä ja Kuopiossa
Bauer Media Outdoor vahvistaa asemaansa ulkomainonnan markkinajohtajana laajentamalla digitaalista mainosverkostoaan Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä ja Kuopiossa.
Bauer Media Outdoor vahvistaa asemaansa ulkomainonnan markkinajohtajana laajentamalla digitaalista mainosverkostoaan Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Espoon kaupunki ja Bauer Media Outdoor laajentavat pitkäaikaista yhteistyötään solmimalla uuden sopimuksen koskien LED-suurtauluja. Bauer Media Outdoor tuo Espooseen 2026 alkuvuodesta 14 uutta pystyformaatin digitaalista premium-mainospintaa. Uusien mainospintojen koko on noin 3 x 5 metriä (15m²/pinta). Yhteistyön toteutus alkaa heti päätöksen saatua lainvoiman.
Lisäksi Espoon mainosverkostoa kehitetään digitalisoimalla loppuvuodesta kymmeniä pysäkkikatoksissa sijaitsevia mainoslaitteita. Vastaava digitalisointi toteutetaan myös Vantaalla ja Jyväskylässä vuoden 2025 lopulla ja vuoden 2026 alkupuolella.
Bauer Media Outdoorin digitaalinen mainosverkosto on Suomen ja pääkaupunkiseudun laajin, kun tarkastellaan 55-tuumaisia ja sitä suurempia mainospintoja. Yrityksellä on tällä hetkellä Suomessa 6541 digitaalista mainospintaa, joista pääkaupunkiseudulla 2124 kpl.
“Panostamme näyttäviin ja vaikuttaviin mainospintoihin, jotta voimme tarjota asiakkaillemme korkealaatuisia ja tehokkaita kampanjoita. Voitto Espoon suurista premium-pystymainoslaitteista on merkittävä osa tätä kehitystä. Espoossa mainosverkostomme kattaa jo kuusi kauppakeskusta sekä S-ryhmän myymälät ja keskeiset bussipysäkit, jotka nyt digitalisoimme. Jatkamme investointeja digitaaliseen ulkomainontaan myös Vantaalla, Jyväskylässä ja Kuopiossa”, kertoo Bauer Media Outdoorin CDO Lassi Tolonen.
Digitaalinen ulkomainonta nostaa mainonnan joustavuuden ja vaikuttavuuden uudelle tasolle. Dynaamiset sisällöt ja interaktiiviset ratkaisut mahdollistavat entistä tehokkaamman mainonnan kohdentamisen ja kuluttajien aktivoinnin.
Lassi TolonenCDO & Regional DirectorBauer Media OutdoorPuh:+358 20 731 2003lassi.tolonen@bauermediaoutdoor.com
