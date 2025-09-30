EMBARGO 21.10. // Esa-Pekka Salosen ura ja elämä avautuvat ensimmäisessä syväluotaavassa haastattelukirjassa

Esa-Pekka Salonen (s. 1958) on maailman arvostetuimpia muusikoita. Hän on tehnyt valtaosan urastaan Yhdysvalloissa, jossa hänet tunnetaan merkittävänä orkesterimusiikin uudistajana ja kehittäjänä sekä musiikillisena ajattelijana.

Suna Vuoren kirjoittama Esa-Pekka Salonen. Teemat on syväluotaava ja svengaava aikalaismuotokuva kansainvälisesti merkittävästä säveltäjä-kapellimestarista. Samalla kyseessä on ensimmäinen Salosen työtä käsittelevä tietokirja.

Monivuotisen työn tuloksena syntynyt haastattelukirja käy läpi Salosen suhdetta musiikkiin, johtamiseen ja säveltämiseen avaten samalla hänen taustaansa, ajatteluaan, maailmankuvallisia näkemyksiään sekä vaikutteitaan.

Viimeisimpien urakäänteiden draama piirtyy esiin paikan päällä koettuna, ja maailmantapahtumat heijastuvat keskusteluihin, joita käydään milloin Helsingissä, milloin Pariisissa tai eri puolilla Yhdysvaltoja. Puhetta riittää niin huippuhetkistä kuin epäonnistumisistakin, ajasta ja muistista, mielestä ja fysiikasta, hiukkasteoriasta ja julkisuudesta, nuoruudesta, vanhenemisesta ja menestyksen hinnasta. Spektri on laaja: henkilöhakemistosta löytyvät niin Britney Spears kuin Oswald Spengler.

Salosen lisäksi kirjassa pääsevät ääneen monet hänen ystävistään ja kollegoistaan, kuten säveltäjät Kaija Saariaho, Magnus Lindberg ja John Adams, kapellimestari Jukka-Pekka Saraste, viulisti Leila Josefowicz, ohjaaja Peter Sellars, professori Jorma Panula sekä kriitikko Alex Ross, muiden muassa.

”En suinkaan ole ainoa, joka ajattelee näin ja on todennut sen ääneenkin: Esa-Pekka Salosen kausi LA Philin kanssa on yksi tärkeimmistä tapahtumista koko Yhdysvaltojen klassisen musiikin lähihistoriassa. Se loi täysin uuden mallin ohjelmistoajattelulle, sille mitä ja miten orkesteri soittaa, sekä roolille, jonka musiikillinen johtaja voi ottaa musiikin levittämisessä ja sen avaamisessa erilaisille yleisöille.”

– Alex Ross, The New Yorker

Kirjan aikajana jännittyy 1960-luvulta nykyhetkeen ja osin tulevaisuuteenkin. Pian alkavissa tehtävissään Los Angelesissa ja Pariisissa Salonen aikoo rakentaa sillan Euroopan ja Yhdysvaltojen välille, tavoitteenaan edelleen orkesteri-instituution ja elävän musiikin tutkiminen ja jatkuva uudistaminen.