Kustannusosakeyhtiö Siltala

EMBARGO 21.10. // Esa-Pekka Salosen ura ja elämä avautuvat ensimmäisessä syväluotaavassa haastattelukirjassa

6.10.2025 12:41:59 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote

Jaa

EMBARGO 21.10. // Suna Vuoren kirjoittama teos tarjoaa ainutlaatuisen näkymän kansainvälisesti arvostetun säveltäjä-kapellimestarin elämään ja uraan.

Kannen kuva: Minna Hatinen. Graafinen suunnittelu: Tuula Mäkiä. / Suna Vuoren kuva: Sabrina Bqain.
Kannen kuva: Minna Hatinen. Graafinen suunnittelu: Tuula Mäkiä. / Suna Vuoren kuva: Sabrina Bqain.

Esa-Pekka Salonen (s. 1958) on maailman arvostetuimpia muusikoita. Hän on tehnyt valtaosan urastaan Yhdysvalloissa, jossa hänet tunnetaan merkittävänä orkesterimusiikin uudistajana ja kehittäjänä sekä musiikillisena ajattelijana.

Suna Vuoren kirjoittama Esa-Pekka Salonen. Teemat on syväluotaava ja svengaava aikalaismuotokuva kansainvälisesti merkittävästä säveltäjä-kapellimestarista. Samalla kyseessä on ensimmäinen Salosen työtä käsittelevä tietokirja.

Monivuotisen työn tuloksena syntynyt haastattelukirja käy läpi Salosen suhdetta musiikkiin, johtamiseen ja säveltämiseen avaten samalla hänen taustaansa, ajatteluaan, maailmankuvallisia näkemyksiään sekä vaikutteitaan.

Viimeisimpien urakäänteiden draama piirtyy esiin paikan päällä koettuna, ja maailmantapahtumat heijastuvat keskusteluihin, joita käydään milloin Helsingissä, milloin Pariisissa tai eri puolilla Yhdysvaltoja. Puhetta riittää niin huippuhetkistä kuin epäonnistumisistakin, ajasta ja muistista, mielestä ja fysiikasta, hiukkasteoriasta ja julkisuudesta, nuoruudesta, vanhenemisesta ja menestyksen hinnasta. Spektri on laaja: henkilöhakemistosta löytyvät niin Britney Spears kuin Oswald Spengler.

Salosen lisäksi kirjassa pääsevät ääneen monet hänen ystävistään ja kollegoistaan, kuten säveltäjät Kaija Saariaho, Magnus Lindberg ja John Adams, kapellimestari Jukka-Pekka Saraste, viulisti Leila Josefowicz, ohjaaja Peter Sellars, professori Jorma Panula sekä kriitikko Alex Ross, muiden muassa.

”En suinkaan ole ainoa, joka ajattelee näin ja on todennut sen ääneenkin: Esa-Pekka Salosen kausi LA Philin kanssa on yksi tärkeimmistä tapahtumista koko Yhdysvaltojen klassisen musiikin lähihistoriassa. Se loi täysin uuden mallin ohjelmistoajattelulle, sille mitä ja miten orkesteri soittaa, sekä roolille, jonka musiikillinen johtaja voi ottaa musiikin levittämisessä ja sen avaamisessa erilaisille yleisöille.”

– Alex Ross, The New Yorker

Kirjan aikajana jännittyy 1960-luvulta nykyhetkeen ja osin tulevaisuuteenkin. Pian alkavissa tehtävissään Los Angelesissa ja Pariisissa Salonen aikoo rakentaa sillan Euroopan ja Yhdysvaltojen välille, tavoitteenaan edelleen orkesteri-instituution ja elävän musiikin tutkiminen ja jatkuva uudistaminen.

Avainsanat

esa-pekka salonensuna vuoritietokirjallisuusmusiikkiklassinen musiikkielämäkerta

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Suna Vuori. Kuva: Sabrina Bqain
Suna Vuori. Kuva: Sabrina Bqain
Lataa
Kannen kuva: Minna Hatinen. Graafinen suunnittelu: Tuula Mäkiä.
Kannen kuva: Minna Hatinen. Graafinen suunnittelu: Tuula Mäkiä.
Lataa

Linkit

Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.

www.siltalapublishing.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Siltala

Syksyn kirjatapaus – Anton Tšehovin Valitut novellit 1880–190329.9.2025 10:22:00 EEST | Tiedote

"Sanalla sanoen, koskaan ei ihminen ole tyytyväinen siihen mitä hänellä on." Anton Tšehov (1860–1904) aloitti hupijuttuja suoltavana senttarina ja hänestä kasvoi maailmankirjallisuuden huomattavin novellisti. Tarkasti inhimillisiä olosuhteita, maailman epäoikeudenmukaisuutta ja sielunelämän arvaamattomuutta kuvaavat kertomukset nostivat kokonaisen kirjallisuudenlajin uudelle tasolle. Onni – Valitut novellit 1880–1903 on yksi kirjasyksyn ehdottomista kohokohdista!! Kirja on kaikkien aikojen laajin valikoima suomennoksia novellin mestarilta. Se sisältää 52 tekstiä, joista parikymmentä on aiemmissa suomennoskokoelmissa julkaisemattomia. Tekstit on valinnut, suomentanut ja taustoittanut Martti Anhava, palkittu venäläisen kirjallisuuden asiantuntija. Kirja on kustannettu yhteistyössä Kari Hotakaisen Sanavalinta Oy:n kanssa. ********* Keskiviikkona 1. lokakuuta Tšehovista keskustellaan yleisötilaisuudessa Helsingin yliopiston Metsätalossa (Unioninkatu 40) kello 16–18. Onni-teoksen novellien

Jouko Turkka – Narri, nero, nöyryyttäjä29.9.2025 09:22:00 EEST | Tiedote

Jouko Turkka (1942–2016) jätti kaikkiin hänet kohdanneisiin lähtemättömän vaikutuksen. Häntä kutsuttiin teatterineroksi, visionääriseksi ohjaajaksi ja suomalaisen teatterin poikkeukselliseksi uudistajaksi. Häntä kutsuttiin myös kiduttajaksi, nöyryyttäjäksi ja valtakunnansaatanaksi. Hän provosoi ja ärsytti tahallaan, jopa eli konflikteista ja riidoista. Hän sai suostuteltua töihinsä ihmisiä, jotka tiesivät tulevansa haukutuksi ja nöyryytetyiksi. Miten Jouko Turkka sai synnytettyä oman kulttinsa? Millainen ihminen oli röyhkeän ja pelkäämättömän roolin takana? Kuka hän oikeastaan oli, kysyy Hannu Harju kirjassaan Jouko Turkka – Narri, nero nöyryyttäjä. *** TERVETULOA kuulemaan Hannu Harjun ja näyttelijä Antti Virmavirran keskustelua kirjasta Kansallisteatterin Willensaunan kahvilaan (Bergbominkuja 1, Helsinki) maanantaina 6. lokakuuta kello 16.

Muurista muuriin -kirja on reportaasi Venäjän länsirajasta24.9.2025 12:02:49 EEST | Tiedote

Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittajan Jussi Niemeläisen teos Muurista muuriin – Reportaasi Venäjän länsirajasta kuljettaa lukijan kylmän sodan päättymisestä nykyiseen kuumaan sotaan. Se kuvaa sitä, kuinka rajan eri puolilla kehitys alkoi kulkea kiihtyvällä vauhdilla eri suuntiin. Kun lännessä katsottiin tulevaisuuteen, kääntyi katse Venäjällä koko ajan tiiviimmin menneisyyteen. Niemeläinen on matkoillaan Norjan Kirkkoniemeltä itäiseen Ukrainaan tavannut presidenttejä, ministereitä ja muita asiantuntijoita sekä tavallisia ihmisiä.

Kari Hotakaisen Kirjamessut-näytelmä ilmestyy myös kirjana23.9.2025 10:53:55 EEST | Tiedote

Kari Hotakaisen kirjoittama näytelmä Kirjamessut eli haastattelu joka meni päin helvettiä saa kantaesityksensä Suomen Komediateatterissa Helsingissä torstaina 25.9. Näytelmäteksti on nyt ilmestynyt myös kirjana. Kirjamessut on hervoton ja kohtuuton kannanotto kirjabisnekseen ja kirjailijan asemaan. Samalla se onnistuu olemaan kiusallisen viihdyttävä ja vauhdikas näytelmä paljastumisesta ja häpeästä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye