PeeÄssän sulkee Varkauden Rosson

Osuuskauppa PeeÄssä haluaa kehittää asiakasomistajien palveluita Inkilänmäellä 9.9.2025 13:47:47 EEST | Tiedote

Osuuskauppa PeeÄssä ja Broman Yhtiöt Oy ovat tehneet aiesopimuksen Inkilänmäellä sijaitsevan kiinteistön omistusoikeuden ja tontin maavuokraoikeuden siirrosta Broman yhtiöiltä Osuuskauppa PeeÄssälle. Tontilla sijaitsee nykyisin Broman Yhtiöt Oy:n omistama liikerakennus, jossa aiemmin toimi Motonet-myymälä. Tarkoituksenamme on rakentaa tontille uusi noin 4 000 m²:n rakennus päivittäistavarakaupalle ja mahdollisesti muille alueen tarvitsemille palveluille. Toteutuessaan investointi tuo 20-30 uutta työpaikkaa ja parantaa Inkilänmäen ja Kuopion alueen asiakasomistajien palveluita merkittävästi. Lisäksi se työllistäisi rakennusaikana myös rakennusalaa, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen. Kiinteistökaupan jatkotoimenpiteinä PeeÄssä neuvottelee kyseisen tontin ostosta Kuopion kaupungin kanssa.