PeeÄssän sulkee Varkauden Rosson

Rosso Varkaus suljetaan pysyvästi
Rosso Varkaus suljetaan pysyvästi

Osuuskauppa PeeÄssä sulkee Varkauden Rosson. Syynä sulkemiselle on ravintolan kannattamattomuus. Henkilökunnan kanssa on käyty muutosneuvottelut ja heille pyritään löytämään töitä PeeÄssän muista toimipaikoista.

Ravintolapalveluita on Varkaudessa kehitetty aiemmin muun muassa laajentamalla kesällä Varkaudessa ABC-liikenneaseman aukioloaikoja ympärivuorokautiseksi. Myös Prisman ravintolamaailma palvelee asiakasomistajia päivittäin laajoilla aukioloajoilla. 

Varkauden Rosson liiketilalle mietitään jatkokäyttöä.

Osuuskauppa PeeÄssä

Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.

