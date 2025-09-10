PeeÄssän sulkee Varkauden Rosson
Osuuskauppa PeeÄssä sulkee Varkauden Rosson. Syynä sulkemiselle on ravintolan kannattamattomuus. Henkilökunnan kanssa on käyty muutosneuvottelut ja heille pyritään löytämään töitä PeeÄssän muista toimipaikoista.
Ravintolapalveluita on Varkaudessa kehitetty aiemmin muun muassa laajentamalla kesällä Varkaudessa ABC-liikenneaseman aukioloaikoja ympärivuorokautiseksi. Myös Prisman ravintolamaailma palvelee asiakasomistajia päivittäin laajoilla aukioloajoilla.
Varkauden Rosson liiketilalle mietitään jatkokäyttöä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aleksi VuorinneToimialajohtaja
Matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä liikennekauppa
Johanna KämäräinenRyhmäpäällikköPuh:0447192880johanna.kamarainen@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa PeeÄssä
PeeÄssän hotellinjohtaja Anna Hämäläisen vastuualue laajenee10.9.2025 13:38:19 EEST | Tiedote
Anna Hämäläinen on nimitetty Osuuskauppa PeeÄssän kaikkien kolmen hotellin johtajaksi 1.10.2025 alkaen.
Osuuskauppa PeeÄssä haluaa kehittää asiakasomistajien palveluita Inkilänmäellä9.9.2025 13:47:47 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä ja Broman Yhtiöt Oy ovat tehneet aiesopimuksen Inkilänmäellä sijaitsevan kiinteistön omistusoikeuden ja tontin maavuokraoikeuden siirrosta Broman yhtiöiltä Osuuskauppa PeeÄssälle. Tontilla sijaitsee nykyisin Broman Yhtiöt Oy:n omistama liikerakennus, jossa aiemmin toimi Motonet-myymälä. Tarkoituksenamme on rakentaa tontille uusi noin 4 000 m²:n rakennus päivittäistavarakaupalle ja mahdollisesti muille alueen tarvitsemille palveluille. Toteutuessaan investointi tuo 20-30 uutta työpaikkaa ja parantaa Inkilänmäen ja Kuopion alueen asiakasomistajien palveluita merkittävästi. Lisäksi se työllistäisi rakennusaikana myös rakennusalaa, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen. Kiinteistökaupan jatkotoimenpiteinä PeeÄssä neuvottelee kyseisen tontin ostosta Kuopion kaupungin kanssa.
S-kaupat: Tunnin pikatoimitukset alkavat Kuopiossa ja Varkaudessa8.9.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
PeeÄssä aloittaa tunnin pikatoimitukset S-marketeissa ja Saleissa Kuopiossa ja Varkaudessa syyskuussa
Kuopioon rakennetaan uusi Sale14.8.2025 12:37:30 EEST | Tiedote
Sale Puijonkuppeen rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2025. Urakoitsijana toimii Skanska.
Osuuskauppa PeeÄssän myynti kasvoi – ennätysmäärä uusia nuoria asiakasomistajia8.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Alkuvuoden aikana PeeÄssän myynnissä on nähty vakaata kasvua. Uusien liittyneiden asiakasomistajien määrä ennätyksellisen korkealla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme