Selvitys: Yritysten ihmisoikeustyö etenee, mutta toimitusketjun vakavimmat riskit jäävät työssä taka-alalle
Tuoreen selvityksen mukaan vain harvat suomalaisyritykset hallitsevat ihmisoikeusvaikutuksiaan toimitusketjun alkupäässä, missä suurimmat riskit usein ovat. Sääntely on kuitenkin vauhdittanut yritysten ihmisoikeustyötä merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Selvityksen ovat tehneet yritysvastuuverkosto FIBS, Reilu kauppa ry ja Threefold Sustainability.
Tänään julkaistun yritysten ihmisoikeustyön selvityksen mukaan 70 prosenttia suomalaisista yrityksistä on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia toimitusketjuissaan. Tästä huolimatta yritykset keskittyvät tällä hetkellä ihmisoikeustyössään vähiten niihin toimitusketjujen osiin, joissa esiintyy vakavimpia ihmisoikeusriskejä, kuten lapsi- ja pakkotyövoiman käyttöä.
Kyselyyn vastanneista yrityksistä vain kaksi prosenttia kertoo korjaavansa raaka-aineiden tuottajiin ja muihin toimitusketjun alkupäässä oleviin ihmisiin kohdistuvia haitallisia ihmisoikeusvaikutuksiaan. Sen sijaan lähes kaikki tunnistavat ja ehkäisevät riskejä omassa toiminnassaan sekä suorien tavarantoimittajiensa osalta.
Lisäksi vain noin joka kolmas yritys kertoo käyneensä vuoropuhelua ja tehneensä yhteistyötä haavoittuvassa asemassa olevien sidosryhmiensä, kuten tuotantomaiden työntekijöiden, alkuperäiskansojen ja pienviljelijöiden kanssa negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten kitkemiseksi.
Sääntely on vauhdittanut yritysten ihmisoikeustyötä
Ihmisoikeusselvitykseen vastanneet yritykset kertovat, että EU-sääntelyn ansiosta yrityksen sisäisessä ihmisoikeustyön kehittämisessä on otettu viimeisen kahden vuoden aikana merkittäviä edistysaskelia: 77 prosenttia yrityksistä kertoo, että sääntelyn myötä organisaatiossa on lisätty eri liiketoimintojen osallistamista ihmisoikeustyöhön ja 59 prosenttia on muuttanut toimintatapojaan.
Yritysten mukaan vastuullisuussääntelyä ei tule karsia vaan selkeyttää ja tasapuolistaa, koska se tasaisi pelikenttää kaikille yrityksille. Lisäksi yritykset peräänkuuluttavat viranomaisilta ihmisoikeusvastuuseen keskittyviä tukipalveluja.
Vastaajat nostivat esiin erityisesti yritysvastuudirektiivin hyödyllisyyden. Yritykset pitävät yritysvastuudirektiiviin sisältyvää riskiperustaista huolellisuusvelvoitetta hyvänä lähestymistapana, sillä se mahdollistaa toimien kohdistamisen vakavimpiin ihmisoikeusvaikutuksiin arvoketjussa ja auttaa pitämään kokonaisuuden hallittavana myös liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna.
Selvityksestä
Yritysten ihmisoikeustyön selvitys 2025 kuvaa suurten ja keskisuurten suomalaisyritysten tämän hetken ihmisoikeustyön painopisteitä ja haasteita. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yritysten vastuullisuusjohtajat ja -päälliköt.
Selvitys on kolmiosainen: FIBSin tekemään sähköiseen kyselyyn vastasi 61 yritystä, joista 52 on suur- tai suuria yrityksiä loput keskisuuria yrityksiä. Reilu kauppa ry:n tekemissä teemahaastatteluissa kohderyhmänä oli yhdeksän yritystä, jotka käyttävät raaka-aineena tai myyvät kahvia ja/tai kaakaota. Threefold Sustainabilityn tekemässä haastattelussa selvitettiin yhdeksän eri toimialoilla toimivan monikansallisen yrityksen ihmisoikeustyön käytäntöjä tavoitteena kerätä kokemuksia ja käytännön vinkkejä, miten ihmisoikeustyön voi käynnistää ja kehittää sitä edelleen. Sähköinen kysely tehtiin aikavälillä 27.3.2025-30.4.2025 ja teemahaastattelut 13.3.2025-9.5.2025.
Tutkimuksen ohjausryhmässä olivat mukana yritysvastuusääntelyyn ja ihmisoikeuksiin erikoistuneet Heidi Hautala (Heidi Hautala Consulting), Juho Saloranta (Yritysvastuuoikeuden yhdistys), Nikodemus Solitander (Kauppakorkeakoulu Hanken) ja Susan Villa (Ihmisoikeuskeskus).
Selvityksen raportti ja tiivistelmä
Median edustajat voivat tilata selvityksen laajan raportin osoitteella: tarja.laakkonen@fibsry.fi
Selvityksen tiivistelmä on kaikille avoin ja maksuton, sen voi ladata FIBSin uutishuoneesta.
Selvityksen tekijät
FIBS (Finnish Business & Society) on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä. Autamme yhdistämään vastuullisuuden ja liiketoiminnan käytännön tasolla. Tänä vuonna FIBS juhlii 25-vuotistaivaltaan. https://fibsry.fi/
Reilu kauppa ry edistää reilua kauppaa ja yritysvastuuta Suomessa ja Baltian maissa, lisensoi Reilun kaupan merkkiä sekä tarjoaa yrityksille palveluja ihmisoikeus- ja ympäristövastuusta huolehtimiseen ja toteuttaa viljelijöitä ja työntekijöitä tukevia hankkeita Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. https://reilukauppa.fi/
Threefold Sustainability tarjoaa ohjeistusta ja tukea yrityksille ja kansalaisjärjestötoimijoille monenlaisissa vastuullisuuskysymyksissä, erityisosaamisenaan ihmisoikeudet. https://www.threefoldsustainability.com/
- Sähköinen kysely ja selvitys kokonaisuudessaan: Greta Andersson, vanhempi vastuullisuusasiantuntija, FIBS, p. +358 500 515 115, greta.andersson@fibsry.fi
- Teemahaastattelu riskiraaka-aineista: Josetta Nousjoki, vastuullisuusjohtaja, Reilu kauppa ry, p. +358 40 5774773, josetta.nousjoki@fairtrade.fi
- Haastattelu yritysten käytännöistä: Milka Pietikäinen, Founder & Director, Threefold Sustainability, p. +1 902 478 6080, milka.pietikainen@threefoldsustainability.com
Tietoja julkaisijasta
FIBS (Finnish Business & Society) on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto ja yksi alansa suurimmista maakohtaisista verkostoista maailmassa. Autamme yrityksiä kehittämään osaamistaan ajankohtaisimmissa kestävän liiketoiminnan teemoissa. Järjestämme vuosittain kymmeniä valmennuksia, webinaareja ja muita tilaisuuksia, joihin osallistuu tuhansia asiantuntijoita, päättäjiä ja vaikuttajia yrityksistä ja muista organisaatioista. FIBS tuottaa myös mm. yritysvastuuseen liittyviä tutkimuksia. Tätä nykyä FIBS-verkostossa on mukana jo liki 500 organisaatiota, näiden joukossa valtaosa Suomen suurimmista yrityksistä. Tänä vuonna juhlimme 25-vuotistaivaltamme. Verkkosivujemme uutishuoneesta löydät lisää tiedotteita sekä mm. tutkimusraportteja ja asiantuntijablogeja.
