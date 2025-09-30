Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 3.10. klo 9–10

2.10.2025

Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 3.10. klo 9-10 Suomen aikaa.

Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin lokakuun ensimmäisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Mika Aaltola (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Merja Kyllönen (The Left, vas).

Lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa keskustellaan ja äänestetään kahdesta epäluottamuslauseesta. Mepit myös keskustelevat Venäjän ilmatilaloukkauksista ja äänestävät EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta, viljelijöiden aseman vahvistamisesta elintarvikeketjussa sekä viisumien keskeyttämismekanismin tarkistamisesta. Lisäksi agendalla on Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsenin puhe sekä keskustelu Luxemburgin pääministeri Luc Friedenin kanssa.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 2.10. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.

