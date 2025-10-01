Lohjan kaupunki

Kisakallion kampus ja Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut innostavat työttömiä työnhakuun liikunnan ja hyvinvoinnin kautta

2.10.2025 10:57:26 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut on mukana Kolmen kampuksen urheiluopiston Liikkuva ja hyvinvoiva työnhakija-kurssin toteutuksessa. Lukuvuonna 2025-2026 toteutettava kurssi on suunnattu pitkään työttömänä olleille henkilöille, joilla on valmius lähteä kokoaikatyöhön tai jotka odottavat sovitun työn alkamista.

Kurssilla opitaan nykyaikaisesta työnhausta, harjoitellaan työnhakutaitoja ja oman osaamisen tunnistamista. Työnhakutaitojen kehittämisen lisäksi kurssi tarjoaa matalan kynnyksen liikuntakokeiluja ja oppia ravitsemuksesta ja terveellisistä elämäntavoista.  

Kurssi sisältää kolme viiden vuorokauden pituista lähijaksoa Kisakallion kampuksella. Niiden välissä kurssilaiset tapaavat aktiivisesti omaa Lohja-Karkkila työllisyyspalveluiden työllisyysasiantuntijaansa, jonka kanssa panostetaan työnhakuun ja työnhakutaitojen vahvistamiseen. 

Kurssista ja sinne ilmoittautumisesta voi kysyä lisää omalta työllisyysasiantuntijaltaan Lohja-Karkkila työllisyyspalveluissa.

Lataa kurssin esite liitteistä.

lohja-karkkila työllisyyspalveluttyönhakukolme kampustakisakallioliikuntahyvinvointi

