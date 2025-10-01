Kisakallion kampus ja Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut innostavat työttömiä työnhakuun liikunnan ja hyvinvoinnin kautta

Kurssilla opitaan nykyaikaisesta työnhausta, harjoitellaan työnhakutaitoja ja oman osaamisen tunnistamista. Työnhakutaitojen kehittämisen lisäksi kurssi tarjoaa matalan kynnyksen liikuntakokeiluja ja oppia ravitsemuksesta ja terveellisistä elämäntavoista.

Kurssi sisältää kolme viiden vuorokauden pituista lähijaksoa Kisakallion kampuksella. Niiden välissä kurssilaiset tapaavat aktiivisesti omaa Lohja-Karkkila työllisyyspalveluiden työllisyysasiantuntijaansa, jonka kanssa panostetaan työnhakuun ja työnhakutaitojen vahvistamiseen.

Kurssista ja sinne ilmoittautumisesta voi kysyä lisää omalta työllisyysasiantuntijaltaan Lohja-Karkkila työllisyyspalveluissa.

Lataa kurssin esite liitteistä.