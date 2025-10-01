Kisakallion kampus ja Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut innostavat työttömiä työnhakuun liikunnan ja hyvinvoinnin kautta
Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut on mukana Kolmen kampuksen urheiluopiston Liikkuva ja hyvinvoiva työnhakija-kurssin toteutuksessa. Lukuvuonna 2025-2026 toteutettava kurssi on suunnattu pitkään työttömänä olleille henkilöille, joilla on valmius lähteä kokoaikatyöhön tai jotka odottavat sovitun työn alkamista.
Kurssilla opitaan nykyaikaisesta työnhausta, harjoitellaan työnhakutaitoja ja oman osaamisen tunnistamista. Työnhakutaitojen kehittämisen lisäksi kurssi tarjoaa matalan kynnyksen liikuntakokeiluja ja oppia ravitsemuksesta ja terveellisistä elämäntavoista.
Kurssi sisältää kolme viiden vuorokauden pituista lähijaksoa Kisakallion kampuksella. Niiden välissä kurssilaiset tapaavat aktiivisesti omaa Lohja-Karkkila työllisyyspalveluiden työllisyysasiantuntijaansa, jonka kanssa panostetaan työnhakuun ja työnhakutaitojen vahvistamiseen.
Kurssista ja sinne ilmoittautumisesta voi kysyä lisää omalta työllisyysasiantuntijaltaan Lohja-Karkkila työllisyyspalveluissa.
Lataa kurssin esite liitteistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petra FrimanPuh:+358 44 9010 958petra.friman@kolmekampusta.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Ennakoivan ajon koulutusta yli 65-vuotiaille Hiiden Opistossa1.10.2025 15:39:49 EEST | Tiedote
Hiiden Opistossa tarjolla oleva Ennakoivan ajon koulutus - kurssi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden pohtia ajokykyä vuorovaikutteisesti. Kurssi auttaa tunnistamaan vahvuuksia, heikkouksia sekä ymmärtämään ikääntymisen vaikutuksia ajamiseen. Lisäksi käsitellään ikäryhmän tyypillisiä onnettomuusriskejä, ja jaetaan käytännön vinkkejä vaaratilanteiden välttämiseksi.
Tutustu nykypäivän uushenkisyyteen kriittisestä teologisesta näkökulmasta Hiiden Opiston luentosarjassa29.9.2025 16:44:50 EEST | Tiedote
Hiiden Opiston luentosarjassa tutustumme nykypäivän uushenkisyyteen avarakatseisen kriittisesti teologian näkökulmasta. Luentojen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Luennot järjestetään torstaina 23.10.–6.11. klo 18:00–19:30. Paikkana Lohjan Yhteislyseon lukio, luokka B104, Karstuntie 6, Lohja.
Lohjan matkailu kasvoi jälleen kesäkaudella26.9.2025 11:47:32 EEST | Tiedote
Lohjan alueen matkailu jatkoi kasvuaan kuluneella kesämatkailukaudella.
Lohjan kaupunki kerää asukkaiden kokemuksia joukko- ja palveluliikenteestä26.9.2025 10:04:29 EEST | Tiedote
Lohjan kaupunki kerää kuntalaisilta kokemuksia joukko- ja palveluliikenteestä, jotta palveluita voidaan kehittää entistä asukasystävällisemmiksi. Kyselyt löytyvät suomeksi ja ruotsiksi, ja ovat avoinna 31.10.2025 saakka.
Kouluterveyskysely 2025: Kiusaaminen ei ole lisääntynyt – HILS-kunnat vahvistavat ennaltaehkäisyä yhteishankkeella19.9.2025 11:05:50 EEST | Tiedote
Tuoreiden THL:n Kouluterveyskyselyn 2025 tulosten mukaan Hangon, Inkoon, Lohjan ja Siuntion (HILS) kouluissa koettu kiusaaminen ei ole lisääntynyt vuoden 2023 kyselyn tasosta. Tulos antaa myönteisen viestin siitä, että koulujen pitkäjänteinen työ yhteisöllisyyden ja turvallisen oppimisympäristön edistämiseksi kantaa hedelmää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme