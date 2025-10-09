Vaasan museot etsii Elin Alfhild Nordlundin ja Eva Topelius Acken teoksia

Museon näyttelytiimi toivoo saavansa tietoja teoksista, taiteilijoiden urista sekä mahdollisia kuvia liittyen heidän tuotantoonsa.

Uudessakaarlepyyssä syntynyt Eva Topelius Acke oli kirjailija Zacharias Topeliuksen tytär. Hän opiskeli taidetta niin Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa kuin Pietarissakin. Vuonna 1883 hän opiskeli kukkamaalausta tanskalaisen taiteilijan Carl Möllerin johdolla ja vuonna 1884 hän perehtyi akvarellimaalaukseen Luigi Prenazzin johdolla. Hän liittyi Ahvenanmaan Önningebyn taiteilijayhteisöön vuonna 1887 ja avioitui vuonna 1891 ruotsalaisen taiteilijan J.A.G. Acken kanssa. Vaikka Eva jatkoi maalaamista, hän asetti miehensä taiteilijuuden oman uransa edelle.

Närpiöläissyntyinen Elin Alfhild Nordlund puolestaan opiskeli Turun piirustuskoulussa, Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Pariisissa. Hänen opettajinaan toimivat aikansa merkittävät taiteilijat, kuten Peder Severin Krøyer, Julius Paulsen ja Adolf von Becker. Vuodesta 1889 alkaen hän toimi piirustuksenopettajana, ja opetustyö sai keskeisen roolin hänen elämässään.

Osallistu kartoitukseen

Jos hallussasi on Eva Topelius Acken tai Elin Alfhild Nordlundin teoksia, kuvia tai muuta tietoa heidän taiteestaan, Vaasan museoiden näyttelytiimi toivoo yhteydenottoa.

Tietoja ottavat vastaan amanuenssi Janna Sirén (puh. 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi) ja näyttelypäällikkö Maaria Salo (puh. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi).