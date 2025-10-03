Vaasan kaupunki - Vasa stad

J.O. Mallanderin laaja näyttely Kuntsin modernin taiteen museossa – Taiteilija tavattavissa 11.10.

3.10.2025 13:28:14 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Taiteilija, taidekriitikko, galleristi ja taiteen keräilijä Jan Olof Mallander on suomalaisen taidemaailman elävä legenda. Lauantaina 11.10. klo 12 alkaen yleisöllä on ainutlaatuinen mahdollisuus kohdata hänet näyttelyssään Kuntsilla.

Kuntsin modernin taiteen museon laaja yksityisnäyttely esittelee J.O. Mallanderin monipuolisen uran eri rooleissa. Näyttelyssä nähdään myös hänen mittava taidekokoelmansa.

Lauantaina 11.10. klo 12 alkaen yleisöllä on ainutlaatuinen mahdollisuus kohdata J.O. Mallander näyttelyssään. Hän kertoo taiteestaan ja teoksistaan, tekee pieniä kierroksia näyttelysaleissa ja on paikalla keskustelemassa kävijöiden kanssa.  Tapahtumassa yleisö voi rauhassa istahtaa kuuntelemaan ja juttelemaan hänen kanssaan.

Tapahtuma sisältyy museon pääsymaksuun. Kuntsin modernin taiteen museo on avoinna keskiviikosta lauantaihin klo 10–17.

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.

