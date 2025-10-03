J.O. Mallanderin laaja näyttely Kuntsin modernin taiteen museossa – Taiteilija tavattavissa 11.10.
Taiteilija, taidekriitikko, galleristi ja taiteen keräilijä Jan Olof Mallander on suomalaisen taidemaailman elävä legenda. Lauantaina 11.10. klo 12 alkaen yleisöllä on ainutlaatuinen mahdollisuus kohdata hänet näyttelyssään Kuntsilla.
Kuntsin modernin taiteen museon laaja yksityisnäyttely esittelee J.O. Mallanderin monipuolisen uran eri rooleissa. Näyttelyssä nähdään myös hänen mittava taidekokoelmansa.
Lauantaina 11.10. klo 12 alkaen yleisöllä on ainutlaatuinen mahdollisuus kohdata J.O. Mallander näyttelyssään. Hän kertoo taiteestaan ja teoksistaan, tekee pieniä kierroksia näyttelysaleissa ja on paikalla keskustelemassa kävijöiden kanssa. Tapahtumassa yleisö voi rauhassa istahtaa kuuntelemaan ja juttelemaan hänen kanssaan.
Tapahtuma sisältyy museon pääsymaksuun. Kuntsin modernin taiteen museo on avoinna keskiviikosta lauantaihin klo 10–17.
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
J O Mallanders omfattande utställning på Kuntsi museum för modern konst – träffa konstnären 11.103.10.2025 13:28:18 EEST | Pressmeddelande
Konstnären, konstkritikern, galleristen och konstsamlaren Jan Olof Mallander är en levande legend inom den finländska konstvärlden. Lördag 11.10 från kl. 12 har allmänheten en unik möjlighet att träffa honom på hans utställning på Kuntsi.
Ungdomsarbetsveckan firas i Vasa: öppna hus och disco med mera på programmet3.10.2025 10:19:15 EEST | Pressmeddelande
Den riksomfattande ungdomsarbetsveckan firas 6–12.10. Syftet med temaveckan är att lyfta fram ungdomsarbetarnas, organisationernas, kommunernas och församlingarnas arbete för unga.
Nuorisotyön viikkoa vietetään Vaasassa: ohjelmassa mm. avoimia ovia ja disco3.10.2025 10:17:08 EEST | Tiedote
Valtakunnallista nuorisotyön viikkoa vietetään 6.–12.10. Teemaviikon tarkoituksena on nostaa esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää työtä nuorten hyväksi.
Simhallen i Vasa är stängd 11.103.10.2025 08:01:00 EEST | Pressmeddelande
Simhallen i Vasa är stängd för allmänheten på grund av simtävlingar lördag 11.10.2025. Fredag 10.10 stänger simhallen redan kl. 15.30.
Vaasan uimahalli on suljettu 11.10.3.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan uimahalli on uintikisojen vuoksi suljettu yleisöltä lauantaina 11.10. Perjantaina 10.10. halli suljetaan jo klo 15.30.
