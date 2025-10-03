J.O. Mallanderin laaja näyttely Kuntsin modernin taiteen museossa – Taiteilija tavattavissa 11.10.

Kuntsin modernin taiteen museon laaja yksityisnäyttely esittelee J.O. Mallanderin monipuolisen uran eri rooleissa. Näyttelyssä nähdään myös hänen mittava taidekokoelmansa.

Lauantaina 11.10. klo 12 alkaen yleisöllä on ainutlaatuinen mahdollisuus kohdata J.O. Mallander näyttelyssään. Hän kertoo taiteestaan ja teoksistaan, tekee pieniä kierroksia näyttelysaleissa ja on paikalla keskustelemassa kävijöiden kanssa. Tapahtumassa yleisö voi rauhassa istahtaa kuuntelemaan ja juttelemaan hänen kanssaan.

Tapahtuma sisältyy museon pääsymaksuun. Kuntsin modernin taiteen museo on avoinna keskiviikosta lauantaihin klo 10–17.