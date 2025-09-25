Lapsettomuuskriisin keskellä koettu keskenmeno järkyttää syvästi - keskenmenon empaattinen ja asianmukainen hoito on tärkeää.

Neljännes keskenmenon kohdanneista kokee, että heitä ei ole kohdattu terveydenhuollossa lainkaan empaattisesti. Lapsettomuuskriisin kokeneelle keskenmeno on uusi syvä kriisi, joka voi vaikuttaa niin, että uutta raskautta ei enää uskalleta toivoa. Keskenmenon kokeneiden päivä 15.10.2025 muistuttaa, että elämän kokoista menetystä on lupa surra.

Keskenmenon kohdanneen tulee saada terveydenhuollon ammattilaisilta asianmukaista hoitoa ja empaattista kohtaamista. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n kyselytutkimuksen (2023) vastaajista reilu neljännes (28 %) kokee, että heitä ei kohdattu terveydenhuollossa keskenmenon hoidon aikana lainkaan empaattisesti. Vastauksissa toistuvat kokemukset huolten sivuuttamisesta sekä keskenmenon kokeneen jättämisestä yksin.

Vastausten mukaan keskenmenojen hoito näyttäytyy kirjavana ja sirpaleisena. Terveydenhuollon palvelut näyttäytyvät sekavana palveluviidakkona, jossa hoitoa ja tukea saavat todennäköisimmin he, jotka sitä jaksavat etsiä

Potilaita pompotellaan hoitopaikasta toiseen, ja moni jää ilman tärkeitä hoito-ohjeita ja jopa kivunhoitoa. Täysin hoidotta kokee jääneensä joka kymmenes keskenmenon kokenut.

Erityisen tärkeää asiallinen ja ystävällinen kohtaaminen on silloin, kun keskenmenon kokeneella on taustalla tahattoman lapsettomuuden kokemus. Keskenmenoa saattaa olla edeltänyt useiden vuosien lapsettomuuskokemus sekä henkisesti ja fyysisesti raskaat ja kalliit hedelmöityshoidot.

“Tahaton lapsettomuus on yksi elämän suurimmista kriiseistä. Keskenmenon kokemus on valtava suru jo valmiiksi kuormittuneessa tilanteessa. Tilannetaju ja kohtaamistaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä keskenmenon hoidossa”, sanoo Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio.

Keskenmenosta toipuminen vie pitkään

Simpukka ry:n kyselyn tulosten mukaan keskenmeno voi aiheuttaa kokonaisvaltaisia ja pitkäkestoisia hyvinvointihaittoja ja heikentää psyykkistä vointia. Kyselyyn vastasi 761 henkilöä.

Vastausten mukaan lähes kaikilla keskenmenon kokeneilla (95 %) on huomattavia pelkoja siitä, että uusi raskaus ei jatku normaalisti. Viidennes (21 %) kertoo keskenmenon vaikuttaneen negatiivisesti heidän lapsilukutoiveeseensa tai toteutuneeseen lapsilukuunsa.

Harva saa ammattimaista psyykkistä tukea. Reilu neljännes (28 %) kokee, että heitä ei kohdattu terveydenhuollossa lainkaan empaattisesti. Empaattisesti kohdatuksi kertoi tulleensa noin puolet.

Kolmen vuoden kuluttua keskenmenosta selkeä enemmistö vastaajista (65 %) koki yhä jotakin psyykkistä, sosiaalista tai fyysistä hyvinvointihaittaa. Psyykkiset haitat, kuten pelot, mielialanvaihtelut, ahdistus ja itsesyytökset, korostuvat.

Moni jää ilman hoito-ohjeita ja jopa kivunhoitoa. Täysin hoidotta kokee jääneensä joka kymmenes.

Keskenmenojen hoito on parantunut

Simpukka ry on tehnyt pitkään vaikuttamistyötä sen eteen, että keskenmenon kohdannut kohdattaisiin terveydenhuollossa hyvin. Simpukan saamien yhteydenottojen mukaan tietoisuus keskenmenojen hyvästä hoidosta ja hoidon merkityksestä on nyt lisääntynyt. Saatu hoito on ollut aiempaa empaattisempaa.

“Olemme äärettömän iloisia saamastamme tiedosta keskenmenojen parantuneesta hoidosta. On ollut tyrmistyttävää kuulla, että keskenmenoa on vähätelty, tapahtuneesta on syyllistetty keskenmenon kokenutta ja hoito on jätetty kokonaan antamatta. Hyvä keskenmenon hoito lisää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä rohkaisee toivomaan uutta raskautta. Se on erittäin tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta”, Savio kiittää.

Simpukka ry oli mukana yhteistyökumppanina ehdotuksessa keskenmenoihin liittyvässä Käypä hoito -suosituksessa, jonka valmisteli lääkäri Marika Kaksonen ihmisoikeusjärjestö Artikla 3 ry:stä.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim hyväksyi toukokuussa 2023 suosituksen aiheella ”alkuraskauden verenvuoto, keskenmeno ja toistuvat keskenmenot”. Työ aloitettiin helmikuussa 2024. Arvion mukaan työ valmistuu keväällä 2026.

Keskenmenon kokeneiden päivä 15.10.2025

Keskiviikkona 15.10.2025 vietetään keskenmenon kokeneiden päivää, joka antaa äänen keskenmenon kokeneille. USA:sta lähtöisin olevaa “Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day” -muistopäivää on vietetty vuodesta 2002 alkaen. Simpukka toi päivän vieton Suomeen vuonna 2021. Päivä muistuttaa, että elämänkokoista menetystä on lupa surra.

Noin 15 prosenttia todetuista raskauksista päättyy keskenmenoon. Keskenmeno on elämän perusteita ravisteleva kriisi, jota värittävät suru, epäonnistuminen, ahdistus, häpeä ja syyllisyys.

Keskenmenot ovat yleisiä

Keskenmenosta puhutaan, kun raskaus päättyy spontaanisti ennen 22. raskausviikon päättymistä tai sikiö painaa alle 500 grammaa.

Usein keskenmeno alkaa vähäisellä verenvuodolla, joka voi muuttua runsaammaksi. Vuodon aiheuttaa istukan osittainen irtoaminen.

Kliinisesti todetuista raskauksista noin 10–15 prosenttia päätyy keskenmenoon, useimmiten jo ennen 13. raskausviikkoa.

Hedelmöityshoitoja saaneilla keskenmenoriski on tavallistakin suurempi.

Jopa 20–60 prosenttia raskauksista keskeytyy.

Usein syy jää arvoitukseksi.

Simpukka järjestää tapahtumia:

Raskauden aikainen menetys – tuskasta toivoon. Seminaari keskiviikkona 15.10.2025 kello 17–19 verkossa.

Maksuton verkkoseminaari raskaudenaikaisen menetyksen kokeneille ja kaikille heitä kohtaaville. Seminaarissa tuodaan esille asiantuntijuutta ja kokemusasiantuntijuutta menetysten äärellä. Seminaarin järjestävät Lumanela, Simpukka ry, Surevan kohtaaminen ja Tähti ry. Lisätiedot ja osallistumislinkki täällä.

Keskenmeno ja tahaton lapsettomuus -vertaistapaaminen Teamsissa torstaina 30.10.2025 klo 17–19.

Oletko kokenut keskenmenon tai keskenmenoja sekä tahatonta lapsettomuutta? Simpukka ry järjestää vertaistapaamisen tahattomasti lapsettomille henkilöille, jotka ovat kohdanneet raskaudenaikaisia menetyksiä. Tapaamisen ohjaa Simpukan vapaaehtoinen Viivi. Verkossa järjestettävään vertaistapaamiseen otetaan mukaan 10 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapaaminen soveltuu parhaiten sinulle, jonka menetyksestä on kulunut vähintään kuukausi. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki täällä.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry välittää haastatteluun asiantuntijoita sekä keskenmenon kokeneita.