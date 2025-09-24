Alkolukko estäisi merkittävän osan henkilöautojen kuolemaan johtaneista onnettomuuksista

– Päihtynyt kuljettaja hallitsee autoaan aktiivisesti eikä turvatekniikka voi estää kuljettajan tietoisia virheitä ja riskivalintoja, kuten ylinopeutta tai vaarallisia ohituksia. Alkolukko olisi voinut estää merkittävän osan viime vuoden henkilöautojen aiheuttamista liikennekuolemista, sanoo teknologiapäällikkö Tapio Koisaari Onnettomuustietoinstituutista.



Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuvat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet.

Sekakäyttö ei vähennä alkolukon merkitystä

Alkolukon tehokkuutta on toisinaan epäilty huumeiden yleistymisen vuoksi. Käytännössä sekakäyttö on kuitenkin niin yleistä, että huumeita käyttäneillä on myös alkoholia veressään. Ennakkotietojen mukaan yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta päihtynyt henkilöauton kuljettaja oli nauttinut myös alkoholia.

– Vaikka alkolukon asentaminen kaikkiin henkilöautoihin ei olisi realismia, sen käyttöä voitaisiin huomattavasti laajentaa rattijuopumuksesta jo kiinni jääneillä, Koisaari painottaa.

Turvatekniikan kehitys suvantovaiheessa

Ajoneuvotekniikan kehitys on pitkään parantanut liikenneturvallisuutta. Usein riittää, että kuljettaja hankkii uudemman auton.

Turvavyö on edelleen tärkein turvavaruste. Aktiivisista turvalaitteista tehokkain on ajonvakautus, jonka on arvioitu vähentäneen henkilöautojen kuolemaan johtaneita onnettomuuksia peräti 40 prosenttia.

Uudemmat aktiiviset turvalaitteet, kuten automaattijarrutus ja ajoavustimet, vähentävät nekin onnettomuuksia, mutta niiden yhteisvaikutuksesta kuolemaan johtaneita onnettomuuksia arvioidaan olevan noin 30 prosenttia vähemmän kuin ajonvakautusautoilla. Vaikutus korostuu autoissa ja erityisesti henkilöautoissa, koska niiden onnettomuuksia on paljon.



