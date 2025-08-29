Pohjoisen yhteiset voimat -työllisyys- ja elinvoimatapahtuma Oulussa 9.-10.10.2025

Paikka: OSAO, Kotkantie 1, 90250 Oulu ja Teams

Ajankohta: to 9.10.2025 klo 12.00 – 16.30 ja pe 10.10.2025 klo 9.00 - 12.30

Miten saamme houkuteltua kansainvälisiä osaajia Pohjoiseen?



Mitä tulevaisuus tuo tullessaan kansainvälisille opiskelijoille Pohjois-Suomessa? Torstain keynote-puhujina ovat Oulun yliopiston International Affairs Specialist Könül Ahmadzada ja Jyväskylän yliopiston Postdoctoral Researcher Quivine Ndomo.

Puheenvuorossa tarkastellaan tutkimustulosten ja omakohtaisten kokemusten kautta, miltä opintojen ja työelämän välinen polku näyttää, ja millaiset ovat Pohjoisen työmarkkinat kansainvälisten osaajien silmin. Mikä on Pohjoisen työmarkkinoiden piilevä potentiaali ja miten se tuodaan näkyväksi kansainvälisille osaajille?

Muita tapahtuman pääteemoja ovat:

Työelämän laatu

Pohjoisen osaamistarpeet

Rekrytointiosaaminen ja kohtaannon kehittäminen

Vahvistetaan yhdessä Pohjoisen elinvoimaa



Toista kertaa järjestettävä Pohjoisen yhteiset voimat -työllisyys ja elinvoimatapahtuma (PYV) kokoaa yhteen Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työllisyyteen, osaamiseen ja elinvoimaan liittyvät toimijat verkostoitumaan ja rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.

Viime vuosina on ollut käynnissä monia valtakunnallisia uudistuksia, kuten työllisyysalueuudistus, kotoutumisen uudistus, hyvinvointialueuudistus ja nyt käsillä oleva aluehallinnon uudistus sekä sen päälle isoja muutossyklejä maailmalla ja yhteiskunnassamme.

"Havaitsimme, että meillä on tarve vahvistaa Pohjoisen verkostoja ja yhteistyötä, sillä meillä kaikilla on samankaltaisia haasteita työllisyyden, elinvoiman ja osaamisen vahvistamisessa. Tämä tapahtuma on yhdenlainen pilotti, jossa kannustamme hankkeita ja aluetoimijoita toimimaan yhdessä koko pohjoisen Suomen eduksi”, kertoo koordinaattori Pauliina Paija ELY-keskuksen Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohankkeesta.

Vuonna 2024 tapahtuma oli Kemissä, tänä vuonna Oulussa ja ensi vuonna kokoonnutaan Kajaanissa 7.-8.5.2026. "Järjestelyissä ovat mukana Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun liitto, Kainuu-Koillismaan työllisyysalue, Kainuun Yrittäjät ja tammikuussa aloittava Pohjois-Suomen Elinvoimakeskus. Kutsumme mukaan myös muita toimijoita mukaan kaikkialta Pohjois-Suomesta", kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun TKI-johtaja Mikko Keränen.

Pohjoisen yhteiset voimat -tapahtuma järjestetään kolmen maakunnan välisenä yhteistyönä ja järjestäjinä on useita toimijoita ja hankkeita erityisesti Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilta.

Valokuvia saatavilla



Tapahtumasta ja puhujista on saatavana valokuvia tapahtuman jälkeen. Valokuvia voi pyytää osoitteesta viestinta@osao.fi.