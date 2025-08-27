Tekova Oyj

Tekova teki Q3/2025 aikana viisi urakkasopimusta – yhteisarvo noin 23,2 M€

2.10.2025 11:55:55 EEST | Tekova Oyj | Tiedote

Tekova Oyj

Valtakunnallisesti toimiva toimitilarakentaja Tekova Oyj (”Tekova tai ”Yhtiö”) on tehnyt Q3/2025 aikana viisi uutta urakkasopimusta, joiden yhteisarvo on noin 23,2 M€. Uudet hankkeet sijaitsevat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Urakkasopimuksista kaksi liittyy Tekovan käynnistämiin omakehitteisiin hankkeisiin, joista Tekova tiedotti 19.9.2025. Tehtyihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia rakennushankkeisiin liittyviä ehtoja ja epävarmuustekijöitä.

”Olen erityisen iloinen, että pääsemme realisoimaan hankekehityksessä tekemäämme työtä ja käynnistämään kaksi omakehitteistä liikerakennushanketta. Omakehitteisten hankkeiden lisäksi teimme kvartaalin aikana KVR-urakkasopimuksia meille tyypillisistä liike-, tuotanto- ja liikuntarakennushankkeista. Voimme olla tyytyväisiä, sillä kaikki uudet hankkeet ovat strategiamme mukaisia, ja pystymme keskittymään nykyisessä varsin haastavassa markkinatilanteessa vahvasti ydinosaamisalueeseemme”, kertoo Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä.

Tekovan toiminta perustuu yksinkertaiseen, mutta tehokkaaseen rakennuttamisprosessiin. Hankkeet räätälöidään asiakastarpeen mukaan, ja ne toteutetaan vakioidulla konseptilla, ammattimaisesti prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Tehokas tuotantoprosessi lyhentää rakennusaikaa, ja esivalmisteita hyödyntävä vakioitunut rakennustapa minimoi työmaalla syntyvää hukkaa. Tekovan asiakkaita ovat muun muassa valtakunnalliset kaupalliset ketjut ja kiinteistösijoittajat sekä yksittäisiin hankkeisiin investoivat yritykset.

Tekova lyhyesti

Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 120 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 75 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 65,5 MEUR ja liikevoitto 6,0 MEUR (9,1 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

