Vaasan kaupunginorkesteri juhlistaa Aulis Sallisen 90-vuotisjuhlavuotta tilausteoksella

Ohjelmassa kuullaan taitelijaneromme uusin sävellys Varjoista laulujen vanhain, jossa hän katsoo uraansa taaksepäin ja rakentaa aivan uuden teosparin nuoruudentöidensä pohjalta.

Vaasa on yksi neljästä teoksen tilaajaorkesterista. Sallinen on kuvannut teosta itselleen erityiseksi ja kertonut löytäneensä aivan uuden lähestymistavan työstää materiaalia.

Illan ohjelmassa kuullaan myös Johann Sebastian Bachin Klaveerikonsertto d-molli, BWV 1052 sekä Ludwig van Beethovenin valoisa ja energinen Sinfonia nro 4 B-duuri, op. 60.

Konsertin johtajana ja pianistina toimii Olli Mustonen, jonka säkenöivät tulkinnat Bachista ja Beethovenista ovat ihastuttaneet yleisöjä ympäri maailmaa. Pro Finlandialla palkittu Mustonen tunnetaan harvinaislaatuisesta kolmoisroolistaan säveltäjänä, pianistina ja kapellimestarina. Hänen kansainvälinen uransa kattaa esiintymiset muun muassa Berliinin ja New Yorkin filharmonikkoje kanssa. Ollia pääsee tapaamaan konsertin väliajalla Meet & Greet -taiteilijatapaamisessa.