OnePlussan emoyhtiö OPPO tulee Pohjoismaihin – Uuden Reno14-älypuhelinsarjan kruunaavat tekoälyä hyödyntävä salamavalokuvaus ja helmiäishohtoinen “merenneitokuviointi”

Oneplussan emoyhtiö OPPO saapuu Pohjoismaihin. Jännittävistä innovaatioistaan ja näyttävästä muotoilustaan tunnetun älylaitevalmistajan tuotteet ovat nyt saatavilla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yhtiö tuo samalla markkinoille uuden Reno14-sarjan, joka on yhdistelmä saumatonta teknologiaa ja ajatonta estetiikkaa. Reno14 5G- ja Reno14 F 5G -puhelimet sisältävät useita tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja, kuten esimerkiksi salamavalokuvausominaiasuuden ja AI Motion Photo 2.0 -toiminnon. Puhelinten trendikäs “hohtava merenneitokuviointi” edustaa suosittua helmiäisen sävyissä hehkuvaa mermaidcore-tyylisuuntausta.

OPPO käynnistää Pohjoismaiden liiketoiminnan osana globaalia laajenemistaan. Yhtiö kertoo olevansa sitoutunut kehittämään toimintaansa alueella ja aikoo tuoda Pohjoismaihin myöhemmin koko valikoimansa älypuhelimia ja IoT-tuotteita. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on nousta alueen kolmanneksi suurimmaksi älylaitetoimijaksi, jonka vuoksi OPPO panostaakin kestävään kasvuun sekä paikallisiin kumppanuuksiin.

"Pohjoismaat on meille tärkeä markkina-alue. Tulemme toimimaan paikallisesti, tuomme kuluttajille uusia tuotekokemuksia ja laajennamme kumppanuuksia pitkäjänteisellä, molempia osapuolia hyödyttävällä lähestymistavalla", kertoo OPPO:n toimitusjohtaja Jeremy Geng.

Uuden Reno14-sarjan tuotteet tulevat myyntiin pohjoismaisille OPPO-jälleenmyyjille tänään. Reno14 5G -malli on ostettavissa Opal White - ja Luminous Green -väreissä 549 euron hintaan. Reno14 F 5G -mallista on myös kaksi eri värivaihtoehtoa, jotka ovat Opal Blue ja Luminous Green, ja sen myyntihinta on 399 euroa.

Rohkea yhdistelmä taidokkuutta ja trendikästä estetiikkaa

Erityisesti nuorelle kohderyhmälle suunnatun Reno14-sarjan helmiäishohtoinen kuviointi on saanut inspiraationsa fantasiamaailmoja ja merellistä estetiikkaa yhdistelevästä mermaidcore-suuntauksesta. OPPO on kehittänyt uutuuspuhelimia varten ainutlaatuisen Iridescent Glow -tekniikan. Se saa aikaan virtaavia valon heijastuksia kaivertamalla puhelimen pintaan mikroskooppisen tarkkoja optisia kuvioita, jotka luovat puhelimen takakuorelle näyttävän viimeistelyn.

Puhelinten lasinen takapaneeli on integroitu ja yksiosainen, ja sitä ympäröi vahva alumiinireunus. Reno14-puhelimet ovat myös pölyn- ja vedenkestäviä, ja niillä on IP66-, IP68- sekä IP69-luokitukset.¹ Korroosionestopinnoitteella viimeistelty USB-liitäntä varmistaa puhelimen pitkäikäisyyden vaativassakin käytössä.

Uutuusmallien kirkas AMOLED-näyttö tukee OPPO:n kehittämiä Splash Touch- ja Glove Mode -toimintoja, joiden ansiosta näyttö on responsiivinen, vaikka sitä käsittelisi kosteilla tai rasvaisilla käsillä tai hanskat kädessä. Reno14 5G -mallissa on 6,59 tuuman 1.5K-näyttö, jossa on 120 Hz:n virkistystaajuus, 10-bittinen väritoisto ja HDR10+-tuki, jotka takaavat terävän kuvanlaadun ja elävät värit. Reno14 F 5G -puhelimessa on hieman pienempi, 6,57 tuuman näyttö, jossa on sama 120 Hz:n virkistystaajuus ja 10-bittinen väritoisto sujuvaa katselukokemusta varten.

Innovatiiviset tekoälyominaisuudet mullistavat puhelimella kuvaamisen

Reno14-puhelimet on varustettu OPPO:n kehittämällä, tekoälyä hyödyntävällä salamavalokuvaustoiminnolla. Reno14 5G -puhelimen kolme salamaa, kaksoissalamat pää- ja ultralaajakulmakameroille sekä tarkennukseen tarkoitettu telekamerasalama, varmistavat jopa 10 kertaa kirkkaamman valaistuksen. Reno14 F 5G hyödyntää tehokasta kaksisalamaista ratkaisua, joka on kaksi kertaa aikaisempia malleja kirkkaampi.² Uudistetun Flash Mode -tilan ansiosta kummallakin puhelimella voi ottaa kirkkaita, luonnollisen sävyisiä kuvia myös hämärässä.

Uutuuspuhelimet vangitsevat hetket kuviin hyödyntämällä OPPO:n AI Motion Photo 2.0 -ominaisuutta, joka perustuu kaksoisvalotukseen reaaliajassa: lyhyt valotus pysäyttää liikkeen ja pitkä valotus kerää enemmän valoa. Reno14 5G -puhelimen 50 Mpx 3,5x telekamera tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet muotokuvaukseen ja zoomilla kuvaamiseen.

OPPO:n tekoälypohjaiset kuvanmuokkausohjelmat varmistavat ammattitason viimeistelyn.

Ammattitason valokuvadatalla koulutettu AI Recompose säätää automaattisesti kuvasuhteet, rajaukset, vääristymät ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita lopullisen version useista vaihtoehdoista yhdellä painalluksella.

AI Perfect Shot -toiminto korjaa suljetut silmät, huonot ilmeet tai kasvoja peittävät hiukset vertaamalla kuvaa muihin puhelimen kuviin ja luomalla niiden pohjalta vaihtoehtoisia ilmeitä.

Muita toimintoja kuvien muokkaukseen ovat muun muassa AI Eraser (ei-toivottujen kohteiden poisto), AI Reflection Remover (heijastusten poisto lasista), AI Clarity Enhancer (terävöittää rajattuja kuvia) sekä AI Unblur (selkeyttää sumeita otoksia).

Reno14 5G tukee myös 4K HDR Video -tekoälyominaisuutta, joka tuottaa elokuvatasoista videokuvaa.

Uusilla ominaisuuksilla apua arkeen

ColorOS 15 -käyttöliittymän myötä Reno14-sarja esittelee joukon uusia tekoälyinnovaatiota, jotka auttavat käyttäjää hallitsemaan tietoja saumattomasti, ylittämään kielimuurit vaivatta ja käsittelemään asiakirjoja älykkäästi.

Reno14 5G-puhelimen AI Mind Space -ominaisuuden avulla käyttäjä voi tallentaa tärkeitä tietoja, kuten puhelinnumeroita, kalenterimerkintöjä, hotellivarauksia, artikkeleita, kuvia ja videoita, helposti erilliseen Mind Space -sovellukseen. Tiedot löytyvät näppärästi yhdestä paikasta tai tekoälytuetulla hakutoiminnolla.

AI Call Summary mahdollistaa puheluiden reaaliaikaisen tallennuksen ja tiivistämisen (löytyy kummastakin mallista).

Käännössovelluksen avulla käyttäjä voi hyödyntää puhelimen kameraa fyysisen sisällön, kuten esimerkiksi opiskelumateriaalien ymmärtämiseen reaaliajassa, tai käydä kaksikielisiä keskusteluja käyttämällä ääntä tai jaetun näytön tilaa.

Tehokasta suorituskykyä, älykkäitä yhteyksiä ja sujuvaa latausta

Reno14-sarjan puhelimissa on edistynyt höyrykammiojäähdytys (Vapor Chamber), jonka lisäksi Reno14 5G -puhelin sisältää tekoälyllä optimoidun AI Nano Dual-Drive -jäähdytysjärjestelmän. Yhdessä AI HyperBoost 2.0 -tekniikan kanssa se takaa tasaisen suorituskyvyn ja hallitun lämmönhajautuksen myös esimerkiksi pidempien pelisessioiden aikana.³

Uusi AI LinkBoost 3.0 tarjoaa entistä vakaamman ja älykkäämmän verkonhallinnan. Puhelinten uudistettu antennirakenne ja tekoälyyn perustuvat optimoinnit mahdollistavat automaattisen siirtymisen parempaan verkkoon ja tärkeän datan priorisoinnin.

Kummassakin puhelimessa on suuri, 6 000 mAh akku ja SUPERVOOC™-pikalataus. ColorOS 15 -käyttöliittymä (Android 15) sekä Trinity Engine- ja Luminous Rendering Engine -tekniikat varmistavat sujuvan ja vakaan käyttökokemuksen. ColorOS-päivitykset takaavat pitkäaikaisen ohjelmistotuen ja luotettavan suorituskyvyn.