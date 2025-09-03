Mainiokodit avaa uuden ikääntyneiden hoivakodin Seinäjoelle

Mainiokotien uusi hoivakoti sijoittuu Seinäjoella Piirin historialliselle ja luonnonkauniille alueelle, joka toimii nykyään kulttuurin, vapaa-ajan ja matkailun kehtona.

– Olemme erittäin iloisia päästessämme nyt kertomaan uudesta rakentuvasta kodistamme. Taloon valmistuu yhteinen monitoimitila ja avarat oleskelutilat asukkaille, pariskuntahuoneita sekä oma valmistuskeittiö. Asukaspaikat ovat kahdessa kerroksessa ja lisäksi yhteen kerrokseen tulee tukitiloja, kertoo Mainiokotien palvelujohtaja Sari Autio.

– Kotiin valmistuu turvalliset ja kodikkaat tilat, jotka tukevat ikäihmisten yksilöllisiä tarpeita ja yhteisöllisyyttä. Näitä tukevat myös erityisesti kodin sijainti ja ympäristö, johon koti sijoittuu. Olemme erityisen iloisia uuden Mainiokodin tulevasta sijainnista, upeasta Piirin uudesta alueesta, Autio toteaa.

Piirin alueelta löytyy historiallisia rakennuksia, metsäalueita ja puutarha-alueita. Myös muita toimijoita ja palveluja alueella on runsaasti, muun muassa kirkko, sairaalamuseo, teatteri ja ravintola.

Uusi hoivakoti valmistuu Seinäjoelle vuoden 2027 alussa. Kohteen rakennuttajana toimii Plus Hoivakodit ja urakan toteuttaa Rakennus K. Karhu Oy.

– Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu ympäristövastuullisuus käyttämällä uusiutuvaa energiaa lämmityksessä sekä vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja. Rakennusaikainen työmaa on päästötön, kertoo Plus Hoivakotien partner Alex Gullichsen lopuksi.



Lisätietoja: